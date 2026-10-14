Cep Telefonuna Folyo Sarmak İşe Yarıyor mu?
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Cep telefonunu alüminyum folyoya sarmak, kablosuz bağlantıları gerçekten kesebiliyor. Ancak sosyal medyada, cep telefonunu alüminyum folyoya sarmanın, siber saldırılara karşı da koruduğu söyleniyor. Hatta kimileri, radyasyona karşı önlem almak için telefonunu folyoya sarıyor.
Peki bu yöntem işe yarıyor mu? Uzmanlar ne işe yaradığını ve nerede yetersiz kaldığını anlattı.
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Folyo sinyali gerçekten kesiyor mu?
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Siber saldırılara karşı kalkan değil
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Öğrencilik hayatımda pek çok yabancı kaynaktan çeviriler yaptım. İş hayatımda da farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. 2022 yılından beri Onedio'da çalışıyorum. Yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı kaynaklardan güncel içerikleri çeviriyor, astroloji gündemini, genel kültür alanında ilgi çekici konuları ve seyahat haberlerini okuyucularla buluşturuyorum.
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