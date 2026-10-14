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Cep Telefonuna Folyo Sarmak İşe Yarıyor mu?

Cep Telefonuna Folyo Sarmak İşe Yarıyor mu?

Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker - Yaşam Editörü
14.10.2026 - 09:49
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Cep telefonunu alüminyum folyoya sarmak, kablosuz bağlantıları gerçekten kesebiliyor. Ancak sosyal medyada, cep telefonunu alüminyum folyoya sarmanın, siber saldırılara karşı da koruduğu söyleniyor. Hatta kimileri, radyasyona karşı önlem almak için telefonunu folyoya sarıyor. 

Peki bu yöntem işe yarıyor mu? Uzmanlar ne işe yaradığını ve nerede yetersiz kaldığını anlattı.

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Folyo sinyali gerçekten kesiyor mu?

Folyo sinyali gerçekten kesiyor mu?

Evet, kesebiliyor. Telefonlar mobil şebeke, Wi-Fi, Bluetooth ve GPS bağlantısını radyo dalgalarıyla kuruyor. Birkaç kat folyo, bu dalgaları yansıtıp zayıflatarak antenlere ulaşmalarını zorlaştırıyor.

Bunun arkasında Faraday kafesi etkisi var: İletken bir malzeme, içindeki alanı dışarıdaki elektromanyetik dalgalardan yalıtıyor. Ancak sinyalin tamamen kesilmesi folyonun telefonu ne kadar sıkı sardığına bağlı. Küçük bir boşluk bile bağlantının sürmesine yetebiliyor.

Siber saldırılara karşı kalkan değil

Siber saldırılara karşı kalkan değil

Bağlantının kesilmesi, telefonun hacklenmeye karşı korunduğu anlamına gelmiyor. Folyo, işletim sistemindeki ya da uygulamalardaki güvenlik açıklarını ortadan kaldırmıyor. Uzmanlar asıl korumanın düzenli güncelleme, güçlü parola ve iki adımlı doğrulama olduğunu vurguluyor.

Aynı prensip profesyonel alanda da kullanılıyor. Kolluk kuvvetleri ve dijital adli inceleme uzmanları, el konulan cihazları özel Faraday torbalarında saklıyor. Böylece telefonun uzaktan silinmesi ya da delillere müdahale edilmesi önleniyor.

5G ve radyasyon kaygısı yersiz mi?

5G ve radyasyon kaygısı yersiz mi?

İnternette telefonu folyoya sarmanın 5G ve Wi-Fi 'radyasyonundan' koruduğu da iddia ediliyor. Oysa telefonlar düşük güçte radyo sinyalleri kullanıyor. Dünya Sağlık Örgütü'ne göre bugüne kadar yapılan araştırmalarda kablosuz teknolojilerle bağlantılı bir sağlık zararı kanıtlanmadı.

Benzer kalkanlama mikrodalga fırınlarda da var: Metal hazne ve kapaktaki ızgara, mikrodalgaların dışarı sızmasını sınırlıyor.

Kısacası folyo, Faraday kafesinin nasıl çalıştığını göstermek için güzel bir deney. Günlük hayatta ise ne güvenlik ne de sağlık önlemi olarak gerekli.

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Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Öğrencilik hayatımda pek çok yabancı kaynaktan çeviriler yaptım. İş hayatımda da farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. 2022 yılından beri Onedio'da çalışıyorum. Yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı kaynaklardan güncel içerikleri çeviriyor, astroloji gündemini, genel kültür alanında ilgi çekici konuları ve seyahat haberlerini okuyucularla buluşturuyorum.
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