Cep Telefonuna Folyo Sarmak İşe Yarıyor mu?

İnternette telefonu folyoya sarmanın 5G ve Wi-Fi 'radyasyonundan' koruduğu da iddia ediliyor. Oysa telefonlar düşük güçte radyo sinyalleri kullanıyor. Dünya Sağlık Örgütü'ne göre bugüne kadar yapılan araştırmalarda kablosuz teknolojilerle bağlantılı bir sağlık zararı kanıtlanmadı.

Benzer kalkanlama mikrodalga fırınlarda da var: Metal hazne ve kapaktaki ızgara, mikrodalgaların dışarı sızmasını sınırlıyor.

Kısacası folyo, Faraday kafesinin nasıl çalıştığını göstermek için güzel bir deney. Günlük hayatta ise ne güvenlik ne de sağlık önlemi olarak gerekli.