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O Ses Türkiye Yılbaşı Programında Murat Boz ve Meryem Uzerli'nin 'Şıkıdım' Düeti Yaptıkları Anlar Sızdırıldı

O Ses Türkiye Yılbaşı Programında Murat Boz ve Meryem Uzerli'nin 'Şıkıdım' Düeti Yaptıkları Anlar Sızdırıldı

Emre Ş.
Emre Ş. - Onedio Üyesi
28.12.2023 - 12:07

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Her yılbaşı olduğu gibi 2024'e girerken de milyonlarca insan televizyonları başından O Ses Türkiye'nin yılbaşı özel programını izleyecek. Acun Ilıcalı'nın milyonlarca insanı ekrana kilitlediği programı O Ses Türkiye'nin yılbaşı özel programının çekimleri yapıldı. Görüntü almanın yasak olduğu özel programda her yıl çeşitli şekillerde kaydedilen görüntüler sosyal medyaya sızdırılıyor. Bu yıl da birçok görüntü sosyal medyaya sızdırıldı.

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Birçok ünlü ismin katıldığı O Ses Türkiye Yılbaşı Özel programından ise sızdırılan yeni görüntülerde Meryem Uzerli ile Murat Boz düet yaparken görülüyor.

Birçok ünlü ismin katıldığı O Ses Türkiye Yılbaşı Özel programından ise sızdırılan yeni görüntülerde Meryem Uzerli ile Murat Boz düet yaparken görülüyor.

Bu yıl jüri koltuğunda Meryem Uzerli, Ebru Gündeş, Murat Boz ve Acun Ilıcalı oturacak. Programın sunuculuğunu ise Beyazıt Öztürk yapacak.

Tarkan'ın 'Şıkıdım' şarkısında düet yapan Meryem Uzerli ve Murat Boz'un sızdırılan o görüntüleri ise sosyal medyada viral oldu.

Tarkan'ın 'Şıkıdım' şarkısında düet yapan Meryem Uzerli ve Murat Boz'un sızdırılan o görüntüleri ise sosyal medyada viral oldu.

İşte o anlar: 👇

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