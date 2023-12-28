O Ses Türkiye Yılbaşı Programında Murat Boz ve Meryem Uzerli'nin 'Şıkıdım' Düeti Yaptıkları Anlar Sızdırıldı

Her yılbaşı olduğu gibi 2024'e girerken de milyonlarca insan televizyonları başından O Ses Türkiye'nin yılbaşı özel programını izleyecek. Acun Ilıcalı'nın milyonlarca insanı ekrana kilitlediği programı O Ses Türkiye'nin yılbaşı özel programının çekimleri yapıldı. Görüntü almanın yasak olduğu özel programda her yıl çeşitli şekillerde kaydedilen görüntüler sosyal medyaya sızdırılıyor. Bu yıl da birçok görüntü sosyal medyaya sızdırıldı.
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Birçok ünlü ismin katıldığı O Ses Türkiye Yılbaşı Özel programından ise sızdırılan yeni görüntülerde Meryem Uzerli ile Murat Boz düet yaparken görülüyor.
Tarkan'ın 'Şıkıdım' şarkısında düet yapan Meryem Uzerli ve Murat Boz'un sızdırılan o görüntüleri ise sosyal medyada viral oldu.
İşte o anlar: 👇
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