İki Kez Güzellik Kraliçesi Seçilen Alondra Campos Silah Kaçakçılığından Tutuklandı
İki Kez Güzellik Kraliçesi Seçilen Alondra Campos Silah Kaçakçılığından Tutuklandı
Kaynak: https://nypost.com/2023/12/27/news/fo...
Bolivya’da daha önce iki kez güzellik kraliçesi seçilen Alondra Mercado Campos'un evinde çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi. 2020 ve 2023 yılında güzellik kraliçesi seçilen Campos, evine yapılan baskın sonrasında silah kaçakçılığı suçundan tutuklandı.
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Miss Bolivya Mundo 2020 ve Miss Charm Bolivya 2023 seçilen 22 yaşındaki Alondra Mercado Campos, evinde silah ve mühimmat bulundurması nedeniyle tutukladı.
Ünlü model, Beni'deki Trinidad Kadınlar Hapishanesi'ne konuldu.
Genç model, evinde çok sayıda silah ve yüklü miktarda AK-47 mühimmat bulunması nedeniyle mahkemeye çıkana kadar 30 gün boyunca tutuklu kalacak.
Savcılar, modelin arabasında yaptığı aramalar sonucu adli tıp testlerinin de uyuşturucu suçlamalarına kanıt sağlayabileceğini düşünüyor.
Campos'un ismi açıklanmayan erkek arkadaşının da kontrollü madde ticareti yapmaktan soruşturuluyordu ve şu anda kaçak olduğu belirlendi.
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