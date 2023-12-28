İki Kez Güzellik Kraliçesi Seçilen Alondra Campos Silah Kaçakçılığından Tutuklandı

Bolivya’da daha önce iki kez güzellik kraliçesi seçilen Alondra Mercado Campos'un evinde çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi. 2020 ve 2023 yılında güzellik kraliçesi seçilen Campos, evine yapılan baskın sonrasında silah kaçakçılığı suçundan tutuklandı.