Aleyna Dalveren, 2 Gün Önce Kendisini Takipten Çıkaran Nez Demir Hakkında Konuşunca Olanlar Oldu!

Ünlü şarkıcı Aleyna Dalveren, zaman zaman yaptığı açıklamalarla ve ilginç hareketleriyle hepimizi dumur etmeyi başarıyor biliyorsunuz ki. Dalveren, şimdilerde 2 gün önce kendisini takipten çıkaran Nez Demir hakkında konuşunca Nez Demir’den de cevap gecikmedi tabii ki.

İşte detaylar 👇