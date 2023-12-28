Aleyna Dalveren, 2 Gün Önce Kendisini Takipten Çıkaran Nez Demir Hakkında Konuşunca Olanlar Oldu!
Aleyna Dalveren, 2 Gün Önce Kendisini Takipten Çıkaran Nez Demir Hakkında Konuşunca Olanlar Oldu!
Ünlü şarkıcı Aleyna Dalveren, zaman zaman yaptığı açıklamalarla ve ilginç hareketleriyle hepimizi dumur etmeyi başarıyor biliyorsunuz ki. Dalveren, şimdilerde 2 gün önce kendisini takipten çıkaran Nez Demir hakkında konuşunca Nez Demir’den de cevap gecikmedi tabii ki.
İşte detaylar 👇
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Hastam Çok, Havam Yerinde ve Yak Yak şarkılarıyla tanınan Aleyna Dalveren, birçok ünlü ismin şarkısını seslendirerek ve ünlü şarkıcılarla düet yaparak kariyerinde yükseliş yaşamış isimlerden biri.
Genç şarkıcı Aleyna Dalveren, zaman zaman yaptığı açıklamalarla ve ilginç hareketlerle bir şekilde magazinin gündeminde kalmayı başarıyor.
Dalveren, geçtiğimiz günlerde kendisini takipten çıkaran eski yakın arkadaşı ve şu sıralar gündemden bir türlü düşmeyen Nez Demir hakkında konuşunca olanlar oldu.
Önce Nez Demir’den listesini temizlediğine dair şöyle bir paylaşım gelmişti 👇
Ardından Aleyna Dalveren, Nez Demir için "Bir tane sıfatsız beni listesinden çıkartmış. Bu kız zaten herkesin üstünden prim kasmaya çalışan ve bir tane dostu olmayan bir kız çünkü nankör" dedi.
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Aleyna Dalveren, bu açıklamalarının üzerine durmayarak Nez Demir’in kendisine televizyona çıkmak için yalvardığını onun da çıkardığını söyledi.
Aleyna Dalveren, açıklamalarını “Kim kimin ne mal olduğunu biliyor. Benim de ağzımı daha fazla açtırma sonunda rezil olan sen olursun” diyerek bitirdi.
Aleyna Dalveren’in bu açıklamalarının üzerine eski yakın arkadaşı Nez Demir’den de cevap gecikmedi tabii ki.
Nez Demir, bu açıklamaların üzerine yakın arkadaşları ile bir fotoğraf paylaşarak “Kuduranlar oldu dedik olabilir” notunu düştü 👇
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