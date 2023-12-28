Mehmet Ali Erbil'in Değeri 10 Milyon Dolar Dediği Evinin Fotoğrafları Ortaya Çıktı

'Salon geniş olduğu için aynı karede fotoğraflayamadım. Ama her bölümü ayrı ayrı koydum sizler için. Salondaki aksesuarları diğer yazımda paylaşacağım. Evin geri kalan yerleri ve çok özel görüntüleri de önümüzdeki günlerde buradan takip edebilirsiniz. Salon 4 ayrı bölümden oluşuyor. Babamın salonunda iki ayrı oturma bölümü bulunuyor, bir tanesi şöminenin önünde, diğeri de daha çok kişinin oturabilmesi için dizayn edilmiş. Üçüncü bölüm yemek bölümü; bu bölümde, diğer yerlerden ayna kaplı bir duvar ile ayrılmış. Son bölüm ise kütüphane ve çalışma masasından oluşuyor. Diğer iki oturma bölümü ise birbirlerinden camdan oluşan bir bar ile ayrılmış. Evin genelinde taşıyıcı olarak kullanılan sütunlar özel olarak bir malzeme ile kaplanıp, içlerine fotoğraflar yerleştirilmiş. Bana en çok bu sütunlar sorulduğu için bol bol resimlerini paylaştım. Ayrıca büfenin arkasında ve yemek masasının üzerindeki avizenin olduğu tavanda da duvar kağıdı kullanılmış. Tavanlar ise özel bir boya ile boyatılmış. Aşağıda iki ayrı oturma bölümünü birlikte görüntülemeye çalıştım.'