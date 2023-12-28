Mehmet Ali Erbil'in Değeri 10 Milyon Dolar Dediği Evinin Fotoğrafları Ortaya Çıktı
Mehmet Ali Erbil'in Değeri 10 Milyon Dolar Dediği Evinin Fotoğrafları Ortaya Çıktı
Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil, yıllardır sektörde olmasına rağmen Acun Ilıcalı'nın kısa sürede kanal sahibi olmasına dair merakını dile getirdiği açıklamalarıyla adından sıkça söz ettirmişti. Ilıcalı'nın yükselişini sorgulayan Erbil, '50 yıldır bu sektördeyim, evimin değeri toplasan 10 milyon' ifadeleriyle de servetini açıklamıştı. Erbil'in bu çarpıcı açıklamalarının ardından birçok kişi tarafından merak edilen ev, kızı Sezin Erbil'in yıllar önce yaptığı bir paylaşımla gün yüzüne çıktı.
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66 yaşındaki sunucu, geçtiğimiz günlerde Youtube'da bir programa konuk olmuş ve Acun Ilıcalı'nın servetini sorgulamıştı.
Açıklamalarıyla gündem olan Erbil, bu kez de Enver Aysever’in YouTube programında kendi servetine değindi.
"Şu anda oturduğum ev bile toplasan 10 milyon eder." diyen Erbil'in evinin fotoğrafları ortaya çıktı.
Sezin Erbil'in 8 Şubat 2012 tarihli paylaşımında şu ifadeler ve görüntüler yer aldı 👇
"Bu bölüm; daha fazla kişi oturabilsin diye iki oturma grubundan oluşuyor."
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"Burası da yemek bölümü. Burada da ik tane büfe ve yemek masası bulunuyor."
"Çok merak edilen sütunlar... "
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