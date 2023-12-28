Khloe Kardashian'ın Kylie Jenner'a Tokat Atıp Küfürler Savurduğu Videoyu Takipçileriyle Paylaşması Olay Oldu

Kardashian ailesi sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündeme gelen ve magazin dünyasına konu olan ailelerden biri. Geçtiğimiz günlerde Khloe Kardashian'ın Kylie Jenner'a tokat attığı videoyu paylaşmasıyla dikkatleri yine üzerlerine çekmeyi başardılar. Detaylar içeriğimizde👇