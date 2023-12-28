Khloe Kardashian'ın Kylie Jenner'a Tokat Atıp Küfürler Savurduğu Videoyu Takipçileriyle Paylaşması Olay Oldu
Khloe Kardashian'ın Kylie Jenner'a Tokat Atıp Küfürler Savurduğu Videoyu Takipçileriyle Paylaşması Olay Oldu
Kardashian ailesi sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündeme gelen ve magazin dünyasına konu olan ailelerden biri. Geçtiğimiz günlerde Khloe Kardashian'ın Kylie Jenner'a tokat attığı videoyu paylaşmasıyla dikkatleri yine üzerlerine çekmeyi başardılar. Detaylar içeriğimizde👇
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Kardashian ailesi özel hayatlarıyla ve sosyal medya paylaşımlarıyla gündemi sık sık meşgul eden bir aile bildiğimiz gibi.
Noel için Kim Kardashian'ın düzenlediği parti çok konuşulmuş, ayırdıkları bütçeden, ince detaylara büyük ilgi odağı olmuştu.
Kıyafetlerinden eğlencelerine olay yaratan partinin, ertesi günü Khloe Kardashian'ın paylaştığı video ses getirdi.
Khloe Kardashian, Noel sabahı kardeşi Kylie Jenner ile tartışmaya başladıktan sonra Jenner'e tokat attı. Videoyu hesabından paylaşarak herkesi şaşkına çevirdi. Olaydan sonra tokatın ikili arasında bir şaka olduğu söylendi.
Kylie kendisine "mızıkçı" diye seslenenince Khloe öfkesine yenik düşüp tokat attı ve küfürler savurmaya başladı. "Sen gerçekten lanet birisin!" diye bağırdıktan kısa bir süre sonra yaşananların şaka olduğu anlaşıldı.
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