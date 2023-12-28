Noel Kraliçesi Mariah Carey Kendinden 14 Yaş Küçük Olan Dansçı Sevgilisiyle 7 Yılın Sonunda Yollarını Ayırdı
Noel Kraliçesi Mariah Carey Kendinden 14 Yaş Küçük Olan Dansçı Sevgilisiyle 7 Yılın Sonunda Yollarını Ayırdı
'All I Want For Christmas Is You' şarkısıyla müzik listelerini her tatil sezonunda sallayan ünlü şarkıcı Mariah Carey Noel döneminde adını duyurmayı seven isimlerden biri.
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Noel'in Kraliçesi olarak da tanımlanan 54 yaşındaki Mariah Carey çoğumuzun bildiği gibi şahane bir sese sahip.
Guinness Dünya Rekorları tarafından ''Songbird Supreme'' olarak anılan Mariah Carey'in özel hayatı da bir o kadar hareketli.
Başarılı şarkıcının eski eşi Nick Canon ile Moroccan ve Monroe adında 12 yaşında ikiz çocukları var.
2006'da birlikte çalışmaya başladığı Bryan Tanaka ile 7 yıldır ilişki yaşayan Carey, geçtiğimiz günlerde kış turnesine tek başına gitmesiyle ayrılık haberlerini güçlendirdi.
40 yaşındaki Bryan ile Mariah arasında 14 yaş olmasına rağmen çift 7 yıl boyunca sağlam bir ilişki sürdürmüştü.
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Dansçı Tanaka'nın sosyal medya hesabından paylaştığı "Birlikte geçirdiğimiz yedi olağanüstü yılın ardından Mariah Carey ile dostane ayrılığımızla ilgili bu kişisel güncellemeyi karışık duygularla paylaşıyorum. Farklı yollara girme kararımız karşılıklıdır. Ayrı yollarda ilerlerken bunu derin bir saygı ve büyük bir sevgiyle yapıyoruz" açıklamasıyla ayrılıklarını doğruladı.
İddialara göre, çiftin ayrılıklarının asıl sebebi Bryan'ın artık çocuk sahibi olup bir aile kurmak istemesiymiş, fakat Carey'in böyle bir arzusu olmadığı için ikili çözümü ayrılıkta bulmuş.
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