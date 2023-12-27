2023 Yılında Galada Giydikleri Kıyafetlerle "Yok Artık" Dedirten 22 Ünlü
2023 Yılında Galada Giydikleri Kıyafetlerle "Yok Artık" Dedirten 22 Ünlü
2023 yılında birçok işe ve etkinliğe imza atıldı biliyorsunuz ki. Bu etkinliklere katılan ünlü isimlerin kombinleri çok konuşuldu. Şık seçilenler de vardı, yılın rüküşü olanlar da, yeni şeyler denemeye çalışıp oturtamayanlar da. Sizin için2 023 Yılında Galada Giydikleri Kıyafetlerle 'Yok Artık' Dedirten Ünlüleri derledik. Detaylar içeriğimizde👇
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1. Şimdi efsaneyi hatırlayalım, "Bihter" filminin galasında Farah Zeynep Abdullah'ın giydiği "göz kanatan elbise"
2. "Dünyayla Benim Aramda" filminin galasında Hafsanur Sancaktutan'a "stylistini değiştir" eleştirileri
3. Cannes film festivalinde Wilma Elles kombinin yanında kendisi kadar kumaşı taşırken görüntülenmişti.
4. Pantene Altın Kelebek Ödüllerine babasının ceketiyle gelen Melike Şahin...
5. "Nefes-Yer Eksi İki" filminin galasında banka soymaya giden Bestemsu Özdemir...
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6. Pantene Altın Kelebek Ödüllerinde Melis Sezen ve çok konuşulmasını istediği jartiyeri...
7. "İstanbul İçin Son Çağrı" filminin galasından Başak Dizer ve Betty Boop görünümü...
8. GQ Men of the Year 2023 Ödül Töreninden Hafsanur Sancaktutan ve sıradışı "içlik" kombini...
9. "Ölümlü Dünya 2" filminin galasında Doğu Demirkol'un çok düşülülmüş o kombini...
10. Pantene Altın Kelebek Ödüllerine sırtında yorganıyla giden Özge Özacar...
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11. Golden Gala kombiniyle Mina Ceran ve Hawaii kostümünü andıran kombini...
12. "Ölümlü Dünya 2" filminin galasında Büşra Pekin'in kolsuz eşofman takımını şıklaştırmaya çalışması...
13. Golden Gala kombiniyle Ege Kökenli çiçek olup açmış adeta...
14. "Dünyayla Benim Aramda" galasından Demet Özdemir ve boyut atlamış ayakkabıları...
15. "Şahsiyet" dizisi galasında topuklu ayakkabının içine siyah çorap giyen Şebnem Bozoklu...
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16. "Derin Mor" dizisinin galasında Nilperi Şahinkaya ve köy ağası kombini...
17. GQ Men of the Year 2023 Ödül Törenine babaannesinin yorganını üstüne dedesinin şalvarını altına çekip giden Merve Abedan...
18. "Şahmaran" dizisinin galasından Müge Boz ve altı Anya üstü Konya deyimini tanımlayan kombini...
19. "Terzi" dizisinin galasına eline geçeni giyip giden Çağatay Ulusoy...
20. "Atatürk" filminin galasınA Yüce Honos görünümüyle katılan Songül Öden...
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21. GQ Men of the Year 2023 Ödül Töreninden Oktay Çubuk'un kabadayı kombini...
22. "Kuru Otlar Üstüne" galasında kolu alçıda sanılan Merve Dizdar...
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