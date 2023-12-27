Hem Sevildi Hem Yerildi: Gökhan Türkmen'in Bir Garip Pozları ve Ojeli Elleri Takipçilerini İkiye Böldü
Hem Sevildi Hem Yerildi: Gökhan Türkmen'in Bir Garip Pozları ve Ojeli Elleri Takipçilerini İkiye Böldü
Ünlü şarkıcı Gökhan Türkmen'in son paylaşımları, hayranlarını karşı karşıya getirdi. Türkmen'in alışılmadık pozları ve ojeli elleri, takipçilerini ikiye böldü. Bazıları bu tarzı beğenirken bazıları ise eleştiri oklarını çevirdi.
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Her şarkısıyla müzik severleri mest eden Gökhan Türkmen'i mutlaka tanıyorsunuzdur.
Aşk, Sen İstanbul’sun, Çatı Katı, Dön ve Mahşer gibi şarkılarıyla müzik dünyasını sallayan Türkmen, konserleriyle hayranlarını büyülemeye devam ediyor.
Gökhan Türkmen, şarkılarının yanı sıra tarzıyla da çok beğeniliyor.
Özellikle uzun sakalları resmen Gökhan Türkmen ile özdeşleşmiş durumda!
Türkmen, geçtiğimiz günlerde sakallarını keserek yeni tarzıyla sevenlerinin karşısına çıktı!
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Yeni tarzını paylaştığı son pozlarda hayranları Gökhan Türkmen'i tanıyamadı.
Ünlü şarkıcı ojeli elleriyle de dikkat çekti.
Türkmen'in yeni tarzı hayranlarını ikiye böldü.
Gelin tepkilere birlikte bakalım!
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Siz ünlü şarkıcının yeni tarzını nasıl buldunuz? Yorumlarda buluşalım!
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