Kardashian Ailesi'nin Gözlerinize İnanamayacağınız Noel Arifesi Partisi ve Detayları Ağızları Açık Bıraktı
Kardashian Ailesi'nin Gözlerinize İnanamayacağınız Noel Arifesi Partisi ve Detayları Ağızları Açık Bıraktı
Kardashian'lar her özel güne düzenledikleri büyük organizasyonlar ve harcadıkları para ile sık sık anılan Amerika'nın şaşaalı hayatını süren ailelerden biri. Geçtiğimiz gün Noel arifesi için düzenledikleri partinin detaylarına birlikte bakalım👇
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Gündemden hiç eksik kalmayan, her yaptığıyla konuşulan Kardashian'ları hepimiz duymuşuzdur diye düşünüyoruz.
Yaptırdıkları estetiklerden, aşk ve aile hayatlarına, harcadıkları paralara, kurdukları markalara ve lüks yaşantılarına Kardashian ailesi dünyanın en çok konuşulan ve olay yaratan ailelerinden biri.
Her konsepte uygun kıyafet ve büyük bütçeler ayırdıkları organizasyonlara, onları tatil dönemlerinde de konuşmamak mümkün değil.
Kim Kardashian'ın hesabında paylaştığı video ve fotoğraflarla evin süslemelerine önceden tanık olmuştuk.
Kurabiye evlerden, top havuzuna, isim işlemeli özel yapım dekorasyonlara ve içeceklere Noel arifesi için düzenlenen bu partiye ve detaylarına inanamayacaksınız👇
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Kim Kardashian'ın organizasyonu üstlendiği ve ev sahipliği yaptığı gece için resmen evin bahçesine orman yapılmış...
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Bununla kalmayıp evin içine kayak için kar pisti yapılmış. Kim Kardashian ile Paris Hilton'a bir de kızak üstünde bakalım 👇
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Gelin Kardashian-Jenner ailesi partide ne giymiş yakından bakalım👇
Kendall Jenner👀
Kylie Jenner👀
Kim Kardashian👀
Sosyal medyada paylaştıkları videoya buyurun👇
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