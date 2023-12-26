Oyuncu Melisa Aslı Pamuk Sevgilisi Yusuf Yazıcı İle Dubai Pozlarına Gelen Yorumlara Dayanamayarak Kapattı

Hatırlarsanız geçtiğimiz haftalarda Fransa Lille takımında forma giyen Yusuf Yazıcı'nın evi soyulmuştu. Melisa Aslı Pamuk da sevgilisi ile oturduğu evdeydi. Hırsız ünlü oyuncunun pasaportunu da çalmıştı. Pasaportu çalındığı için filminin galasına katılamayan oyuncu, sosyal medya hesabı üzerinden üzgün olduğunu belirtmişti.