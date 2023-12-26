Görüş Bildir
Haberler
Magazin
Oyuncu Melisa Aslı Pamuk Sevgilisi Yusuf Yazıcı İle Dubai Pozlarına Gelen Yorumlara Dayanamayarak Kapattı

Oyuncu Melisa Aslı Pamuk Sevgilisi Yusuf Yazıcı İle Dubai Pozlarına Gelen Yorumlara Dayanamayarak Kapattı

GNS
GNS - Onedio Editörü
26.12.2023 - 14:29

Ünlü oyuncu Melisa Aslı Pamuk, futbolcu Yusuf Yazıcı ile yaz aylarında aşk yaşamaya başladığını doğrulamıştı. Bir süredir birlikte olan çift, Dubai'ye tatile gitti. Sosyal medyada paylaştıkları fotoğrafa gelen yorumlara dayanamayan Melisa Aslı Pamuk, gönderisini yorumlara kapattı.

İçeriğin Devamı Aşağıda

Oyuncu Melisa Aslı Pamuk ve milli futbolcu Yusuf Yazıcı aşkı, bu fotoğrafla doğrulanmıştı hatırlarsanız.

Oyuncu Melisa Aslı Pamuk ve milli futbolcu Yusuf Yazıcı aşkı, bu fotoğrafla doğrulanmıştı hatırlarsanız.

İkili hakkında bir süre boyunca birlikte olduklarına dair iddialar çıkmıştı. Ardından Yusuf Yazıcı, Melisa Aslı Pamuk'un bu pozunu Instagram hikayesinde paylaşarak ilişkilerini doğrulamış oldu.

Daha sonrasında bir paylaşım da ünlü oyuncudan gelmiş ve ilişkilerini saklamadıklarını göstermişlerdi.

Daha sonrasında bir paylaşım da ünlü oyuncudan gelmiş ve ilişkilerini saklamadıklarını göstermişlerdi.

Melisa Aslı Pamuk da sevgilisi Yusuf Yazıcı ile pozlarını 21 Ağustos'ta Instagram'da paylaşmış ve gönderisini yorumlara kapatmıştı.

Hatta öyle ki bu denli büyük bir aşka düşen çiftin evleneceğine dair iddialar görmeye başlamıştık.

Hatta öyle ki bu denli büyük bir aşka düşen çiftin evleneceğine dair iddialar görmeye başlamıştık.

Magazinde yer alan haberlere göre Yusuf Yazıcı, Melisa Aslı Pamuk'a evlenme teklifi etmiş fakat ünlü oyuncu bu teklife cevap vermeyerek düşünmek istemişti.

Evlilik iddiaları hakkında ikisi de bir açıklama yapmasa da, çiftin fotoğraflarını sosyal medyada görmeye devam ettik.

Evlilik iddiaları hakkında ikisi de bir açıklama yapmasa da, çiftin fotoğraflarını sosyal medyada görmeye devam ettik.

Sosyal medyanın aktif kullanıcılarından biri olan Melisa Aslı Pamuk, 5,3 milyon takipçiye sahip hesabını aktif şekilde kullanıyor. Sevgilisiyle pozlarını paylaşmaktan da çekinmiyor.

Son olarak birlikte Birleşik Arap Emirlikleri'ne tatile giden ikili, Şeyh Zayid Camii önünde poz verdi.

Son olarak birlikte Birleşik Arap Emirlikleri'ne tatile giden ikili, Şeyh Zayid Camii önünde poz verdi.

Hatırlarsanız geçtiğimiz haftalarda Fransa Lille takımında forma giyen Yusuf Yazıcı'nın evi soyulmuştu. Melisa Aslı Pamuk da sevgilisi ile oturduğu evdeydi. Hırsız ünlü oyuncunun pasaportunu da çalmıştı. Pasaportu çalındığı için filminin galasına katılamayan oyuncu, sosyal medya hesabı üzerinden üzgün olduğunu belirtmişti.

İçeriğin Devamı Aşağıda

Dubai pozlarını görenler "pasaportunu bulmuş" yorumlarında bulunurken, Melisa Aslı Pamuk paylaşımını yorumlara kapadı.

Dubai pozlarını görenler "pasaportunu bulmuş" yorumlarında bulunurken, Melisa Aslı Pamuk paylaşımını yorumlara kapadı.

Sosyal medyada magazin sitelerinin paylaştığı fotoğrafa gelen yorumlar ise bu şekilde:

Sosyal medyada magazin sitelerinin paylaştığı fotoğrafa gelen yorumlar ise bu şekilde:
twitter.com

👇🏻

👇🏻
twitter.com

👇🏻

👇🏻
twitter.com

👇🏻

👇🏻
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda

👇🏻

👇🏻
twitter.com

Bu İçerikler de İlginizi Çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
14
8
2
2
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?