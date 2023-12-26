Oyuncu Melisa Aslı Pamuk Sevgilisi Yusuf Yazıcı İle Dubai Pozlarına Gelen Yorumlara Dayanamayarak Kapattı
Oyuncu Melisa Aslı Pamuk Sevgilisi Yusuf Yazıcı İle Dubai Pozlarına Gelen Yorumlara Dayanamayarak Kapattı
Ünlü oyuncu Melisa Aslı Pamuk, futbolcu Yusuf Yazıcı ile yaz aylarında aşk yaşamaya başladığını doğrulamıştı. Bir süredir birlikte olan çift, Dubai'ye tatile gitti. Sosyal medyada paylaştıkları fotoğrafa gelen yorumlara dayanamayan Melisa Aslı Pamuk, gönderisini yorumlara kapattı.
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Oyuncu Melisa Aslı Pamuk ve milli futbolcu Yusuf Yazıcı aşkı, bu fotoğrafla doğrulanmıştı hatırlarsanız.
Daha sonrasında bir paylaşım da ünlü oyuncudan gelmiş ve ilişkilerini saklamadıklarını göstermişlerdi.
Hatta öyle ki bu denli büyük bir aşka düşen çiftin evleneceğine dair iddialar görmeye başlamıştık.
Evlilik iddiaları hakkında ikisi de bir açıklama yapmasa da, çiftin fotoğraflarını sosyal medyada görmeye devam ettik.
Son olarak birlikte Birleşik Arap Emirlikleri'ne tatile giden ikili, Şeyh Zayid Camii önünde poz verdi.
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Dubai pozlarını görenler "pasaportunu bulmuş" yorumlarında bulunurken, Melisa Aslı Pamuk paylaşımını yorumlara kapadı.
Sosyal medyada magazin sitelerinin paylaştığı fotoğrafa gelen yorumlar ise bu şekilde:
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