Yılbaşı İçin Kendini Koskocaman Bir Fiyonka Dönüştüren Rachel Araz Gerçeklik Algınızı Sorgulatacak
Yılbaşı İçin Kendini Koskocaman Bir Fiyonka Dönüştüren Rachel Araz Gerçeklik Algınızı Sorgulatacak
İçeriğin Devamı Aşağıda
Sosyal medyanın tanınan isimlerinden bir tanesi de Rachel Araz elbette.
Konseptli giyime bayılan Rachel Araz, tarzıyla da adından bahsettiren bir isim.
Rachel Araz son olarak dün akşam ailesi için düzenlediği yılbaşı konseptli yemeğin fotoğraflarını paylaştı.
Kendini fiyonk yapacağını daha önce hikayesinde duyurmuş fakat takipçileri pek inanmamış.
Fiyonku göremeyenler için şöyle detayını da göstermiş olalım.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Tabii ki ilk şakayı kendisi yaptı.
👇🏻
👇🏻
👇🏻
👇🏻
İçeriğin Devamı Aşağıda
👇🏻
👇🏻
👇🏻
👇🏻
👇🏻
İçeriğin Devamı Aşağıda
👇🏻
👇🏻
👇🏻
👇🏻
👇🏻
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Yorum Yazın