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Yılbaşı İçin Kendini Koskocaman Bir Fiyonka Dönüştüren Rachel Araz Gerçeklik Algınızı Sorgulatacak

Yılbaşı İçin Kendini Koskocaman Bir Fiyonka Dönüştüren Rachel Araz Gerçeklik Algınızı Sorgulatacak

GNS
GNS - Onedio Editörü
26.12.2023 - 13:03

Instagram'da büyük bir kitleye hitap eden fenomen Rachel Araz, dün akşam ailesiyle birlikte düzenlediği yılbaşı yemeği için giydikleriyle ağzımızı açık bıraktı. Koskocaman bir fiyonk haline gelen fenomenin paylaşımının altındaki yorumlar hepimize kahkaha attırdı.

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Sosyal medyanın tanınan isimlerinden bir tanesi de Rachel Araz elbette.

Sosyal medyanın tanınan isimlerinden bir tanesi de Rachel Araz elbette.

1 milyon takipçisi olan Araz, lüks yaşantısı ve dillere destan malikanesi ile sık sık konuşuluyor. Ayrıca hiçbir etkinliği de kaçırmıyor.

Konseptli giyime bayılan Rachel Araz, tarzıyla da adından bahsettiren bir isim.

Konseptli giyime bayılan Rachel Araz, tarzıyla da adından bahsettiren bir isim.

Ekim ayında Cadılar Bayramı partisi için Rihanna kılığına girmesi sosyal medyada binlerce eleştiri yorumu almasına sebep olmuştu hatırlarsanız.

Rachel Araz son olarak dün akşam ailesi için düzenlediği yılbaşı konseptli yemeğin fotoğraflarını paylaştı.

Rachel Araz son olarak dün akşam ailesi için düzenlediği yılbaşı konseptli yemeğin fotoğraflarını paylaştı.

Gördüğünüz gibi hediye olarak kendisini değerlendiriyoruz.

Kendini fiyonk yapacağını daha önce hikayesinde duyurmuş fakat takipçileri pek inanmamış.

Kendini fiyonk yapacağını daha önce hikayesinde duyurmuş fakat takipçileri pek inanmamış.

Ama Rachel Araz'ın uzun süreli takipçileri ne geleceğini büyük bir sabırsızlıkla beklemeye başladı.

Fiyonku göremeyenler için şöyle detayını da göstermiş olalım.

Fiyonku göremeyenler için şöyle detayını da göstermiş olalım.
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Tabii ki ilk şakayı kendisi yaptı.

Tabii ki ilk şakayı kendisi yaptı.

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