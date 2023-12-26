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Hazar Ergüçlü'nün Aralık Ayı Özetiyle Birlikte İlan Ettiği Yeni Aşkı Tanıdık Çıktı!

Hazar Ergüçlü'nün Aralık Ayı Özetiyle Birlikte İlan Ettiği Yeni Aşkı Tanıdık Çıktı!

farah zeynep abdullah
GNS
GNS - Onedio Editörü
26.12.2023 - 10:48

Ünlü oyuncu Hazar Ergüçlü, Instagram'da Aralık ayını özetleyen fotoğrafların arasına yeni aşkını da sıkıştırdı. Bu ilanı aşktan sonra gerilen yeni sevgilisi ise 'Yorum gerginliği' cevabını verdi. Ergüçlü'nün yeni aşkı tanıdık bir isim çıktı. Gelin birlikte bakalım!

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Her işiyle bizi etkilemeyi başaran ünlü oyuncularımızdan biri de Hazar Ergüçlü tabii ki.

Her işiyle bizi etkilemeyi başaran ünlü oyuncularımızdan biri de Hazar Ergüçlü tabii ki.

Kuzey Güney dizisinde 'Simay' olarak başladığı ekran hayatında her dizisiyle kendine daha da hayran bırakan Hazar Ergüçlü, şimdilerde yeni dizisi İnci Taneleri'nin yayına girmesini bekliyor.

Birbirinden ünlü isimlerin bir araya geldiği İnci Tanem dizisinde Hazar Ergüçlü'nün hayat vereceği Dilber, şimdiden epey merak ediliyor.

Birbirinden ünlü isimlerin bir araya geldiği İnci Tanem dizisinde Hazar Ergüçlü'nün hayat vereceği Dilber, şimdiden epey merak ediliyor.

Daha önce Kuzey Güney dizisinde de benzer bir karaktere hayat veren Hazar Ergüçlü, pavyon dansçısı rolüyle yayınlanan tanıtımın ardından epey ilgi çekmişti. Hatta sosyal medyada da uzun bir süre konuşulmuştu.

Özel hayatıyla da gündeme gelen Hazar Ergüçlü, yönetmen Onur Ünlü ile olan 5 yıllık ilişkisini geçtiğimiz yıl sonlandırmıştı hatırlarsanız.

Özel hayatıyla da gündeme gelen Hazar Ergüçlü, yönetmen Onur Ünlü ile olan 5 yıllık ilişkisini geçtiğimiz yıl sonlandırmıştı hatırlarsanız.

İlişkileri ilk günden beridir dikkat çeken çift, yıprandıkları için ayrıldıklarını fakat aralarının hala iyi olduğunu dile getirmişti. Hatta Hazar Ergüçlü 'Ayrıldık ama arkadaşlığımız devam ediyor.' demişti.

Daha sonrasında geçtiğimiz Mayıs ayında gizemli erkek arkadaşıyla el ele görüntülenmişti.

Daha sonrasında geçtiğimiz Mayıs ayında gizemli erkek arkadaşıyla el ele görüntülenmişti.

Daha sonra Ergüçlü'nün yeni sevgilisi Jakuzi grubunun solisti Kutay Soyocak olduğunu öğrenmiştik.

Dün akşam Aralık ayından fotoğraflarını derleyip paylaşan Hazar Ergüçlü'nün araya sıkıştırdığı fotoğraf dikkatlerden kaçmadı.

Dün akşam Aralık ayından fotoğraflarını derleyip paylaşan Hazar Ergüçlü'nün araya sıkıştırdığı fotoğraf dikkatlerden kaçmadı.

Ünlü oyuncu bir süre sonra fotoğrafının yorumlarını da kapadı...

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Çünkü kendisi yeni aşkını ilan etti!

Çünkü kendisi yeni aşkını ilan etti!

Hazar Ergüçlü'nün yeni sevgilisinin Dj Artz olduğu ortaya çıktı böylece.

Sevgilisi ise paylaşımın altına "Yorum gerginliği" yazdı.

Sevgilisi ise paylaşımın altına "Yorum gerginliği" yazdı.

Hazar Ergüçlü ise bu yoruma '🍜' emojisi bırakarak cevap verdi.

Sosyal medyada daha önce de bahsini duyduğunuz isimlerden biri olabilir Dj Artz...

Sosyal medyada daha önce de bahsini duyduğunuz isimlerden biri olabilir Dj Artz...

"Nereden tanıyoruz?" diyorsanız, kendisi Farah Zeynep Abdullah'ın eski sevgilisiydi.

"Nereden tanıyoruz?" diyorsanız, kendisi Farah Zeynep Abdullah'ın eski sevgilisiydi.

Dj Artz olarak tanıdığımız Efe Çelik ve Farah Zeynep Abdullah, 2022 yılının başında ayrılmıştı.

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