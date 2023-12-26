Hazar Ergüçlü'nün Aralık Ayı Özetiyle Birlikte İlan Ettiği Yeni Aşkı Tanıdık Çıktı!
Hazar Ergüçlü'nün Aralık Ayı Özetiyle Birlikte İlan Ettiği Yeni Aşkı Tanıdık Çıktı!
Ünlü oyuncu Hazar Ergüçlü, Instagram'da Aralık ayını özetleyen fotoğrafların arasına yeni aşkını da sıkıştırdı. Bu ilanı aşktan sonra gerilen yeni sevgilisi ise 'Yorum gerginliği' cevabını verdi. Ergüçlü'nün yeni aşkı tanıdık bir isim çıktı. Gelin birlikte bakalım!
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Her işiyle bizi etkilemeyi başaran ünlü oyuncularımızdan biri de Hazar Ergüçlü tabii ki.
Birbirinden ünlü isimlerin bir araya geldiği İnci Tanem dizisinde Hazar Ergüçlü'nün hayat vereceği Dilber, şimdiden epey merak ediliyor.
Özel hayatıyla da gündeme gelen Hazar Ergüçlü, yönetmen Onur Ünlü ile olan 5 yıllık ilişkisini geçtiğimiz yıl sonlandırmıştı hatırlarsanız.
Daha sonrasında geçtiğimiz Mayıs ayında gizemli erkek arkadaşıyla el ele görüntülenmişti.
Dün akşam Aralık ayından fotoğraflarını derleyip paylaşan Hazar Ergüçlü'nün araya sıkıştırdığı fotoğraf dikkatlerden kaçmadı.
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Çünkü kendisi yeni aşkını ilan etti!
Sevgilisi ise paylaşımın altına "Yorum gerginliği" yazdı.
Sosyal medyada daha önce de bahsini duyduğunuz isimlerden biri olabilir Dj Artz...
"Nereden tanıyoruz?" diyorsanız, kendisi Farah Zeynep Abdullah'ın eski sevgilisiydi.
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