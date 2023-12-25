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İbrahim Tatlıses'in, Kızı Dilan Çıtak ile İlgili Beklenmedik Hamlesi Bi' Hayli Merak Edildi

İbrahim Tatlıses'in, Kızı Dilan Çıtak ile İlgili Beklenmedik Hamlesi Bi' Hayli Merak Edildi

Aylin Çakar
Aylin Çakar - Onedio Editörü
26.12.2023 - 01:09

İbrahim Tatlıses ve kızı Dilan Çıtak, magazin dünyasının merak edilen isimlerinden bir tanesi. İbrahim Tatlıses'in, kızı Dilan Çıtak ile ilgili son hareketi de bi' hayli  soru işaretine sebep oldu. Gelin detaylara birlikte bakalım...👇

Kaynak: https://www.instagram.com/stories/i_l...
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İbrahim Tatlıses'in Işıl Kundakçı ile olan kızı Dilan Çıtak'ı hepimiz tanıyoruz.

İbrahim Tatlıses'in Işıl Kundakçı ile olan kızı Dilan Çıtak'ı hepimiz tanıyoruz.

Tatlıses ve Çıtak, geçtiğimiz yıllarda küs olsa da kısa süre ardından barışmışlardı ve baba-kızın arasından su sızmıyordu diyebiliriz.

Tatlıses ve Çıtak, geçtiğimiz yıllarda küs olsa da kısa süre ardından barışmışlardı ve baba-kızın arasından su sızmıyordu diyebiliriz.

Geçtiğimiz yıl dünyaevine giren Dilan Çıtak, babası İbrahim Tatlıses'ten aldığı altın kemerle de gündem olmuştu.

Geçtiğimiz yıl dünyaevine giren Dilan Çıtak, babası İbrahim Tatlıses'ten aldığı altın kemerle de gündem olmuştu.

Son iddialara göre is İbrahim Tatlıses ve kızı Dilan Çıtak tekrar küstü.

Son iddialara göre is İbrahim Tatlıses ve kızı Dilan Çıtak tekrar küstü.

"i_likechaos"un haberine göre İbrahim Tatlıses, Dilan Çıtak'ı sosyal medya hesabından çıkardı ve birlikte olduğu fotoğrafları sildi.

"i_likechaos"un haberine göre İbrahim Tatlıses, Dilan Çıtak'ı sosyal medya hesabından çıkardı ve birlikte olduğu fotoğrafları sildi.

Bakalım ilerleyen günlerde konuyla ilgili bir açıklama gelecek mi?🤔

Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım...

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Eren

Bu kadar önemli gündemin arasında bu haberi haber diye koymak bile saçma , tatlıses kimdir abi ne ünü kaldı ne sesi var

Elif Akbln

Duymadım 🙉 görmedim 🙈 bilmiyorum 🙊 Şeyimde bile değil

mrspock

iyide banane