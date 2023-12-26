Ödüllere Doymayan Pop Şarkıcı Taylor Swift Rock'n Roll Efsanesi Elvis Presley'in Rekorunu Kırmayı Başardı

Taylor Swift'i daha önce duymadıysanız bile bu sene birçok başarının altına imzasını atmasıyla aldığı ödüllerden ona mutlaka aşinasınızdır. Ünlü pop yıldızı dur durak bilmeden başarılarına yenisini eklemeye devam ediyor. Detaylar içeriğimizde👇