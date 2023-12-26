Ödüllere Doymayan Pop Şarkıcı Taylor Swift Rock'n Roll Efsanesi Elvis Presley'in Rekorunu Kırmayı Başardı
Ödüllere Doymayan Pop Şarkıcı Taylor Swift Rock'n Roll Efsanesi Elvis Presley'in Rekorunu Kırmayı Başardı
Taylor Swift'i daha önce duymadıysanız bile bu sene birçok başarının altına imzasını atmasıyla aldığı ödüllerden ona mutlaka aşinasınızdır. Ünlü pop yıldızı dur durak bilmeden başarılarına yenisini eklemeye devam ediyor. Detaylar içeriğimizde👇
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2023 senesinde rekor üstüne rekor kıran Taylor Swift'i en az bir kez duymuşsunuzdur diye düşünüyoruz.
Yılın kişisi seçilen Amerikan şarkıcı Taylor Swift'in milyonlarca hayranı var ki kendisi inanılmaz başarılara imza atmaya devam ediyor.
Son zamanların gözde çiftlerinden olan Taylor Swift ve Travis Kelce de şarkıcının adından bahsettirmesine neden olan gelişmelerden.
Sosyal medya hesabında 279 milyon takipçiye sahip ünlü şarkıcı, 27 Ekimde "1989" isimli albümünü tekrar kaydederek piyasaya sürmüştü.
Daha önce Billboard tarafından "Yılın En Büyük Pop Yıldızı" seçilen Swift bunun gibi 10 büyük ödülü daha elinde tutmayı başardı.
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Son olarak, Billboard 200 müzik listesinde 1. sıraya yeniden yerleşen Swift, yıldız şarkıcı Elvis Presley'nin rekorunu kırdı.
“1989 (Taylor’s Version)" albümüyle müzik listelerinin 1. sırasında 67 hafta geçiren Taylor Swift, Elvis Presley ile birlikte "1. sırada en çok kalan şarkıcı" olarak yeni bir rekora adını yazdırdı.
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