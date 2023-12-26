Eski Eş Mustafa Can Keser Cephesinde Sular Durulmuyor: Açıklamalarıyla Damla Ersubaşı'na Ateş Püskürdü!
Eski Eş Mustafa Can Keser Cephesinde Sular Durulmuyor: Açıklamalarıyla Damla Ersubaşı'na Ateş Püskürdü!
Sihirli Annem dizisinde hayat verdiği Tuğçe karakteriyle tanınan Damla Ersubaşı, geçtiğimiz günlerde önce eski eşi Mustafa Can Keser ile çocuklarının velayeti konusunda mahkemelik olmuştu. Ardından Damla Ersubaşı, uyuşturucu kullandığını ve kumar oynadığını itiraf ettiği bir videoyla gündeme gelmişti. Olaylar giderek büyürken eski eş Mustafa Can Keser’den de açıklamalar arka arkaya geliyor. Keser, geçtiğimiz saatlerde yaptığı paylaşım ile adeta ateş püskürdü.
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'Sihirli Annem' dizisinde canlandırdığı 'Tuğçe' karakteriyle hafızalarımıza kazınan Damla Ersubaşı’nı tanımayanınız yoktur diye düşünüyoruz.
Damla Ersubaşı, bu aralar eski eşi Mustafa Can Keser ile yaşadığı akılalmaz olaylarla gündemden düşmüyor biliyorsunuz ki.
Önce Mustafa Can Keser, Damla Ersubaşı’nın yasaklı madde bağımlısı olduğunu ileri sürerek Aile Mahkemesi’ne başvurmuş ve ‘velayetin değiştirilmesi’ davası açmıştı.
Ardından Damla Ersubaşı’nın gözyaşları içinde uyuşturucu ve kumar bataklığına düştüğünü açıkladığı videosu büyük olay oldu.
Bu video üzerine ilk açıklama Damla Ersubaşı’nın avukatından geldi ve videonun bir buçuk yıl öncesine ait olduğunu söylendi.
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Eski eş Mustafa Can Keser ise video ile ilgili “Mahkemede herkes neyin ne olduğunu görecek” açıklamasında bulundu.
Tüm bu açıklamalar ve paylaşımlar havada uçuşurken eski eş Mustafa Can Keser’den geçtiğimiz saatlerde bir çıkış daha geldi.
Instagram hesabı üzerinden yaptığı paylaşım ile Damla Ersubaşı’nın çocukları kendisine vermeyip, okula dahi göndermediğini iddia eden Keser, adeta ateş püskürdü ve çocuklarını vermesi için Ersubaşı’na yalvardı.
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mide bulandırıcı bi çift. karı da 30 yaşında 19 gibi davranıyor.