Eski Eş Mustafa Can Keser Cephesinde Sular Durulmuyor: Açıklamalarıyla Damla Ersubaşı'na Ateş Püskürdü!

Sihirli Annem dizisinde hayat verdiği Tuğçe karakteriyle tanınan Damla Ersubaşı, geçtiğimiz günlerde önce eski eşi Mustafa Can Keser ile çocuklarının velayeti konusunda mahkemelik olmuştu. Ardından Damla Ersubaşı, uyuşturucu kullandığını ve kumar oynadığını itiraf ettiği bir videoyla gündeme gelmişti. Olaylar giderek büyürken eski eş Mustafa Can Keser’den de açıklamalar arka arkaya geliyor. Keser, geçtiğimiz saatlerde yaptığı paylaşım ile adeta ateş püskürdü.

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