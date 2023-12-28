Fas Tatili Sonrası HPV Aşısı Yaptırdığı İddiasıyla Linçlenen Ecem Taşer İlk Kez Açıklama Yaptı!
Fas Tatili Sonrası HPV Aşısı Yaptırdığı İddiasıyla Linçlenen Ecem Taşer İlk Kez Açıklama Yaptı!
Kaynak: https://www.youtube.com/watch?v=Q61Po...
Ecem Taşer sosyal medyada yaptığı paylaşımları yüzünden acımasız yorumların hedefi oldu. Eşi olmadan kız kıza Fas tatiline giden fenomen döndükten sonra yaptırdığı HPV aşısı paylaşımı yüzünden linç yedi. Geçtiğimiz gün isyan bayrağını çeken Ecem Taşer, Demet ve Jess'le Gel Konuşalım programının canlı yayınına bağlanarak ilk kez açıklama yaptı.
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Sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla dikkatleri üzerine çeken Ecem Taşer son günlerin en çok konuşulan isimlerinden biri oldu.
Genç fenomenin 5 yıldan beri neden sütyen girmediğini detaylarıyla açıkladığı video ile uzun süre konuşulmuştu.
Sonrasında da 'Neden hanımcı biriyle evlendim?' videosuyla bir kez daha gözleri üzerine çekti diyebiliriz.
Twitter'ı adeta çalkalayan Ecem Taşer'in bu sefer gündeme gelmesindeki neden ise HPV aşısıyla ilgili çektiği video oldu.
HPV aşısı videosundan önce kız kıza Fas tatiline gittiği ortaya çıkan Ecem Taşer hakkında korkunç iddialar ortaya atıldı.
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Taşer'in yurt dışı tatili videosunun içerisine kendisini Fas'a davet eden kişinin attığı mesajların da sosyal medyaya düşmesiyle "Eşini aldattığı için aşı oldu" minvalindeki paylaşımlar aldı başını yürüdü.
Kendisine gelen yorumların artmasıyla beraber öfke kusan Ecem Taşer sosyal medya hesabından isyan etti.
"Fas tatiline 1.5 yıl önce gittim ve HPV aşısını 10 gün önce yaptırdım. Zeka seviyesi düştükçe mide bulantım artıyor. Bunları açıklamak zorunda olmak bile çok üzücü"
Taşer, çeşitli iddiaların ortaya atılmasıyla beraber soluğu davet edildiği Demet ve Jess'le Gel Konuşalım programının canlı yayınında aldı.
Dedikoduların hızla artmasından sonra sosyal medya hesabının kapatılma iddiasına yanıt veren Taşer "Açıklama yapmaya çalışıyordum. Hesabımı kapattırdılar, ben kendi rızamla kapatmadım. Videolarım milyonlarca izlendiği için bir trol ordusu bekliyordum ama bu kadarını beklemiyorum" ifadelerini kullandı.
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"Gece boyunca menajerimle beraber hesabı açmak için uğraştık. Ancak sabah açabildik. Sonra hemen açıklama videosu yayınladım. Çok kötü bir şekilde telefon numaram, hastane kayıtlarım, ev adresim hepsi ifşalandı."
Jess Molho'nun "Eşinizin bu durumlara yorumu ne oldu?" soruna ise "Çok saçma. Bizim aramızda böyle şeylerin lafı olmaz. Başından beri evliliğimizin yok para için... Halbuki biz evlendiğimizde beş kuruşumuz yoktu. Birlikte başardık." ifadelerini kullandı.
Ecem Taşer'in açıklamalarının bir kısmını da buradan izleyebilirsiniz
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