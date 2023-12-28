Fas Tatili Sonrası HPV Aşısı Yaptırdığı İddiasıyla Linçlenen Ecem Taşer İlk Kez Açıklama Yaptı!

Aynı zamanda da ' Eşimin görünüşünü kendi kafalarına göre beğenmedikleri için ya da beni ondan daha güzel gördükleri için.. İğrenç şeyler bunlar konuştuğum şeylere bak. O kadar kötü yorumlar yaptılar ki ona! Ben bu adamı sizin düşündüğünüzün aksine kalbi çok güzel olduğu için, her zaman beni desteklediği için çok seviyorum. Bunu anlatmaya çalıştım insalara ama olay o kadar çirkin bir yere gitti ki...' dedi

Videonun tamamı için: https://www.youtube.com/watch?v=Q61PoftxfVA