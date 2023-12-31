Cezaevinde Psikolojik Sorunlar Yaşayan Dilan Polat, Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’ne Götürüldü

Kara para aklama suçlamasıyla 5 Kasım'da tutuklanan Dilan Polat'ın Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldüğü öğrenildi. Yapılan tetkiklerin ardından Polat tekrar cezaevine götürüldü.