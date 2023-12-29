Eylül Öztürk de Dilan Polat’ın İzinde: Çareyi Falcılarda Arıyor

Kara para akladığı iddiasıyla hakkında soruşturma açılan Eylül Öztürk’ün paylaşımı sosyal medyada gündem oldu. Eylül Öztürk, baktırdığı tarot falı sonrasında 'Keyfim yerine geldi' açıklamasında bulundu. Tutuklanan Dilan Polat’ın da cezaevinde astroloğu ile görüşme yaptığı ortaya çıkmıştı.