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Eylül Öztürk de Dilan Polat’ın İzinde: Çareyi Falcılarda Arıyor

Eylül Öztürk de Dilan Polat’ın İzinde: Çareyi Falcılarda Arıyor

ismail kahraman
ismail kahraman - Onedio Haber ve Gündem Editörü
29.12.2023 - 09:22

Kara para akladığı iddiasıyla hakkında soruşturma açılan Eylül Öztürk’ün paylaşımı sosyal medyada gündem oldu. Eylül Öztürk, baktırdığı tarot falı sonrasında 'Keyfim yerine geldi' açıklamasında bulundu. Tutuklanan Dilan Polat’ın da cezaevinde astroloğu ile görüşme yaptığı ortaya çıkmıştı.

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Dilan ve Engin Polat çiftinin tutuklanması sonrasında malvarlığı dondurulan bir diğer isim de Eylül Öztürk olmuştu.

Dilan ve Engin Polat çiftinin tutuklanması sonrasında malvarlığı dondurulan bir diğer isim de Eylül Öztürk olmuştu.

Bir süredir ailesiyle birlikte ABD’de yaşayan Eylül Öztürk, sosyal medya paylaşımlarıyla da konu ile açıklamar yapıyor.

Bir süredir ailesiyle birlikte ABD’de yaşayan Eylül Öztürk, sosyal medya paylaşımlarıyla da konu ile açıklamar yapıyor.

Öztürk son olarak çareyi falcılarda aradı.

Öztürk son olarak çareyi falcılarda aradı.

Tarot falı baktıran Eylül Öztürk, Keyfim yerine nasıl geldi anlatamam. Birkaç aya tüm sıkıntılarım bitecek inşallah. Dua edin siz de ne olur..." ifadelerini kullandı.

Tarot falı baktıran Eylül Öztürk, Keyfim yerine nasıl geldi anlatamam. Birkaç aya tüm sıkıntılarım bitecek inşallah. Dua edin siz de ne olur..." ifadelerini kullandı.

Eylül Öztürk, Dilan Polat’ın ‘Şampiyonlar Ligi’ notuyla paylaştığı ünlü fotoğrafta da yer alıyordu.

Eylül Öztürk, Dilan Polat’ın ‘Şampiyonlar Ligi’ notuyla paylaştığı ünlü fotoğrafta da yer alıyordu.

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