2. Sayfa Programının Bitmesinin Ardından Dilan Polat'ın Sağ Kolu Şule'den de Göndermeli Paylaşım Gecikmedi!

Uzun yıllardır Dilan Polat yanında çalışan, Şule, Polat ailesinin tutuklanmasının ardından en çok merak edilen isimlerden biri olmuştu. Geçtiğimiz haftalarda ikametgah izninin bittiği ve kaçak durumda olduğu tespit edilen Şule, gözaltına alınarak gerekli işlemlerinin ardından sınır dışı edilmek üzere Selimpaşa Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edilmişti. Şule, şimdilerde biten 2. Sayfa programı sunucuları hakkında sosyal medya hesabından yaptığı göndermeli paylaşım ile gündeme geldi.

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