2. Sayfa Programının Bitmesinin Ardından Dilan Polat'ın Sağ Kolu Şule'den de Göndermeli Paylaşım Gecikmedi!
2. Sayfa Programının Bitmesinin Ardından Dilan Polat'ın Sağ Kolu Şule'den de Göndermeli Paylaşım Gecikmedi!
Uzun yıllardır Dilan Polat yanında çalışan, Şule, Polat ailesinin tutuklanmasının ardından en çok merak edilen isimlerden biri olmuştu. Geçtiğimiz haftalarda ikametgah izninin bittiği ve kaçak durumda olduğu tespit edilen Şule, gözaltına alınarak gerekli işlemlerinin ardından sınır dışı edilmek üzere Selimpaşa Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edilmişti. Şule, şimdilerde biten 2. Sayfa programı sunucuları hakkında sosyal medya hesabından yaptığı göndermeli paylaşım ile gündeme geldi.
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Lüks paylaşımlarıyla önce halkın sonra da MASAK’ın radarına takılan Dilan ve Engin Polat çifti, 1 Kasım'da Kara para akladıkları ve vergi kaçırdıkları iddiasıyla gözaltına alınarak ardından cezaevine sevk edilmişti biliyorsunuz ki.
Polat soruşturmasına az da olsa hakim olan herkes Dilan Polat'ın kıymetlisi, Özbekistan uyruklu çalışanı Şule’yi de biliyordur.
Daha önce Milan Efe ve Nilda'ya sahip çıktığını söylediği videolarla dikkat çeken Şule, adeta Dilan Polat’ın göz bebeğiydi desek yeridir.
Şule, geçtiğimiz haftalarda ikametgah izninin bittiği ve kaçak durumda olduğu tespit edilerek gözaltına alınmıştı ve gerekli işlemlerinin ardından sınır dışı edilmek üzere Selimpaşa Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edilmişti.
Şule, şimdilerde geçtiğimiz günlerde biten 2. Sayfa programı sunucuları hakkında sosyal medya hesabından yaptığı göndermeli paylaşım ile gündemde.
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Şule’den önce programın bitmesine Polat ailesinden Şükran Polat da sevinmişti ve göndermeli bir paylaşım yapmıştı hatırlarsanız.
İşte şimdi de yardımcı Şule, Müge ve Gülşen’in resmini paylaşarak altına “Tabi tek tek damga vurulacak. İnşallah bu sefer damgayı Engin ve Dilan Polat vuracak. Gülüş sırası…” notunu düştü ve altınada Dilan Polat’ın Enerci şarkısını koydu 👇
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