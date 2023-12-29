2. Sayfa Programının Bitmesinin Ardından Engin Polat'ın Annesi Şükran Polat'tan Göndermeli Paylaşım Gecikmedi!
2. Sayfa Programının Bitmesinin Ardından Engin Polat'ın Annesi Şükran Polat'tan Göndermeli Paylaşım Gecikmedi!
Hafta içi her gün TV8 ekranlarında seyircisi ile buluşan 2. Sayfa programında hepimizi şok eden bir ayrılık yaşandı. 18 yıldır Müge Dağıstanlı Erdoğan ile program sunan Gülşen Yüksel Salt, ekranlara veda etti ve 2.Sayfa'nın da bittiği açıkladı. Son zamanlarda gündemden düşmeyen Polat ailesinin üyesi Şükran Polat, bu haberi sosyal medya hesabından paylaşarak olay olacak bir göndermede bulundu.
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Bugün ekranların en uzun soluklu magazin programlarından biri olan 2.Sayfa programından hepimizi şok eden bir karar geldi.
Tam 18 yıldır Müge Dağıstanlı Erdoğan ile 2. Sayfa'yı sunan Gülşen Yüksel Salt, hem ekranlara veda ettiğini, hem de 2.Sayfa programının bittiğini açıkladı.
Bugün son kez Müge Dağıstanlı ile TV8 ekranlarında izleyici karşısına çıkan Gülşen Yüksel, yeni yıl dilekleriyle birlikte konuyla ilgili şunları söyledi:
Kardeş gibi olan ikilinin bu ani ayrılığı akıllara İrem Derici’nin “manav” hikâyesini getirmişti ama Müge ve Gülşen, haklarındaki dolandırıcılık iddiaları için “'Biz iftiralara o kadar alıştık ki artık üzerimizde durmuyor. 18 yıldır hakkımızda neler çıktı neler…” demişlerdi.
Tüm bu olaylar üzerine Dilan Polat’ın başına gelenlerin 2. Sayfa programına çıktıktan sonra olduğunu düşünen aile üyelerinden biri olan Şükran Polat’tan göndermeli bir paylaşım geldi.
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İkilinin ayrılma haberini paylaşan Şükran Polat, paylaşımının arkasına Ajda Pekkan’ın “Sen Mutlu Ol” şarkısının “Eden bulur güzelim, kalır sanma yanına” kısmını denk getirince olanlar oldu 👇
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