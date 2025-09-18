Dilan Polat ve Feyza Altun'un Gece Yarısı Bi' Garip Yakınlığı Sosyal Medyada Gündem Oldu!
Avukat Feyza Altun, dava sürecinde sert eleştiriler yönelttiği ve “Ölsem de aynı masaya oturmam” dediği Dilan Polat’la geçtiğimiz aylarda bir düğünde yan yana gelmişti. O anlar büyük ses getirmiş, sosyal medyada Altun'a tepki yağmıştı. Şimdi ise bu ikili, canlı yayındaki yakınlaşmalarıyla gündeme oturdu. Sosyal medyada olay olan yayın sonrası yorum yağdı.
İşte detaylar…
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Cezaevinden tahliye olduktan sonra sosyal medya fenomenliğini bırakacağını söyleyen Dilan Polat sözünde duramamıştı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Ama aylar sonra bu sözler unutuldu; ikili, ortak dostları Sevim Alan’ın düğününde aynı karede yer aldı.
Son olarak bir önceki gün yine yan yana geldiler.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın