Dilan Polat ve Feyza Altun'un Gece Yarısı Bi' Garip Yakınlığı Sosyal Medyada Gündem Oldu!

Cezaevinden önce nasılsa tahliye olduktan sonra da aynı paylaşımlarına dönen Polat, 6.5 milyon takipçisiyle lüks yaşamından kareler paylaşmaya devam etti. Ev hayatı, eşi Engin Polat'la kavgaları, yardımcılarıyla tartışmaları, evdeki gerginlikler derken Polat ailesi yine sık sık gündeme geldi.

Polat ailesinin yükselişi ve çöküşü ise herkesin hafızasında. Kozmetik ve güzellik sektöründen e-ticarete kadar geniş bir ağ kuran çift, kısa sürede büyük servet kazanmıştı. Ancak artan şikayetler ve MASAK incelemeleriyle tüm dengeler altüst oldu. Geçtiğimiz kasımda gözaltına alınıp tutuklanan çift, aylar sonra özgürlüğüne kavuştu. Tam da bu süreçte Avukat Feyza Altun, Polat çiftinin en sert muhaliflerinden biri olmuştu. Sözünü sakınmayan Altun, “Ölsem de aynı masaya oturmam” çıkışıyla gündeme oturmuştu.