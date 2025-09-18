onedio
Haberler
Magazin
Dilan Polat ve Feyza Altun'un Gece Yarısı Bi' Garip Yakınlığı Sosyal Medyada Gündem Oldu!

Dilan Polat ve Feyza Altun'un Gece Yarısı Bi' Garip Yakınlığı Sosyal Medyada Gündem Oldu!

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Magazin Editörü
18.09.2025 - 09:21

Avukat Feyza Altun, dava sürecinde sert eleştiriler yönelttiği ve “Ölsem de aynı masaya oturmam” dediği Dilan Polat’la geçtiğimiz aylarda bir düğünde yan yana gelmişti. O anlar büyük ses getirmiş, sosyal medyada Altun'a tepki yağmıştı. Şimdi ise bu ikili, canlı yayındaki yakınlaşmalarıyla gündeme oturdu. Sosyal medyada olay olan yayın sonrası yorum yağdı. 

İşte detaylar…

Cezaevinden tahliye olduktan sonra sosyal medya fenomenliğini bırakacağını söyleyen Dilan Polat sözünde duramamıştı.

Cezaevinden tahliye olduktan sonra sosyal medya fenomenliğini bırakacağını söyleyen Dilan Polat sözünde duramamıştı.

Cezaevinden önce nasılsa tahliye olduktan sonra da aynı paylaşımlarına dönen Polat, 6.5 milyon takipçisiyle lüks yaşamından kareler paylaşmaya devam etti. Ev hayatı, eşi Engin Polat'la kavgaları, yardımcılarıyla tartışmaları, evdeki gerginlikler derken Polat ailesi yine sık sık gündeme geldi.

Polat ailesinin yükselişi ve çöküşü ise herkesin hafızasında. Kozmetik ve güzellik sektöründen e-ticarete kadar geniş bir ağ kuran çift, kısa sürede büyük servet kazanmıştı. Ancak artan şikayetler ve MASAK incelemeleriyle tüm dengeler altüst oldu. Geçtiğimiz kasımda gözaltına alınıp tutuklanan çift, aylar sonra özgürlüğüne kavuştu. Tam da bu süreçte Avukat Feyza Altun, Polat çiftinin en sert muhaliflerinden biri olmuştu. Sözünü sakınmayan Altun, “Ölsem de aynı masaya oturmam” çıkışıyla gündeme oturmuştu.

Ama aylar sonra bu sözler unutuldu; ikili, ortak dostları Sevim Alan'ın düğününde aynı karede yer aldı.

Ama aylar sonra bu sözler unutuldu; ikili, ortak dostları Sevim Alan’ın düğününde aynı karede yer aldı.

O anlar sosyal medyaya damga vurmuş, Feyza Altun açıklama yaparak “Bugün Dilan Polat ile Sevim Alan tarafından bir araya getirildik. Sebebi ise Dilan ve eşinden; ailesinden; bazı fenomenlerden adıma haraç istenmesi. Fenomen dosyası öyle bir yere gitti ki herkesin konuştuğu doğrunun yanlışa karıştığı, suç örgütlerinin bir yerleri taradığı bir şeye dönüştü. Ben hak arayışındayım. Doğrulardan ayrılmam. Konuyu bizzat kendisinden ve avukatından dinledim. Bu kareyi paylaşmaktan ve her zamanki gibi doğruları açıklamaktan geri durmam” demişti.

Ancak tepkiler dinmemişti.

Gelen yorumlardan bu içeriğimizde bahsetmiştik:

Son olarak bir önceki gün yine yan yana geldiler.

twitter.com

Magazin Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
