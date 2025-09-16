12 Dev Adam'ın Karşılamadaki Çelenkten Hallice Halleri Sosyal Medyada Goygoycuların Diline Düştü

12 Dev Adam, Almanya’ya karşı oynadığı unutulmaz finalle ülkemize büyük bir heyecan yaşattı. 24 yıl aradan sonra yeniden çıktığımız final sahnesi, gümüş madalya ile taçlandı. Bu başarıyla birlikte takımın yurda dönüşü de adeta bir kutlama havasında geçti. İstanbul’a iniş yapan ay-yıldızlı kafileyi havalimanında kalabalık bir basın ordusu karşıladı.

Başantrenör Ergin Ataman, “Şampiyonluğu getiremedik ama Türk halkına yeniden basketbol sevgisi kazandırdık. Bu gençler, azimle mücadele etti” diyerek duygularını paylaştı. Kaptan Cedi Osman, “Kupayı getiremedik ama gururla döndük, umarım halkımızın yüzünü biraz olsun güldürebildik” sözleriyle alkış aldı. Genç yıldız Alperen Şengün ise “12 Dev Adam ruhu geri döndü, biz daha çok kez buralara geleceğiz” diyerek gelecek için umut verdi.