12 Dev Adam'ın Karşılamadaki Çelenkten Hallice Halleri Sosyal Medyada Goygoycuların Diline Düştü

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Magazin Editörü
16.09.2025 - 12:58

EuroBasket 2025’in final heyecanı nefesleri kesti. 12 Dev Adam, Almanya karşısında tarihi bir mücadele verdi ama kupayı son anda rakibine kaptırdı. Yine de 24 yıl sonra gelen bu final ve gümüş madalya, Türk basketbolu için unutulmaz bir gurur tablosu oldu. Milliler yurda dönüşte havalimanında açıklamalarda bulundu. Ama esas gündem, oyuncuların çiçeğe boğulduğu anlar ve sosyal medyada patlayan yorumlardı. 

Gelin o karelere birlikte göz atalım 👇

Buradan izleyebilirsiniz:

EuroBasket 2025 finalinde terimizin son damlasına kadar savaştık ama kupa kıl payı elimizden kaçtı.

12 Dev Adam, Almanya’ya karşı oynadığı unutulmaz finalle ülkemize büyük bir heyecan yaşattı. 24 yıl aradan sonra yeniden çıktığımız final sahnesi, gümüş madalya ile taçlandı. Bu başarıyla birlikte takımın yurda dönüşü de adeta bir kutlama havasında geçti. İstanbul’a iniş yapan ay-yıldızlı kafileyi havalimanında kalabalık bir basın ordusu karşıladı. 

Başantrenör Ergin Ataman, “Şampiyonluğu getiremedik ama Türk halkına yeniden basketbol sevgisi kazandırdık. Bu gençler, azimle mücadele etti” diyerek duygularını paylaştı. Kaptan Cedi Osman, “Kupayı getiremedik ama gururla döndük, umarım halkımızın yüzünü biraz olsun güldürebildik” sözleriyle alkış aldı. Genç yıldız Alperen Şengün ise “12 Dev Adam ruhu geri döndü, biz daha çok kez buralara geleceğiz” diyerek gelecek için umut verdi.

Ama o dakikalarda sahada yapılan açıklamalardan çok, oyuncuların üzerlerindeki çiçekler sosyal medyanın diline düştü.

Karşılamada çiçeklerle süslenen basketbolculara, sosyal medyadan espriler yağdı.

