12 Dev Adam'ın Karşılamadaki Çelenkten Hallice Halleri Sosyal Medyada Goygoycuların Diline Düştü

EuroBasket 2025’in final heyecanı nefesleri kesti. 12 Dev Adam, Almanya karşısında tarihi bir mücadele verdi ama kupayı son anda rakibine kaptırdı. Yine de 24 yıl sonra gelen bu final ve gümüş madalya, Türk basketbolu için unutulmaz bir gurur tablosu oldu. Milliler yurda dönüşte havalimanında açıklamalarda bulundu. Ama esas gündem, oyuncuların çiçeğe boğulduğu anlar ve sosyal medyada patlayan yorumlardı.
Gelin o karelere birlikte göz atalım 👇
EuroBasket 2025 finalinde terimizin son damlasına kadar savaştık ama kupa kıl payı elimizden kaçtı.
Ama o dakikalarda sahada yapılan açıklamalardan çok, oyuncuların üzerlerindeki çiçekler sosyal medyanın diline düştü.
