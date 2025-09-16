onedio
Aşkını Kanıtladı: Murat Dalkılıç, Biricik Sevgilisi Özgü Kaya İçin Radikal Bir Karar Aldı!

Aşkını Kanıtladı: Murat Dalkılıç, Biricik Sevgilisi Özgü Kaya İçin Radikal Bir Karar Aldı!

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Magazin Editörü
16.09.2025 - 10:52

Murat Dalkılıç’ın aşk hayatı son dönemde magazinde sıkça yer buluyor. Bir süredir adı Özgü Kaya ile aşk iddialarına karışan ünlü şarkıcı, ilk kez geçtiğimiz günlerde el ele objektiflere poz vererek aşkını ilan etmişti. Şimdilerde ilişkilerini göz önünde yaşayan çift son olarak bir önceki gün Kaya'nın başrolünde yer aldığı Cennetin Çocukları dizisinin ilk bölüm izlemesinde yan yana görüntülendi. 2. Sayfa muhabirlerine konuşan Dalkılıç’ın, sevgilisi için Ayvalık’a taşındığını açıklaması ise olay oldu. 

İşte detaylar...

Kaynak 2.Sayfa

Murat Dalkılıç, sadece müzikleriyle değil, özel hayatıyla da gündemden hiç düşmeyen bir isim.

Merve Boluğur’la yaşadığı aşk, ardından evlilik ve 2 yılın sonunda gelen boşanmayla bir dönem çok konuşulmuştu. Sonrasında magazinin göz bebeği Hande Erçel ile aşkıyla tekrar gündeme damga vurmuştu. Erçel'den ayrıldıktan sonra Edda Dora ile anılan şarkıcı, bir süre sessizliğe bürünse de aşk defteri hiç kapanmadı.

Geçtiğimiz haziran ayında kulislerde adı bu kez Özgü Kaya ile anılmaya başlamıştı. Ancak iki taraftan da hiç açıklama gelmemişti. Çıkan haberlerde ikilinin 2 aya yakın birlikte olduğu hatta birlikte tatil bile çıktıkları konuşulmuştu.

Geçtiğimiz günlerde ise çifti ilk kez yan yana görmüştük.

Bir mekan çıkışı Murat Dalkılıç ve Özgü Kaya el ele görüntülenerek aşkları belgelenmiş oldu. Dalkılıç ilişkileri hakkında şimdilik konuşmak istemediğini dile getirmişti. Özgü Kaya ise sessiz kalmayı tercih etmişti.

Çiçeği burnunda çiftimiz bu kez Özgü Kaya'nın başrolünde yer aldığı Cennetin Çocukları dizisi galasında kameralar karşısına çıktı.

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Magazin Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
