Aşkını Kanıtladı: Murat Dalkılıç, Biricik Sevgilisi Özgü Kaya İçin Radikal Bir Karar Aldı!

Merve Boluğur’la yaşadığı aşk, ardından evlilik ve 2 yılın sonunda gelen boşanmayla bir dönem çok konuşulmuştu. Sonrasında magazinin göz bebeği Hande Erçel ile aşkıyla tekrar gündeme damga vurmuştu. Erçel'den ayrıldıktan sonra Edda Dora ile anılan şarkıcı, bir süre sessizliğe bürünse de aşk defteri hiç kapanmadı.

Geçtiğimiz haziran ayında kulislerde adı bu kez Özgü Kaya ile anılmaya başlamıştı. Ancak iki taraftan da hiç açıklama gelmemişti. Çıkan haberlerde ikilinin 2 aya yakın birlikte olduğu hatta birlikte tatil bile çıktıkları konuşulmuştu.