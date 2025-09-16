Aşkını Kanıtladı: Murat Dalkılıç, Biricik Sevgilisi Özgü Kaya İçin Radikal Bir Karar Aldı!
Murat Dalkılıç’ın aşk hayatı son dönemde magazinde sıkça yer buluyor. Bir süredir adı Özgü Kaya ile aşk iddialarına karışan ünlü şarkıcı, ilk kez geçtiğimiz günlerde el ele objektiflere poz vererek aşkını ilan etmişti. Şimdilerde ilişkilerini göz önünde yaşayan çift son olarak bir önceki gün Kaya'nın başrolünde yer aldığı Cennetin Çocukları dizisinin ilk bölüm izlemesinde yan yana görüntülendi. 2. Sayfa muhabirlerine konuşan Dalkılıç’ın, sevgilisi için Ayvalık’a taşındığını açıklaması ise olay oldu.
Kaynak 2.Sayfa
Murat Dalkılıç, sadece müzikleriyle değil, özel hayatıyla da gündemden hiç düşmeyen bir isim.
Geçtiğimiz günlerde ise çifti ilk kez yan yana görmüştük.
Çiçeği burnunda çiftimiz bu kez Özgü Kaya'nın başrolünde yer aldığı Cennetin Çocukları dizisi galasında kameralar karşısına çıktı.
