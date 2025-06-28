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Bomba Aşk İddiası: Murat Dalkılıç, Genç Oyuncuyla Aşk Yaşıyor!

Bomba Aşk İddiası: Murat Dalkılıç, Genç Oyuncuyla Aşk Yaşıyor!

Murat Dalkılıç
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
28.06.2025 - 22:00

Şarkıcı Murat Dalkılıç, Merve Boluğur'la yaşadığı olaylı boşanmadan sonra Hande Erçel ile aşk yaşamış ve ardından Edda Dora ile beraberliğini duyurmuştu. Murat Dalkılıç'ın kalbi bir süredir boş olurken Gazete Magazin'in özel haberine göre ünlü bir oyuncuyla aşk yaşadığı iddia edildi.

KAYNAK: Gazete Magazin

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Şarkı Murat Dalkılıç, aşk geçmişi kabarık isimler arasında yer alıyor.

Şarkı Murat Dalkılıç, aşk geçmişi kabarık isimler arasında yer alıyor.

Merve Boluğur'la 2015-2017 yılların arasında evli olan Dalkılıç, olaylı bir boşanma süreci geçirmiş ve ardından gönlünü Hande Erçel'e kaptırmıştı.

Hande Erçel'le doludizgin aşk yaşayan Dalkılıç daha sonra Edda Dora ile ilişki yaşamış fakat sonrasında kalbine kimseyi almamıştı. Gazete Magazin özel haberine göre Murat Dalkılıç, son dönemin en popüler oyuncularından biriyle aşk yaşıyor.

O isim ise Özgü Kaya'dan başkası değil!

O isim ise Özgü Kaya'dan başkası değil!

Gazete Magazin'de yayınlanan özel habere göre Murat Dalkılıç, gönlünü oyuncu Özgü Kaya’ya kaptırdı. Haberde çiftin yaklaşık 1.5 aydır birlikte olduğu ve ilişkilerini gözlerden uzak yaşamayı tercih ettikleri yazıyor. Haberin devamında çiftin Kuşadası’nda tatilde olduğu detayı yer alıyor.

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Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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