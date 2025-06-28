Bomba Aşk İddiası: Murat Dalkılıç, Genç Oyuncuyla Aşk Yaşıyor!
Şarkıcı Murat Dalkılıç, Merve Boluğur'la yaşadığı olaylı boşanmadan sonra Hande Erçel ile aşk yaşamış ve ardından Edda Dora ile beraberliğini duyurmuştu. Murat Dalkılıç'ın kalbi bir süredir boş olurken Gazete Magazin'in özel haberine göre ünlü bir oyuncuyla aşk yaşadığı iddia edildi.
KAYNAK: Gazete Magazin
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Şarkı Murat Dalkılıç, aşk geçmişi kabarık isimler arasında yer alıyor.
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O isim ise Özgü Kaya'dan başkası değil!
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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