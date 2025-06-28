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Bıyık Bırakmasının Ardından Tarzıyla Dillere Düşen Mert Demir İmaj Değişikliğine Gitti!

Bıyık Bırakmasının Ardından Tarzıyla Dillere Düşen Mert Demir İmaj Değişikliğine Gitti!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
28.06.2025 - 17:27

Magazin dünyasının yakından takip ettiği çiftlerden Serenay Sarıkaya ve Mert Demir, son zamanlarda sadece ilişkileriyle değil, tarzlarıyla da gündem yaratıyor. Özellikle Mert Demir’in sık sık değiştirdiği imajı dikkat çekiyor, ve sosyal medyaya damga vuruyordu.

Mert Demir son olarak dillere düşen bıyıklarını keserek yepyeni imajıyla karşımıza çıktı!

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Türk pop ve alternatif müziğin son yıllardaki parlayan yıldızı Mert Demir, sadece sesiyle değil, yazdığı sözlerle de kalplere dokunmayı başarıyor.

Türk pop ve alternatif müziğin son yıllardaki parlayan yıldızı Mert Demir, sadece sesiyle değil, yazdığı sözlerle de kalplere dokunmayı başarıyor.

YouTube'da paylaştığı cover’larla adını duyurduktan sonra kendi şarkılarına yönelen Mert, adım adım zirveye yürüdü. Kendisi sadece bir şarkıcı olarak değil, aynı zamanda güçlü bir söz yazarı ve duygulara tercüman bir yorumcu olarak da sahnelerde görüyoruz.

2025 yılına damga vuran isimlerden biri olan Mert Demir, müzik kariyerindeki yükselişine hız kesmeden devam ediyor.  “Ateşe Düştüm” gibi parçalarla dikkatleri üzerine çeken sanatçı, özellikle Mabel Matiz ile yaptığı “Antidepresan” düetiyle büyük bir çıkış yakalamıştı.

2024'ten beri Serenay Sarıkaya ile yaşadığı ilişkiyle birlikte magazinden eksik olmayan isimlerden biri olan Mert Demir'in aşk hayatı bir hayli çalkantılı.

2024'ten beri Serenay Sarıkaya ile yaşadığı ilişkiyle birlikte magazinden eksik olmayan isimlerden biri olan Mert Demir'in aşk hayatı bir hayli çalkantılı.

Serenay Sarıkaya ve Mert Demir cephesinde aşk sık sık çıkmaza giriyor bildiğiniz gibi! Bir dargın bir barışık ilerleyen ilişkileriyle ve haklarında çıkan iddialarla gündeme gelen ikili son zamanların en olaylı ilişkisini yaşıyor.

İlişkilerini ne kadar göz önünde yaşamayı tercih etmeseler de sık sık magazine düşen ikili son zamanlarda sosyal medya paylaşımlarına da başlamıştı. Bir sonraki adımını asla tercih edemediğimiz Serenay Sarıkaya ve Mert Demir'in arasının nasıl olduğu ise şimdilerde kocaman bir soru işareti.

Hatta Mert’in uzun bir süre imzası haline gelen bıyıklarını kısaltmasının arkasında bile Serenay’ın olduğu konuşulmuş, bu değişim sosyal medyada büyük yankı uyandırmıştı.

Br süredir uzun bıraktığı bıyıklarını keserek radikal bir imaj değişikliğine giden Mert Demir sinekkaydı tıraşıyla karşımıza çıktı.

Br süredir uzun bıraktığı bıyıklarını keserek radikal bir imaj değişikliğine giden Mert Demir sinekkaydı tıraşıyla karşımıza çıktı.

Sosyal medyada “Pala Remzi” benzetmesiyle gündeme gelen, bıyık bırakarak yepyeni bir model deneyen Mert Demir bir süredir imaj değişikliğiyle gündemdeydi.

Hayatımıza kısacık kestiği sakalları ile giren ismin yeni imajı gündemden düşmezken şu sıralar yeni imajlar deneyen Mert Demir yüzü gözü açılmış şekilde karşımıza çıktı. Sakalını ve bıyığını kesen Demir'in yeni imaj değişikliği görenleri şaşkına uğrattı!

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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