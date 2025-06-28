Bıyık Bırakmasının Ardından Tarzıyla Dillere Düşen Mert Demir İmaj Değişikliğine Gitti!

YouTube'da paylaştığı cover’larla adını duyurduktan sonra kendi şarkılarına yönelen Mert, adım adım zirveye yürüdü. Kendisi sadece bir şarkıcı olarak değil, aynı zamanda güçlü bir söz yazarı ve duygulara tercüman bir yorumcu olarak da sahnelerde görüyoruz.

2025 yılına damga vuran isimlerden biri olan Mert Demir, müzik kariyerindeki yükselişine hız kesmeden devam ediyor. “Ateşe Düştüm” gibi parçalarla dikkatleri üzerine çeken sanatçı, özellikle Mabel Matiz ile yaptığı “Antidepresan” düetiyle büyük bir çıkış yakalamıştı.