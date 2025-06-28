Bıyık Bırakmasının Ardından Tarzıyla Dillere Düşen Mert Demir İmaj Değişikliğine Gitti!
Magazin dünyasının yakından takip ettiği çiftlerden Serenay Sarıkaya ve Mert Demir, son zamanlarda sadece ilişkileriyle değil, tarzlarıyla da gündem yaratıyor. Özellikle Mert Demir’in sık sık değiştirdiği imajı dikkat çekiyor, ve sosyal medyaya damga vuruyordu.
Mert Demir son olarak dillere düşen bıyıklarını keserek yepyeni imajıyla karşımıza çıktı!
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Türk pop ve alternatif müziğin son yıllardaki parlayan yıldızı Mert Demir, sadece sesiyle değil, yazdığı sözlerle de kalplere dokunmayı başarıyor.
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2024'ten beri Serenay Sarıkaya ile yaşadığı ilişkiyle birlikte magazinden eksik olmayan isimlerden biri olan Mert Demir'in aşk hayatı bir hayli çalkantılı.
Br süredir uzun bıraktığı bıyıklarını keserek radikal bir imaj değişikliğine giden Mert Demir sinekkaydı tıraşıyla karşımıza çıktı.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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