15 Kilo Vermişti: Eser Yenenler ve Berfu Yenenler Çifti Tatilde Görüntülendi!
Kaynak: https://www.hurriyet.com.tr/kelebek/h...
Açıklamaları, sosyal medya paylaşımları, aileleri ve yer aldığı programlarla adlarından bahsettiren Eser ve Berfu Yenenler çifti sezonu Çeşme'de açtı. Hürriyet'ten Deniz Boy'un haberine göre, Çeşme'de ev kiralayan ikili denize girerken kameralara yakalandı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Eser Yenenler ve Berfu Yenenler çifti, magazin dünyasının en tartışılan ve göz önünde çiftlerinden biri olmayı sürdürüyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Bu zamana kadar birçok farklı projede ikili olarak ve ayrı ayrı karşımıza çıkan Yenenler çifti uyumlarını ekranlarda da sürdürüyor.
Son zamanlarda ikili kilo verme süreçlerini sosyal medya hesaplarından paylaşarak adlarından bahsettiriyorlardı.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın