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15 Kilo Vermişti: Eser Yenenler ve Berfu Yenenler Çifti Tatilde Görüntülendi!

15 Kilo Vermişti: Eser Yenenler ve Berfu Yenenler Çifti Tatilde Görüntülendi!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
28.06.2025 - 14:20

Açıklamaları, sosyal medya paylaşımları, aileleri ve yer aldığı programlarla adlarından bahsettiren Eser ve Berfu Yenenler çifti sezonu Çeşme'de açtı. Hürriyet'ten Deniz Boy'un haberine göre, Çeşme'de ev kiralayan ikili denize girerken kameralara yakalandı.

Kaynak: https://www.hurriyet.com.tr/kelebek/h...
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Eser Yenenler ve Berfu Yenenler çifti, magazin dünyasının en tartışılan ve göz önünde çiftlerinden biri olmayı sürdürüyor.

Eser Yenenler ve Berfu Yenenler çifti, magazin dünyasının en tartışılan ve göz önünde çiftlerinden biri olmayı sürdürüyor.

Aşklarını saklamayan, esprili hallerini paylaşan ve çocuklarıyla birlikte kurdukları hayatla sosyal medyada sık sık gündeme gelen çiftin hem romantizmi hem esprili paylaşımları manşetlerden düşmüyor.

2019 yılında dünyaevine giren Eser ve Berfu Yenenler çiftinin düğünü ünlü isimlerin katılımıyla magazin manşetlerine yerleşmişti. İstanbul’da gerçekleşen törende; hem ünlü konuklar hem de çiftin neşeli halleri dikkat çekmişti. Düğünden kısa bir süre sonra oğulları Kuzey dünyaya geldi, ardından minik Mete aileye katıldı. İkili hem anne-baba hem de sahnede partner oldular.

Bu zamana kadar birçok farklı projede ikili olarak ve ayrı ayrı karşımıza çıkan Yenenler çifti uyumlarını ekranlarda da sürdürüyor.

Bu zamana kadar birçok farklı projede ikili olarak ve ayrı ayrı karşımıza çıkan Yenenler çifti uyumlarını ekranlarda da sürdürüyor.

Sadece evin içinde değil, sahnede, ekranda ve dijital dünyada da muhteşem bir uyum yakalayan ikili kolları sıvadı ve bir dizi projeyle adlarından bahsettirmeye devam etti.

YouTube'a çektikleri 'Talk Şov Perileri' gibi projelerle de sosyal medya paylaşımlarıyla da sık sık kullanıcıların diline düşen ve manşetlere yerleşen Yenenler çifti kendilerini de sık sık tiye alan çiftlerden de biri.

Son zamanlarda ikili kilo verme süreçlerini sosyal medya hesaplarından paylaşarak adlarından bahsettiriyorlardı.

Son zamanlarda ikili kilo verme süreçlerini sosyal medya hesaplarından paylaşarak adlarından bahsettiriyorlardı.

Hürriyet'ten Deniz Boy'un haberine göre, ikili deniz sezonunu başlattı. Her yıl Çeşme’de ev kiralayan Berfu ve Eser Yenenler çifti bu yaz da sezonu aynı yerde açtı.

Ay başında 15 kilo verdiğini açıklayan Eser Yenenler açıklamalarıyla dikkat çekmişti.  'Yazın da devam edeceğim. Kaslarımı ağustos ayında gösteririm. Hedefim 30 kilo vermek' şeklinde konuşan Yenenler kameralara yakalandı!

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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