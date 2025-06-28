15 Kilo Vermişti: Eser Yenenler ve Berfu Yenenler Çifti Tatilde Görüntülendi!

Sadece evin içinde değil, sahnede, ekranda ve dijital dünyada da muhteşem bir uyum yakalayan ikili kolları sıvadı ve bir dizi projeyle adlarından bahsettirmeye devam etti.

YouTube'a çektikleri 'Talk Şov Perileri' gibi projelerle de sosyal medya paylaşımlarıyla da sık sık kullanıcıların diline düşen ve manşetlere yerleşen Yenenler çifti kendilerini de sık sık tiye alan çiftlerden de biri.