Milyarder Jeff Bezos ve Lauren Sanchez'in Venedik'teki Milyonluk Düğününün Ağızları Açık Bırakan Detayları!
2025 yazı Venedik’te aşk, ihtişam ve servet dolu bir düğüne sahne oldu. Amazon’un kurucusu Jeff Bezos, uzun süredir birlikte olduğu gazeteci ve helikopter pilotu Lauren Sanchez ile görkemli bir düğünle evlendi. Ancak bu sıradan bir düğün değildi… Yapılan harcamalarla resmen ağızları açık bırakan düğünün detaylarına ve organizasyona katılan dünyaca ünlü isimlere gelin birlikte bakalım!
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2025 yılının en şaşırtıcı ve konuşulan magazin olaylarından kuşkusuz Jeff Bezos ile Lauren Sanchez ikilisinin servet değerindeki romantik Venedik düğünü olacak gibi duruyor.
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Davetliler için özel gondol transferleri, sınırsız şampanya, sınırsız yemek, sanatçı performansları, misafirlerin hediyeleri derken kişi başı yaklaşık 250 bin dolar harcama yapıldığı iddia ediliyor.
Öte yandan Lauren Sanchez düğünün hemen ardından sosyal medya profilini yeniden düzenleyerek, soyadının yanına Bezos'u ekledi.
Düğün için dünyanın dört bir yanından gelen davetliler için tam 90 özel jetin Venedik’e indiği belirtildi.
Toplamda düğün için 200–250 ünlü davetli özel olarak seçildi. Ayrıca teknoloji, medya, moda ve siyaset dünyasından birçok önemli isim geceye katıldı.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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