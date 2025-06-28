Milyarder Jeff Bezos ve Lauren Sanchez'in Venedik'teki Milyonluk Düğününün Ağızları Açık Bırakan Detayları!

Lauren Sanchez’in gelinliği, moda dünyasının şaheserlerinden biri olarak öne çıktı. Yüksek yakalı ve dantel detaylı gövdesiyle, gelinlik 1958 yapımı “Houseboat” filminde Sophia Loren'in gelinliğinden ilham alınarak dikildi. El işçiliği ve özel dantel işlemeleriyle tam 900 saat süren bir çalışmayla dikilen bu gelinlik, modaseverlerin de dilinden düşmedi.

Gece sırasında Oscar de la Renta imzalı, el işçiliğiyle örülmüş zincir ve 175.000 kristal detaylı elbise giyen Lauren Sanchez yine ağızları açık bıraktı.