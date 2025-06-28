onedio
article/comments
article/share
Haberler
Magazin
Milyarder Jeff Bezos ve Lauren Sanchez'in Venedik'teki Milyonluk Düğününün Ağızları Açık Bırakan Detayları!

Milyarder Jeff Bezos ve Lauren Sanchez'in Venedik'teki Milyonluk Düğününün Ağızları Açık Bırakan Detayları!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
28.06.2025 - 13:09

2025 yazı Venedik’te aşk, ihtişam ve servet dolu bir düğüne sahne oldu. Amazon’un kurucusu Jeff Bezos, uzun süredir birlikte olduğu gazeteci ve helikopter pilotu Lauren Sanchez ile görkemli bir düğünle evlendi. Ancak bu sıradan bir düğün değildi… Yapılan harcamalarla resmen ağızları açık bırakan düğünün detaylarına ve organizasyona katılan dünyaca ünlü isimlere gelin birlikte bakalım!

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

2025 yılının en şaşırtıcı ve konuşulan magazin olaylarından kuşkusuz Jeff Bezos ile Lauren Sanchez ikilisinin servet değerindeki romantik Venedik düğünü olacak gibi duruyor.

2025 yılının en şaşırtıcı ve konuşulan magazin olaylarından kuşkusuz Jeff Bezos ile Lauren Sanchez ikilisinin servet değerindeki romantik Venedik düğünü olacak gibi duruyor.

Göz alıcı detaylar ve lüks ayrıntılarla donatılan, su üzerindeki kentte düzenlenen törenle başlayan düğün, dünyanın en ünlü konuklarını ağırladı. Lezzetli deniz mahsulleri, süslenmiş gondollar ve gondolcuların klasik İtalyan şarkıları eşliğinde ilerleyen tören; davetlilere unutulmaz bir Venedik atmosferi yaşattı.

Amazon'un sahibi Jeff Bezos'un düğünü olunca yapılan harcamalar da ağızları açık bırakan cinsten...

Sadece temel harcamalardan biri, Venedik’te tüm tören ve gece için kiralanan tarihi villanın ve restoranın kirasıyaklaşık 5 milyon dolar civarında.

Davetliler için özel gondol transferleri, sınırsız şampanya, sınırsız yemek, sanatçı performansları, misafirlerin hediyeleri derken kişi başı yaklaşık 250 bin dolar harcama yapıldığı iddia ediliyor.

Davetliler için özel gondol transferleri, sınırsız şampanya, sınırsız yemek, sanatçı performansları, misafirlerin hediyeleri derken kişi başı yaklaşık 250 bin dolar harcama yapıldığı iddia ediliyor.

Düğün, yalnızca iki ünlü ismin evliliği değil, aynı zamanda milyar dolarlık bir medya ve sosyete gösterisine dönüştü.

  • Düğünün toplam maliyetinin yaklaşık 50 milyon dolar olduğu tahmin ediliyor.

  • Tarihi Venedik sarayları, gondol kiralama, opera sanatçılarının canlı performansları ve dünya çapında özel misafirler için yapılan hazırlıklarla adeta servet harcandı.

  • Sadece geceye özel menüler, şaraplar ve sanat eseri gibi sunulan ikramlar bile, bu düğünü milyon dolarlık bir organizasyon olduğunu kanıtlıyor.

  • Düğün hediyesi olarak herhangi bir somut hediye istemeyen çift, her davetli adına UNESCO’nun Venedik ofisine, CORILA’ya ve Venedik Uluslararası Üniversitesi’ne bağış yaptı.

Öte yandan Lauren Sanchez düğünün hemen ardından sosyal medya profilini yeniden düzenleyerek, soyadının yanına Bezos'u ekledi.

Öte yandan Lauren Sanchez düğünün hemen ardından sosyal medya profilini yeniden düzenleyerek, soyadının yanına Bezos'u ekledi.

Lauren Sanchez’in gelinliği, moda dünyasının şaheserlerinden biri olarak öne çıktı. Yüksek yakalı ve dantel detaylı gövdesiyle, gelinlik 1958 yapımı “Houseboat” filminde Sophia Loren'in gelinliğinden ilham alınarak dikildi. El işçiliği ve özel dantel işlemeleriyle tam 900 saat süren bir çalışmayla dikilen bu gelinlik, modaseverlerin de dilinden düşmedi.

Gece sırasında Oscar de la Renta imzalı, el işçiliğiyle örülmüş zincir ve 175.000 kristal detaylı elbise giyen Lauren Sanchez yine ağızları açık bıraktı.

Düğün için dünyanın dört bir yanından gelen davetliler için tam 90 özel jetin Venedik’e indiği belirtildi.

Düğün için dünyanın dört bir yanından gelen davetliler için tam 90 özel jetin Venedik’e indiği belirtildi.

Bu yoğunluk nedeniyle şehirde hava trafiği geçici olarak yönlendirildi. Bu dev organizasyon, sadece Venedik'te değil, dünya çapında da sosyal medyaya damga vururken dünyaca ünlü isimlerin akın ettiği bir moda gösterisine de dönüştü!

Her davetli için özel olarak tasarlanmış kişisel parfümler dağıtıldığı, ayrıca güvenliğin eski CIA ajanlarından oluştuğu iddia edildi. Bu detaylar henüz doğrulanmamış olsa da, bu çapta bir düğün için hiç de uzak ihtimaller değil. Magazin kulislerinde konuşulanlara göre, düğün alanı günler öncesinden tarandı, tüm personel gizlilik sözleşmeleriyle çalıştı.

Toplamda düğün için 200–250 ünlü davetli özel olarak seçildi. Ayrıca teknoloji, medya, moda ve siyaset dünyasından birçok önemli isim geceye katıldı.

Toplamda düğün için 200–250 ünlü davetli özel olarak seçildi. Ayrıca teknoloji, medya, moda ve siyaset dünyasından birçok önemli isim geceye katıldı.

Gecede yer alan ünlü isimlere gelin birlikte bakalım👇

Leonardo DiCaprio

Düğünde şapka takarak dikkat çekmeye çalışsa da kameralardan kaçamadı. 

– Oprah Winfrey

Amerika’nın medya ikonlarından Oprah, düğünde gözde konuklar arasında yer aldı.

Kim Kardashian, Khloe Kardashian, Kendall ve Kylie Jenner, Kris Jenner

Kardashian‑Jenner ailesinin önemli isimleri, şıklıklarıyla düğün törenine damga vurdu.

– Ivanka Trump ve Jared Kushner

Eski ABD Başkanı’nın kızı Ivanka ve eşi Jared da törene katılan isimler arasındaydı.

– Orlando Bloom

Ünlü aktör, Kim ve Khloe ile aynı karede görüntülendi.

– Tom Brady

Efsanevi NFL yıldızı da düğüne katılanlar arasında yerini aldı.

Bill Gates

Teknoloji  dünyasının temsilcilerinden Gates, davetliler arasında yer aldı.

– Barbra Streisand

Müzik dünyasının efsanelerinden Streisand da törende dikkat çeken isimler arasındaydı.

– Ürdün Kraliçesi Rania

Uluslararası diplomasi alanından güçlü bir isim olarak dikkat çekti.

– Usher, Ellie Goulding

Müzisyenler arasında Usher ve Ellie Goulding da şıklıklarıyla öne çıktı.

– Diane von Fürstenberg, Kim Kardashian’a eşlik eden diğer moda ikonları

Davetliler arasında moda dünyasından önemli isimler de vardı.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi Çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın