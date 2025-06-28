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Apar Topar Ayrılan Ezgi Mola ve Mustafa Aksakallı'nın Boşanmadan Üç Gün Önceki Görüntüleri Ortaya Çıktı!

Apar Topar Ayrılan Ezgi Mola ve Mustafa Aksakallı'nın Boşanmadan Üç Gün Önceki Görüntüleri Ortaya Çıktı!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
28.06.2025 - 11:41

Ezgi Mola ile Mustafa Aksakallı’nın boşanma haberinin ardından, ikilinin sadece üç gün önce birlikte katıldıkları Sinan Engin’in kızının düğününden kareler sosyal medyada gündem oldu. Gecede neşeli halleriyle dikkat çeken çiftin samimi pozları “Hiçbir şey yaşanmayacak gibiydi” yorumlarına neden olurken, sürpriz ayrılık kararı yeniden herkesi şaşkınlığa uğrattı!

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2023 senesinde sürpriz bir nikahla dünyaevine giren Mustafa Aksakallı ve Ezgi Mola çifti aynı yıl oğulları Can'ı da kucaklarına almıştı.

2023 senesinde sürpriz bir nikahla dünyaevine giren Mustafa Aksakallı ve Ezgi Mola çifti aynı yıl oğulları Can'ı da kucaklarına almıştı.

2019 senesinde aşk yaşamaya başlayan çiftin birlikteliklerinin arından gelen bebek haberi Ezgi Mola'nın bambaşka bir tarafını görmemizi sağlamıştı. Güzel oyuncu sosyal medya hesabından oğlu ile yaptığı paylaşımlarla takipçilerini hem güldürüyor hem de kalplerini ısıtıyordu.

Fakat son zamanlarda çiftin birlikte görüntülenmemesi ve paylaşım yapmaması ayrılık haberini de beraberinde getirdi.

İkili İzmir Adliyesi'nde tek celsede boşandıkları haberini paylaştı. Kısa süre içerisinde ikilinin boşanma nedeni de ortaya çıktı.

Detaylardan bahsetmiştik:

Boşanma kararı alan Ezgi Mola ile Mustafa Aksakallı, boşanmadan tam 3 gün önce Çorum’da gerçekleşen Elif Engin ile Ahmet Emin Ahlatcı’nın düğünde poz vermişti.

Boşanma kararı alan Ezgi Mola ile Mustafa Aksakallı, boşanmadan tam 3 gün önce Çorum’da gerçekleşen Elif Engin ile Ahmet Emin Ahlatcı’nın düğünde poz vermişti.

Kameralara birlikte gülümseyen, yan yana poz veren Mustafa Aksakallı ve Ezgi Mola'nın bu karelerim ardından gelen ayrılık açıklaması sevenlerini şoke etmişti.

Mola ve Aksakallı'nın yoğun iş temposu yüzüden bittiği iddia edilen evliliklerinin ardından gelen açıklama ise şu şekildeydi:

'İki yıllık evliliğimizi sonlandırma kararı aldık. Birbirimize olan sevgimizin en güzel hediyesi Can, onunla en güzel şeyleri yaşayabilmek için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Sürecin devamında dostluğumuza zarar vermeden, kırmadan, üzmeden birbirimizin yanında olacağız.Sürecin devamında dostluğumuza zarar vermeden, kırmadan, üzmeden birbirimizin yanında olacağız. Bizden duymadığınız hiçbir şeye inanmayın.”

İkilinin boşanmadan sadece üç gün önce katıldığı düğünde eğlendiği anlar ortaya çıktı!

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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