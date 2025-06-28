Apar Topar Ayrılan Ezgi Mola ve Mustafa Aksakallı'nın Boşanmadan Üç Gün Önceki Görüntüleri Ortaya Çıktı!
Ezgi Mola ile Mustafa Aksakallı’nın boşanma haberinin ardından, ikilinin sadece üç gün önce birlikte katıldıkları Sinan Engin’in kızının düğününden kareler sosyal medyada gündem oldu. Gecede neşeli halleriyle dikkat çeken çiftin samimi pozları “Hiçbir şey yaşanmayacak gibiydi” yorumlarına neden olurken, sürpriz ayrılık kararı yeniden herkesi şaşkınlığa uğrattı!
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2023 senesinde sürpriz bir nikahla dünyaevine giren Mustafa Aksakallı ve Ezgi Mola çifti aynı yıl oğulları Can'ı da kucaklarına almıştı.
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Boşanma kararı alan Ezgi Mola ile Mustafa Aksakallı, boşanmadan tam 3 gün önce Çorum’da gerçekleşen Elif Engin ile Ahmet Emin Ahlatcı’nın düğünde poz vermişti.
İkilinin boşanmadan sadece üç gün önce katıldığı düğünde eğlendiği anlar ortaya çıktı!
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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