onedio
article/comments
article/share
Haberler
Magazin
Aşk İtirafı Gelmişti: Emre Altuğ'un Bir Senedir Aşk Yaşadığı Ünlü İsim Kendini Paylaşımlarıyla Ele Verdi!

Aşk İtirafı Gelmişti: Emre Altuğ'un Bir Senedir Aşk Yaşadığı Ünlü İsim Kendini Paylaşımlarıyla Ele Verdi!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
27.06.2025 - 20:27

Çağla Şıkel'le yaptığı evliliğin ardından özel hayatını olabildiğince sessiz devam ettiren Emre Altuğ geçtiğimiz günlerde aşk itirafında bulunmuştu. Sanat dünyasından bir isimle birlikte olduğunu söyleyen Emre Altuğ bir senedir süren ilişkinin detaylarını vermemişti. 

Geçtiğimiz haftalarda paylaşımlarının ardından Didem Delen ve Emre Altuğ'un birlikte olabileceği düşünülmüştü. Didem Delen bugün yaptığı paylaşımın ardından iddiaları kuvvetlendirdi.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Sezen Aksu, Sertab Erener, Nilüfer gibi isimlerin vokalistliğini yaptıktan sonra, 1998’de İbret‑i Alem albümüyle büyük çıkış yakalayan Emre Altuğ, Türk müziğinin sevilen isimlerinden biri.

Sezen Aksu, Sertab Erener, Nilüfer gibi isimlerin vokalistliğini yaptıktan sonra, 1998’de İbret‑i Alem albümüyle büyük çıkış yakalayan Emre Altuğ, Türk müziğinin sevilen isimlerinden biri.

Sıcak”, “Dudak Dudağa” ve özellikle “Sensiz Olmuyor” gibi parçalarla şöhretini giderek artıran Emre Altuğ başarısının yanı sıra ekranlarda da oyunculuk yeteneklerini gösteren sanatçılarımızdan biri.

Karizması, çok sevilen şarkıları ve yetenekleriyle adından bahsettiren Emre Altuğ'un özel hayatında ise en çok konuşulan ilişkisi, uzun süre magazin dünyasının gündeminde kalan Çağla Şıkel ile evliliğiydi.

2008 yılında dünyaevine giren çift, Türkiye’nin en gözde çiftlerinden biri olarak gösterildi. Bu evlilikten iki oğulları oldu: 2009’da Kuzey, 2012’de Uzay dünyaya geldi. Ancak çift, 2015 yılında anlaşmalı olarak yollarını ayırdı. Boşanma sürecinde magazin dünyasında büyük yankı uyansa da, Altuğ ve Şıkel çocukları için sık sık görüşmeye ve etkinliklerde bir araya gelmeye devam etti.

Boşanmanın ardından Emre Altuğ’un adı zaman zaman farklı isimlerle anıldı. Özellikle Burcu Çağrı ile uzun süren bir ilişki yaşadığı iddiaları gündeme gelmişti.

Boşanmanın ardından Emre Altuğ’un adı zaman zaman farklı isimlerle anıldı. Özellikle Burcu Çağrı ile uzun süren bir ilişki yaşadığı iddiaları gündeme gelmişti.

Emre Altuğ geçtiğimiz günlerde uzun süredir boş olan kalbinin sonunda dolduğunu itiraf etmişti.

'Çok mutluyum. Nazar değsin istemiyorum. Çok iyi giden bir ilişki, üzerine de fazla konuşmak istemiyorum. Bir seneye yakındır birlikteyiz. Sanat camiasından ama çok tanıdığınızı zannetmiyorum.' şeklinde konuşan Altuğ'un aşk yaşadığı isim merak konusu olmuş, fakat kendisi şimdilik sakladığı ismin görüntü vermek istemediğini söylemişti.

Akıllara ilk gelen isim Yalı Çapkını dizisinde birlikte rol aldığı, samimiyetleriyle dikkat çekse de aşk haberlerini yalanlayan Gözde Kansu olmuştu. 

Fakat yapılan bir paylaşım birkaç hafta önce Didem Delen'le çıkan aşk iddialarının da altının boş olmayabileceğini düşündürdü. Didem Delen'in arabadan yaptığı ve kırmızı kalp kondurduğu paylaşımında yanındaki beyefendinin kolundaki saat dikkat çekmiş, bu gizemli ismin de Emre Altuğ olabileceği düşünülmüştü.

Emre Altuğ'nun aşk itirafına dair detaylardan bu içeriğimizde bahsetmiştik:

Öte yandan, sıkı takip edenler bilir, 27 Haziran'da yayınlanan "En Gerçeği" isimli şarkı Mirkelam ve Emre Altuğ'u bir araya getirdi.

Öte yandan, sıkı takip edenler bilir, 27 Haziran'da yayınlanan "En Gerçeği" isimli şarkı Mirkelam ve Emre Altuğ'u bir araya getirdi.

Güçlü vokalleriyle dikkat çeken bu düet, iki efsane ismin enerjisini bir araya getirdi! O şarkının çıkmasının ardından Didem Delen'in yaptığı paylaşım Emre Altuğ ile aşk yaşadığı iddialarının kuvvetlenmesine neden oldu!

O paylaşımında Mirkelam ve Emre Altuğ'u etkileyen Didem Delen 'Sıcacık bir yaz şarkısı 'En Gerçeği' İkilinin güzelliğine bakın' notuna bir de kırmızı kalp eklemeyi ihmal etmedi...

Tanımayanlar için biraz bahsedelim, Didem Delen, Kısmetse Olur programı ile adını ekranlarda duyurmayı başarmış televizyon figürlerinden biri.

Tanımayanlar için biraz bahsedelim, Didem Delen, Kısmetse Olur programı ile adını ekranlarda duyurmayı başarmış televizyon figürlerinden biri.

Bu programda yaşadığı aşk, sivri dilli çıkışları ve dobra halleriyle kısa sürede adından söz ettirmeyi başaran Didem Delen'in televizyon kariyeri sadece yarışmayla sınırlı kalmadı. Zamanla sunuculuğa da adım attı ve özellikle Beyaz TV’deki magazin programlarında ortaya attığı iddialarla dikkat çekmeyi başardı.

Aynı zamanda oyunculukla da ilgilenen Didem Delen, birkaç dizi ve film projesinde de yer aldı. 2019 yılında yayınlanan “Afili Aşk” dizisinde Fulya Ferah karakterine hayat verdi.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi Çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
12
3
2
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın