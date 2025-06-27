Aşk İtirafı Gelmişti: Emre Altuğ'un Bir Senedir Aşk Yaşadığı Ünlü İsim Kendini Paylaşımlarıyla Ele Verdi!
Çağla Şıkel'le yaptığı evliliğin ardından özel hayatını olabildiğince sessiz devam ettiren Emre Altuğ geçtiğimiz günlerde aşk itirafında bulunmuştu. Sanat dünyasından bir isimle birlikte olduğunu söyleyen Emre Altuğ bir senedir süren ilişkinin detaylarını vermemişti.
Geçtiğimiz haftalarda paylaşımlarının ardından Didem Delen ve Emre Altuğ'un birlikte olabileceği düşünülmüştü. Didem Delen bugün yaptığı paylaşımın ardından iddiaları kuvvetlendirdi.
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Sezen Aksu, Sertab Erener, Nilüfer gibi isimlerin vokalistliğini yaptıktan sonra, 1998’de İbret‑i Alem albümüyle büyük çıkış yakalayan Emre Altuğ, Türk müziğinin sevilen isimlerinden biri.
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Boşanmanın ardından Emre Altuğ’un adı zaman zaman farklı isimlerle anıldı. Özellikle Burcu Çağrı ile uzun süren bir ilişki yaşadığı iddiaları gündeme gelmişti.
Öte yandan, sıkı takip edenler bilir, 27 Haziran'da yayınlanan "En Gerçeği" isimli şarkı Mirkelam ve Emre Altuğ'u bir araya getirdi.
Tanımayanlar için biraz bahsedelim, Didem Delen, Kısmetse Olur programı ile adını ekranlarda duyurmayı başarmış televizyon figürlerinden biri.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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