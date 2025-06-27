Aşk İtirafı Gelmişti: Emre Altuğ'un Bir Senedir Aşk Yaşadığı Ünlü İsim Kendini Paylaşımlarıyla Ele Verdi!

“Sıcak”, “Dudak Dudağa” ve özellikle “Sensiz Olmuyor” gibi parçalarla şöhretini giderek artıran Emre Altuğ başarısının yanı sıra ekranlarda da oyunculuk yeteneklerini gösteren sanatçılarımızdan biri.

Karizması, çok sevilen şarkıları ve yetenekleriyle adından bahsettiren Emre Altuğ'un özel hayatında ise en çok konuşulan ilişkisi, uzun süre magazin dünyasının gündeminde kalan Çağla Şıkel ile evliliğiydi.

2008 yılında dünyaevine giren çift, Türkiye’nin en gözde çiftlerinden biri olarak gösterildi. Bu evlilikten iki oğulları oldu: 2009’da Kuzey, 2012’de Uzay dünyaya geldi. Ancak çift, 2015 yılında anlaşmalı olarak yollarını ayırdı. Boşanma sürecinde magazin dünyasında büyük yankı uyansa da, Altuğ ve Şıkel çocukları için sık sık görüşmeye ve etkinliklerde bir araya gelmeye devam etti.