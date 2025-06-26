Doğal Yüzü Dikkat Çekti: Estetik İddialarını Yalanlayan Fahriye Evcen Makyajsız Halini Paylaştı!

Fahriye Evcen, oyunculuk kariyerine adım attığı ilk günden beri adeta yıldız gibi parladı. Onu geniş kitlelerle buluşturan ilk büyük çıkışı “Çalıkuşu” dizisindeki Feride karakteriydi. Ardından “Ölene Kadar”, “Sonsuz Aşk” gibi romantik ve dramalarda başrol oynayarak ekranlarda oyunculuk yeteneklerini kanıtlamaya devam etti.

Ancak Evcen’in en çok ses getiren projelerinden biri kuşkusuz TRT 1’de yayınlanan “Alparslan: Büyük Selçuklu” dizisinde canlandırdığı Akça Hatun karakteri oldu. Aksiyon sahneleri, kostümleri ve dönem projesiyle izleyiciden tam not aldı.