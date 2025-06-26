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Doğal Yüzü Dikkat Çekti: Estetik İddialarını Yalanlayan Fahriye Evcen Makyajsız Halini Paylaştı!

Doğal Yüzü Dikkat Çekti: Estetik İddialarını Yalanlayan Fahriye Evcen Makyajsız Halini Paylaştı!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
26.06.2025 - 17:16

Uzun bir aranın ardından setlere dönmeye hazırlanan Fahriye Evcen, yeni projesi “Afet Bambaşka Biri” ile hayranlarını sevindirmişti. 2025’te yayınlanması beklenen dizi, oyuncunun kariyerinde yeni bir sayfa açarken, Evcen’in ekranlardaki hasretini de sonlandıracak. Özel hayatında ise eşi Burak Özçivit ve iki oğluyla mutlu bir aile tablosu çizen güzel oyuncu, sosyal medyada sık sık paylaştığı samimi anlarla da dikkat çekiyor.Son dönemde hakkında sıkça estetik iddiaları gündeme gelen Fahriye Evcen, sosyal medyada makyajsız halini paylaştı.

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Bir dönemin en çok konuşulan ekran yüzlerinden biri olan Fahriye Evcen, hem güzelliğiyle hem de başarılı oyunculuğuyla yıllardır kalplerde taht kurmuş durumda.

Bir dönemin en çok konuşulan ekran yüzlerinden biri olan Fahriye Evcen, hem güzelliğiyle hem de başarılı oyunculuğuyla yıllardır kalplerde taht kurmuş durumda.

2017 yılında Burak Özçivit’le evlenen Evcen, 2019’da ilk oğlu Karan’ı, 2023’te ise ikinci oğlu Kerem’i dünyaya getirdi. Annelik sürecini büyük bir titizlikle yaşayan Fahriye, bu süreçte setlere ara verdi ve ailesiyle sakin bir hayat sürmeyi tercih etti. Ancak sosyal medya üzerinden kendisi yaptığı paylaşımlarla, ton-sür-ton kombinleri ve her detayı ayrı düşünülmüş doğum günü partileriyle konuşulmaya devam etti.

Uzun süredir setlerden uzak kalan Evcen, şimdilerde hem özel hayatı hem de ekrana dönüş sinyalleriyle yeniden magazin gündeminde!

Uzun süredir setlerden uzak kalan Evcen, şimdilerde hem özel hayatı hem de ekrana dönüş sinyalleriyle yeniden magazin gündeminde!

Fahriye Evcen, oyunculuk kariyerine adım attığı ilk günden beri adeta yıldız gibi parladı. Onu geniş kitlelerle buluşturan ilk büyük çıkışı “Çalıkuşu” dizisindeki Feride karakteriydi. Ardından “Ölene Kadar”, “Sonsuz Aşk” gibi romantik ve dramalarda başrol oynayarak ekranlarda oyunculuk yeteneklerini kanıtlamaya devam etti.

Ancak Evcen’in en çok ses getiren projelerinden biri kuşkusuz TRT 1’de yayınlanan “Alparslan: Büyük Selçuklu” dizisinde canlandırdığı Akça Hatun karakteri oldu. Aksiyon sahneleri, kostümleri ve dönem projesiyle izleyiciden tam not aldı.

Uzun zamandır ekranlardan uzak kalan Fahriye Evcen, 2025’in en iddialı projesiyle yeniden karşımıza çıkmaya hazırlanırken sosyal medya hesabından makyajsız halini paylaştı.

Uzun zamandır ekranlardan uzak kalan Fahriye Evcen, 2025’in en iddialı projesiyle yeniden karşımıza çıkmaya hazırlanırken sosyal medya hesabından makyajsız halini paylaştı.

Setlerden uzak kaldığı dönemde Evcen, lüks yaşam tarzıyla da adından söz ettirdi. Instagram’dan yaptığı ev pozlarıyla zaman zaman dillere düşen Fahriye Evcen, estetik işlemleriyle de gündeme geliyordu.

Fahriye Evcen, geçmişte, hakkında çıkan estetik iddialarına karşı sessiz kalmamış ve doğallığını ortaya koymuştu. Sosyal medya hesabından paylaştığı “No make-up, no dr.” notunu düştüğü bir karede, “makyaj yok, doktor yok” diyerek eleştirilere cevap vermişti. 

Makyajsız ve doğal haliyle poz veren Evcen’in bu paylaşımı bir kez daha doğal olduğunu savunduğu güzelliğini kanıtladı!

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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