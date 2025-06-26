Doğal Yüzü Dikkat Çekti: Estetik İddialarını Yalanlayan Fahriye Evcen Makyajsız Halini Paylaştı!
Uzun bir aranın ardından setlere dönmeye hazırlanan Fahriye Evcen, yeni projesi “Afet Bambaşka Biri” ile hayranlarını sevindirmişti. 2025’te yayınlanması beklenen dizi, oyuncunun kariyerinde yeni bir sayfa açarken, Evcen’in ekranlardaki hasretini de sonlandıracak. Özel hayatında ise eşi Burak Özçivit ve iki oğluyla mutlu bir aile tablosu çizen güzel oyuncu, sosyal medyada sık sık paylaştığı samimi anlarla da dikkat çekiyor.Son dönemde hakkında sıkça estetik iddiaları gündeme gelen Fahriye Evcen, sosyal medyada makyajsız halini paylaştı.
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Bir dönemin en çok konuşulan ekran yüzlerinden biri olan Fahriye Evcen, hem güzelliğiyle hem de başarılı oyunculuğuyla yıllardır kalplerde taht kurmuş durumda.
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Uzun süredir setlerden uzak kalan Evcen, şimdilerde hem özel hayatı hem de ekrana dönüş sinyalleriyle yeniden magazin gündeminde!
Uzun zamandır ekranlardan uzak kalan Fahriye Evcen, 2025’in en iddialı projesiyle yeniden karşımıza çıkmaya hazırlanırken sosyal medya hesabından makyajsız halini paylaştı.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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