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Bebeğin İsmini İlk Kez Açıkladılar: Oyuncu Gizem Karaca ve Kemal Ekmekçi Kızlarını Kucağına Aldı!

Bebeğin İsmini İlk Kez Açıkladılar: Oyuncu Gizem Karaca ve Kemal Ekmekçi Kızlarını Kucağına Aldı!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
26.06.2025 - 12:07

Birsen Altuntaş'ın haberine göre, bir süredir anne olmanın heyecanını yaşayan Gizem Karaca, Kemal Ekmekçi ile kızlarını kucağına aldı. Çift kızlarının ismini ilk kez açıkladı!

Kaynak: Birsen Altuntaş

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Gizem Karaca, 2011 yılında Türkiye Güzeli seçilerek adım attığı şöhret yolculuğunu, oyunculuk performansıyla taçlandırdı.

Gizem Karaca, 2011 yılında Türkiye Güzeli seçilerek adım attığı şöhret yolculuğunu, oyunculuk performansıyla taçlandırdı.

İlk olarak 'Eve Düşen Yıldırım' dizisinde rol alan Karaca, sonrasında “Benim Hala Umudum Var”, “Güzel Köylü” ve “İnsanlık Suçu” gibi projelerde başrol oynayarak izleyicinin kalbinde yer etti. 

Özellikle doğallığı, samimi tavırları ve ekran enerjisiyle beğeni toplayan oyuncu, sadece güzelliğiyle değil, özel hayatıyla da zaman zaman manşetlere yerleşiyor.

Gizem Karaca, oyunculuğu kadar özel hayatıyla da merak edilen isimlerden biri, kendisinin Kemal Ekmekçi ile uzun süreli evliliğiyle de dikkat çekiyor.

Gizem Karaca, oyunculuğu kadar özel hayatıyla da merak edilen isimlerden biri, kendisinin Kemal Ekmekçi ile uzun süreli evliliğiyle de dikkat çekiyor.

2017 yılında uzun süredir birlikte olduğu sevgilisi Kemal Ekmekçi ile İzmir’de masalsı bir kır düğünüyle evlenen Karaca, evliliğinin ardından İstanbul’un kalabalığından uzaklaşıp doğayla iç içe bir yaşam sürdürmeyi tercih etti.

Çift, İzmir Urla’da sakin bir hayat sürüyor. Bahçeli bir evde sebze yetiştiren, hayvanlarla iç içe yaşayan Gizem Karaca, geçtiğimiz aylarda bebek haberini vermişti.

Haziran ayı itibarıyla 35. haftaya ulaşan oyuncu, doğumunu İzmir’de ve normal doğumla gerçekleştirmek istediğini söylemişti.

Gizem Karaca bir süredir anne olmanın heyecanını yaşıyordu. Birsen Altuntaş'ın haberine göre, ünlü oyuncunun bebeğini kucağına aldığı ortaya çıktı.

Gizem Karaca bir süredir anne olmanın heyecanını yaşıyordu. Birsen Altuntaş'ın haberine göre, ünlü oyuncunun bebeğini kucağına aldığı ortaya çıktı.

2025’in başlarında hamile olduğunu duyuran Karaca, bu süreçte karnı burnunda pozlarını doyasıya paylaşmıştı. Kız bebek beklediğini duyuran oyuncu gece 04.00 sularında kızını kucağına aldı. 

Karaca ve Ekmekçi çifti kızlarının adını da ilk kez açıkladı: Anne baba olmanın mutluluğunu ilk kez yaşayan çift kızlarına Leyla Yaz adını verdi.

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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