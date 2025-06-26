Bebeğin İsmini İlk Kez Açıkladılar: Oyuncu Gizem Karaca ve Kemal Ekmekçi Kızlarını Kucağına Aldı!
Birsen Altuntaş'ın haberine göre, bir süredir anne olmanın heyecanını yaşayan Gizem Karaca, Kemal Ekmekçi ile kızlarını kucağına aldı. Çift kızlarının ismini ilk kez açıkladı!
Kaynak: Birsen Altuntaş
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Gizem Karaca, 2011 yılında Türkiye Güzeli seçilerek adım attığı şöhret yolculuğunu, oyunculuk performansıyla taçlandırdı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Gizem Karaca, oyunculuğu kadar özel hayatıyla da merak edilen isimlerden biri, kendisinin Kemal Ekmekçi ile uzun süreli evliliğiyle de dikkat çekiyor.
Gizem Karaca bir süredir anne olmanın heyecanını yaşıyordu. Birsen Altuntaş'ın haberine göre, ünlü oyuncunun bebeğini kucağına aldığı ortaya çıktı.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın