Yardım Alarak Yürümesi Sevenlerini Endişelendirmişti: İzel'den Sağlık Durumuna İlişkin Açıklama Geldi!

'Ah Yandım', 'Işıklı Yol', 'Düşer O' gibi parçalarla hafızalar yerleşen İzel' solo kariyeriyle başarısını sürdürürken geçmişte yaşadığı ihanetle gündeme gelmişti.

Yeni hali ile Serenay Sarıkaya'ya benzetilen ünlü şarkıcının son pozları da sosyal medya kullanıcılarının diline düşmüş, ünlü şarkıcının filtre mağduru mu olduğu yoksa estetik mi yaptırdığı ise merak konusu olmuştu.

Her pozda yanında gördüğümüz Hakan Verbiç'in ise İzel'in sevgilisi olduğu iddia edilmişti. Hakan Verbiç için 'o benim kardeşim gibi' diyen İzel, artık bu konunun da tamamen kapanmasını istemişti.