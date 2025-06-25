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Yardım Alarak Yürümesi Sevenlerini Endişelendirmişti: İzel'den Sağlık Durumuna İlişkin Açıklama Geldi!

Yardım Alarak Yürümesi Sevenlerini Endişelendirmişti: İzel'den Sağlık Durumuna İlişkin Açıklama Geldi!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
25.06.2025 - 15:49

Türk pop müziğinin güçlü sesi İzel, geçtiğimiz saatlerde Snobmagazin kameralarına yakalandı. Ancak sahnelerin enerjik ismi bu kez yanındaki bir kişiden destek alarak yürürken görüntülendi. Hayranlarını endişelendiren bu kareler, İzel’in sağlık durumuyla ilgili yeni soru işaretleri yarattı. Geçtiğimiz dönemlerde yaşadığı sağlık sorunları ve operasyonlarıyla gündeme gelen sanatçının, fiziksel olarak zorlandığı anlar dikkat çekti.

İzel o görüntülerin ardından sağlık durumu hakkında açıklama yaptı.

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90’ların unutulmaz seslerinden biri, Türk pop müziğinin güçlü kadın vokallerinden İzel, hem sahnedeki enerjisi hem de özel hayatındaki iniş çıkışlarla yıllardır gündemden düşmeyen bir isim.

90’ların unutulmaz seslerinden biri, Türk pop müziğinin güçlü kadın vokallerinden İzel, hem sahnedeki enerjisi hem de özel hayatındaki iniş çıkışlarla yıllardır gündemden düşmeyen bir isim.

“İzel-Çelik-Ercan” üçlüsüyle başladığı müzik yolculuğundan solo kariyerine, yaşadığı dostluklar, ayrılıklar ve zaman zaman yaptığı çarpıcı açıklamalarla adından sıkça söz ettiren İzel, son dönemde yeniden gündeme gelmeyi başarıyor.

Yıllar boyunca aşk hayatıyla magazin basınında zaman zaman yer alan İzel, “doğru insanı bulmakta zorlandım” diyerek aşk defterinin hayal kırıklıklarıyla dolu olduğunu itiraf etmişti.

Yıllar boyunca aşk hayatıyla magazin basınında zaman zaman yer alan İzel, “doğru insanı bulmakta zorlandım” diyerek aşk defterinin hayal kırıklıklarıyla dolu olduğunu itiraf etmişti.

'Ah Yandım', 'Işıklı Yol', 'Düşer O' gibi parçalarla hafızalar yerleşen İzel' solo kariyeriyle başarısını sürdürürken geçmişte yaşadığı ihanetle gündeme gelmişti.

Yeni hali ile Serenay Sarıkaya'ya benzetilen ünlü şarkıcının son pozları da sosyal medya kullanıcılarının diline düşmüş, ünlü şarkıcının filtre mağduru mu olduğu yoksa estetik mi yaptırdığı ise merak konusu olmuştu.

Her pozda yanında gördüğümüz Hakan Verbiç'in ise İzel'in sevgilisi olduğu iddia edilmişti. Hakan Verbiç için 'o benim kardeşim gibi' diyen İzel, artık bu konunun da tamamen kapanmasını istemişti.

Hatta kendisinin geçmişte yaşadığı travmalardan bahsetmiştik:

İzel geçtiğimiz saatlerde Snobmagazin kameralarına yakalandı. İzel'in yanındaki kişiden destek alarak yürümesi dikkat çekti.

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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