Yardım Alarak Yürümesi Sevenlerini Endişelendirmişti: İzel'den Sağlık Durumuna İlişkin Açıklama Geldi!
Türk pop müziğinin güçlü sesi İzel, geçtiğimiz saatlerde Snobmagazin kameralarına yakalandı. Ancak sahnelerin enerjik ismi bu kez yanındaki bir kişiden destek alarak yürürken görüntülendi. Hayranlarını endişelendiren bu kareler, İzel’in sağlık durumuyla ilgili yeni soru işaretleri yarattı. Geçtiğimiz dönemlerde yaşadığı sağlık sorunları ve operasyonlarıyla gündeme gelen sanatçının, fiziksel olarak zorlandığı anlar dikkat çekti.
İzel o görüntülerin ardından sağlık durumu hakkında açıklama yaptı.
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90’ların unutulmaz seslerinden biri, Türk pop müziğinin güçlü kadın vokallerinden İzel, hem sahnedeki enerjisi hem de özel hayatındaki iniş çıkışlarla yıllardır gündemden düşmeyen bir isim.
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Yıllar boyunca aşk hayatıyla magazin basınında zaman zaman yer alan İzel, “doğru insanı bulmakta zorlandım” diyerek aşk defterinin hayal kırıklıklarıyla dolu olduğunu itiraf etmişti.
İzel geçtiğimiz saatlerde Snobmagazin kameralarına yakalandı. İzel'in yanındaki kişiden destek alarak yürümesi dikkat çekti.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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