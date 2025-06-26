Göz Açıp Kapayıncaya Kadar Kocaman Olmuş: Aslı Enver'in Kızı Elay'la Eğlenceli Vakitleri Kalpleri Eritti!
Aslı Enver’in kızı Elay ile aylar sonra paylaştığı o anlar, sosyal medyada adeta sevgi seli yarattı! Enver'in en son şubat ayında gösterdiği Elay’ı tekrar gören takipçileri “Ne kadar büyümüş!” yorumlarıyla paylaşımlara beğeni yağdırdı.
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Televizyon dünyasının zarif ve güçlü kadın oyuncularından Aslı Enver, ekranlarda canlandırdığı karakterlerle izleyicinin kalbine taht kurdu, ama asıl en büyük sahnesi gerçek hayata oldu.
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Enver, kurduğu sevgi dolu aile, kendisine aşkla bakan kocası ve dünya tatlısı Elay'la gıpta ile bakılan bir aile tablosu oluşturdu.
Son olarak Şubat ayında Elay'ı sosyal medya hesabından paylaşan Aslı Enver kızıyla oyun oynadıkları anları paylaştı.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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