Göz Açıp Kapayıncaya Kadar Kocaman Olmuş: Aslı Enver'in Kızı Elay'la Eğlenceli Vakitleri Kalpleri Eritti!

Kimi gören “anne kopyası”, kimi ise “babasının aynısı” dese de, Elay hem annesinden hem babasından aldığı özelliklerle görenlerin kalbini ısıtmaya devam ediyor.

Şimdilerde gözlerden uzak bir hayat süren çift, kızlarını büyük bir özenle büyütürken, Aslı Enver de ekranlara dönüşünü 2025 yapımı Netflix dizisi “Kuşatma” ile yapmaya hazırlanıyor.