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Göz Açıp Kapayıncaya Kadar Kocaman Olmuş: Aslı Enver'in Kızı Elay'la Eğlenceli Vakitleri Kalpleri Eritti!

Göz Açıp Kapayıncaya Kadar Kocaman Olmuş: Aslı Enver'in Kızı Elay'la Eğlenceli Vakitleri Kalpleri Eritti!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
26.06.2025 - 10:00

Aslı Enver’in kızı Elay ile aylar sonra paylaştığı o anlar, sosyal medyada adeta sevgi seli yarattı! Enver'in en son şubat ayında gösterdiği Elay’ı tekrar gören takipçileri “Ne kadar büyümüş!” yorumlarıyla paylaşımlara beğeni yağdırdı.

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Televizyon dünyasının zarif ve güçlü kadın oyuncularından Aslı Enver, ekranlarda canlandırdığı karakterlerle izleyicinin kalbine taht kurdu, ama asıl en büyük sahnesi gerçek hayata oldu.

Televizyon dünyasının zarif ve güçlü kadın oyuncularından Aslı Enver, ekranlarda canlandırdığı karakterlerle izleyicinin kalbine taht kurdu, ama asıl en büyük sahnesi gerçek hayata oldu.

“Kavak Yelleri” dizisinde Mine olarak tanınıp, “İstanbullu Gelin”de Süreyya ile gönüllere taht kuran Aslı Enver, 12 Kasım 2022’de iş insanı Berkin Gökbudak ile aşk dolu bir törenle evlendi. Çiftin mutluluğu 4 Temmuz 2023’te dünyaya gelen kızları Elay ile taçlandı.

Enver, kurduğu sevgi dolu aile, kendisine aşkla bakan kocası ve dünya tatlısı Elay'la gıpta ile bakılan bir aile tablosu oluşturdu.

Enver, kurduğu sevgi dolu aile, kendisine aşkla bakan kocası ve dünya tatlısı Elay'la gıpta ile bakılan bir aile tablosu oluşturdu.

Kimi gören “anne kopyası”, kimi ise “babasının aynısı” dese de, Elay  hem annesinden hem babasından aldığı özelliklerle görenlerin kalbini ısıtmaya devam ediyor.

Şimdilerde gözlerden uzak bir hayat süren çift, kızlarını büyük bir özenle büyütürken, Aslı Enver de ekranlara dönüşünü 2025 yapımı Netflix dizisi “Kuşatma” ile yapmaya hazırlanıyor.

Son olarak Şubat ayında Elay'ı sosyal medya hesabından paylaşan Aslı Enver kızıyla oyun oynadıkları anları paylaştı.

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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