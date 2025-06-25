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Havada Aşk Kokusu Var! Uzak Şehir'in Alya'sı Sinem Ünsal Bodrum'da Sevgilisi Berk Cankat'la Aşk Tazeledi!

Havada Aşk Kokusu Var! Uzak Şehir'in Alya'sı Sinem Ünsal Bodrum'da Sevgilisi Berk Cankat'la Aşk Tazeledi!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
25.06.2025 - 12:07

Uzak Şehir dizisinin yoğun set temposuna kısa bir ara veren Sinem Ünsal, sevgilisi Berk Cankat’la birlikte soluğu Bodrum Yalıkavak’ta aldı. Romantik tatilleri sırasında objektiflere yansıyan çift, denizin ortasında samimi halleriyle adeta aşka geldi. Aşk tazeleyen çiftin gözler önündeki ilişkisi, bu romantik karelerle birlikte sosyal medyada büyük ilgi gördü.

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Sinem Ünsal, oyunculuk kariyerinde önemli bir çıkış yakaladığı projelerden biri olan Uzak Şehir dizisiyle geniş kitlelerin dikkatini çekti.

Sinem Ünsal, oyunculuk kariyerinde önemli bir çıkış yakaladığı projelerden biri olan Uzak Şehir dizisiyle geniş kitlelerin dikkatini çekti.

Dizi, senaryosu, güçlü karakterleriyle ve izleyicilerden gördüğü büyük ilgi ile sezona damgasını vurmuştu. Hem dizideki rolleri hem oyunculukları hem de uyumlarıyla ilgi çeken Sinem Ünsal ve Ozan Akbaba da kariyerlerinde bambaşka bir noktaya geldi.

Uzak Şehir, özellikle sürükleyici senaryosu ve Sinem Ünsal’ın etkileyici oyunculuğuyla sosyal medyada da çok konuşuldu. Dizideki rolü sayesinde kariyerinde önemli bir basamak atlayan isim takipçi sayısını artırarak daha büyük projeler için kapılar açtı.

Özel hayatıyla da magazin gündeminde sıkça yer alan Sinem Ünsal, oyuncu Berk Cankat ile uzun süredir devam eden ilişkisiyle de adından bahsettiriyor.

Özel hayatıyla da magazin gündeminde sıkça yer alan Sinem Ünsal, oyuncu Berk Cankat ile uzun süredir devam eden ilişkisiyle de adından bahsettiriyor.

Bir süre önceye kadar ilişkilerini sosyal medyaya yansıtmayan Sinem Ünsal ve Berk Cankat şimdilerde birbirlerinin profilinden yaptığı aşk dolu paylaşımlarla da adlarından bahsettirir oldu.

Son olarak Sinem Ünsal'ın doğum gününü romantik bir paylaşımla kutlayan Berk Cankat “Biricik yol arkadaşım, sevdiceğim, kıymetlim, neşem, gücüm, desteğim… İyi ki doğdun, iyi ki hayatına kabul ettin beni. Nice sağlık, başarı, huzur ve kahkaha dolu yaşların olsun; hep yan yana olalım. Seni çok seviyorum, doğum günün kutlu olsun canım eşim.” ifadelerini kullanmıştı.

Posta'dan Tolga Bozduman'ın objektifine yakalanan ikili tatilde resmen aşka geldi.

Posta'dan Tolga Bozduman'ın objektifine yakalanan ikili tatilde resmen aşka geldi.

Uzak Şehir dizisinin yoğun set temposuna kısa bir ara veren Sinem Ünsal sevgilisi Berk Cankat'la birlikte soluğu Bodrum Yalıkavak’ta aldı. Romantik tatilleri sırasında objektiflere yansıyan çift, denizin ortasında samimi halleriyle dikkat çekti..

Aşk tazeleyen çiftin gözler önündeki ilişkisi bu romantik karelerle birikte sosyal medyada büyük ilgi gördü.

Sinem Ünsal ve Berk Cankat geçtiğimiz gün de Gazete Magazin'den Umut Enver'in objektifine aşk kokan karelerle yakalanmıştı.

Sinem Ünsal ve Berk Cankat geçtiğimiz gün de Gazete Magazin'den Umut Enver'in objektifine aşk kokan karelerle yakalanmıştı.

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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