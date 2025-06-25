Havada Aşk Kokusu Var! Uzak Şehir'in Alya'sı Sinem Ünsal Bodrum'da Sevgilisi Berk Cankat'la Aşk Tazeledi!

Dizi, senaryosu, güçlü karakterleriyle ve izleyicilerden gördüğü büyük ilgi ile sezona damgasını vurmuştu. Hem dizideki rolleri hem oyunculukları hem de uyumlarıyla ilgi çeken Sinem Ünsal ve Ozan Akbaba da kariyerlerinde bambaşka bir noktaya geldi.

Uzak Şehir, özellikle sürükleyici senaryosu ve Sinem Ünsal’ın etkileyici oyunculuğuyla sosyal medyada da çok konuşuldu. Dizideki rolü sayesinde kariyerinde önemli bir basamak atlayan isim takipçi sayısını artırarak daha büyük projeler için kapılar açtı.