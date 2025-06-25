Havada Aşk Kokusu Var! Uzak Şehir'in Alya'sı Sinem Ünsal Bodrum'da Sevgilisi Berk Cankat'la Aşk Tazeledi!
Uzak Şehir dizisinin yoğun set temposuna kısa bir ara veren Sinem Ünsal, sevgilisi Berk Cankat’la birlikte soluğu Bodrum Yalıkavak’ta aldı. Romantik tatilleri sırasında objektiflere yansıyan çift, denizin ortasında samimi halleriyle adeta aşka geldi. Aşk tazeleyen çiftin gözler önündeki ilişkisi, bu romantik karelerle birlikte sosyal medyada büyük ilgi gördü.
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Sinem Ünsal, oyunculuk kariyerinde önemli bir çıkış yakaladığı projelerden biri olan Uzak Şehir dizisiyle geniş kitlelerin dikkatini çekti.
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Özel hayatıyla da magazin gündeminde sıkça yer alan Sinem Ünsal, oyuncu Berk Cankat ile uzun süredir devam eden ilişkisiyle de adından bahsettiriyor.
Posta'dan Tolga Bozduman'ın objektifine yakalanan ikili tatilde resmen aşka geldi.
Sinem Ünsal ve Berk Cankat geçtiğimiz gün de Gazete Magazin'den Umut Enver'in objektifine aşk kokan karelerle yakalanmıştı.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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