Aralarında 42 Yaş Olan Lucien Arkas ve Merve Arkas Evliliklerinin Üçüncü Senesini Kutladı!
80 yaşındaki Lucien Arkas ve 38 yaşındaki Merve Sakallı Arkas paylaşımlarıyla adlarından bahsettirdi. Aralarında 42 yaş bulunan çiftin birlikteliği, ilk günden itibaren kamuoyunun dikkatini çekmişti. Ancak yaş farkına rağmen çift bu sene evliliklerinin üçüncü senesini tamamladı.
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Lucien Arkas, Türk iş dünyasının saygın isimlerinden biri olarak yalnızca profesyonel başarılarıyla değil, aynı zamanda özel yaşamıyla da dikkat çekiyor.
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Arkas, üçüncü evliliğini İtalyan asıllı genç girişimci Marisa Arkas ile gerçekleştirdi. Bu birliktelikten bir erkek çocuk dünyaya geldi.
Türkiye’nin köklü iş insanlarından Lucien Arkas ile Monreve Group’un kurucusu ve yöneticisi Merve Sakallı Arkas, evliliklerinde üçüncü yılı geride bıraktı.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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