onedio
article/comments
article/share
Haberler
Magazin
Aralarında 42 Yaş Olan Lucien Arkas ve Merve Arkas Evliliklerinin Üçüncü Senesini Kutladı!

Aralarında 42 Yaş Olan Lucien Arkas ve Merve Arkas Evliliklerinin Üçüncü Senesini Kutladı!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
26.06.2025 - 14:21

80 yaşındaki Lucien Arkas ve 38 yaşındaki Merve Sakallı Arkas paylaşımlarıyla adlarından bahsettirdi. Aralarında 42 yaş bulunan çiftin birlikteliği, ilk günden itibaren kamuoyunun dikkatini çekmişti. Ancak yaş farkına rağmen çift bu sene evliliklerinin üçüncü senesini tamamladı.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Lucien Arkas, Türk iş dünyasının saygın isimlerinden biri olarak yalnızca profesyonel başarılarıyla değil, aynı zamanda özel yaşamıyla da dikkat çekiyor.

Lucien Arkas, Türk iş dünyasının saygın isimlerinden biri olarak yalnızca profesyonel başarılarıyla değil, aynı zamanda özel yaşamıyla da dikkat çekiyor.

İzmir merkezli Arkas Holding’in yönetim kurulu başkanlığını yürüten Arkas, bugüne dek dört evlilik yaptı.

Lucien Arkas’ın ilk evliliği Fransız asıllı Diane Arkas ile gerçekleşti. Bu evlilikten üç çocuk dünyaya geldi: Diane, Claire Christine ve Bernard Arkas. Çocukları, Arkas Ailesi’nin yeni kuşak temsilcileri olarak bağcılık, sanatsal yatırımlar ve şirket bünyesinde roller üstleniyor.

Lucien Arkas’ın ikinci evliliği hakkında kamuoyuna yansıyan detaylar oldukça sınırlı...Bu evliliğin kısa sürdüğü ve çocuk sahibi olunmadığı biliniyor.

Arkas, üçüncü evliliğini İtalyan asıllı genç girişimci Marisa Arkas ile gerçekleştirdi. Bu birliktelikten bir erkek çocuk dünyaya geldi.

Arkas, üçüncü evliliğini İtalyan asıllı genç girişimci Marisa Arkas ile gerçekleştirdi. Bu birliktelikten bir erkek çocuk dünyaya geldi.

Marisa Arkas, bir dönem holdingin projelerinde görev almış; özellikle tarım ve gastronomi alanındaki çalışmalara destek vermişti. Fakat bu evlilik ilerleyen süreçte sonlandı ve Lucien Arkas dördüncü kez nikah masasına oturdu.

Lucien Arkas’ın dördüncü evliliği, İzmirli iş insanı Merve Sakallı ile oldu. 25 Haziran 2022 tarihinde İzmir Torbalı’daki Arkas Bağları’nda bir törenle dünya evine giren çift, hem özel hem de profesyonel yaşamda ortak bir yol izliyor.

Türkiye’nin köklü iş insanlarından Lucien Arkas ile Monreve Group’un kurucusu ve yöneticisi Merve Sakallı Arkas, evliliklerinde üçüncü yılı geride bıraktı.

Türkiye’nin köklü iş insanlarından Lucien Arkas ile Monreve Group’un kurucusu ve yöneticisi Merve Sakallı Arkas, evliliklerinde üçüncü yılı geride bıraktı.

'Nice senelerimiz olsun aşkım , geçireceğimiz daha nice mutlu yıllara ♾️🥰🥰🥰❤️ 25.06.2022' notu ile evliliklerinin üçüncü senesini kutlayan 80 yaşındaki Lucien Arkas ve 38 yaşındaki Merve Arkas birlikte paylaşımda bulundu.

Bu evlilikten önce bir çocuk sahibi olan Merve Sakallı Alaçatı’da yer alan butik otel yatırımlarıyla tanınan Monreve Group’un yönetim kurulu başkanı olarak görev yapıyor.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi Çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
1
1
1
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın