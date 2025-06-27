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Cinsiyeti Belli Oldu! Babaanne Olmanın Heyecanını Yaşayan Sibel Can Torununa Baby Shower Düzenledi!

Cinsiyeti Belli Oldu! Babaanne Olmanın Heyecanını Yaşayan Sibel Can Torununa Baby Shower Düzenledi!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
27.06.2025 - 19:10

Şarkıları sesi, dansları, bazen de özel hayatındaki gelişmelerle adından bahsettirmeye devam eden Sibel Can son olarak aşk dedikodularına karışmıştı. Emir Sarıgül'le aşk iddialarını soran muhabirlere verdiği gergin cevaplarla gündem olan Sibel Can hakkında başka bir iddia daha ortaya atılmıştı. Bir süre önce oğlu Engincan Ural ve gelini Merve Kaya'nın bebek sahibi olacağı iddia edilmiş, Sibel Can da sevincini paylaşmıştı.

Baby shower düzenleyen Sibel Can'ın torununun cinsiyeti de belli oldu!

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Türk müziğinin sevilen isimlerinden Sibel Can, sahnedeki dansları kendine has tavırları ve şarkılarıyla gönüllerde taht kurmuş isimlerden biri.

Türk müziğinin sevilen isimlerinden Sibel Can, sahnedeki dansları kendine has tavırları ve şarkılarıyla gönüllerde taht kurmuş isimlerden biri.

“Padişah”, “Hançer”, “Ah Geceler”, “İnşallah”, “Benim İçin Üzülme”, “Çakmak Çakmak” gibi hit şarkılarıyla yıllardır adından bahsettiren Sibel Can milyon satan sanatçılarımızdan biri.

Hakan Ural'la evliliklerinden kızı Melisa ve oğlu Engincan'ı kucağına alan Sibel Can, Sulhi Aksüt'le yaptığı evliliğinden de oğlu Emir'e kavuşmuştu. Özel hayatı ve evlilikleriyle zaman zaman magazin manşetlerine yerleşen Sibel Can'ın adı son olarak Mustafa Sarıgül'ün oğlu Emir Sarıgül'le aşk iddialarına karışmıştı.

İddiaları çıktığı gibi yalanlayan Sibel Can tatil dönüşü muhabirlerin sorularına verdiği gergin yanıtlarla gündem olmuştu. Ne yalan söyleyelim bu telaşlı tavırları iddiaları bir nebze de olsa kuvvetlendirmişti.

Detaylardan bahsetmiştik:

Sibel Can'ın aksine magazinden bir hayli uzak olan oğlu Engincan Ural 2022 senesinde Merve Kaya ile dünyaevine girmişti.

Sibel Can'ın aksine magazinden bir hayli uzak olan oğlu Engincan Ural 2022 senesinde Merve Kaya ile dünyaevine girmişti.

O dönem resmen üç gün üç gece süren düğünün detayları ayrı, kaynana olan Sibel Can'ın duruşu ayrı gündem olmuştu. Gelini ve oğlu için şarkılar söyleyen Sibel Can'ın da ayrı parladığı düğüne sanat camiasından isimler de akın etmişti.

Düğünün ardından, Merve Kaya ve Engincan Ural ikilisi aynı sene ayrılık iddialarıyla sarsılmıştı. 

Çiçeği burnunda çiftin evliliklerinde birtakım sorunlar yaşadığı ve boşanacakları iddia edilmiş çift ise sessizliğini bozmamıştı. Sibel Can ise sosyal medya hesabından oğlu ve gelininin düğün fotoğrafını nazar boncuğu emojisiyle paylaşarak bu iddiaları yalanlamıştı.

Emir Sarıgül'le aşk iddialarını yalanladığı sırada babaanne olacağı müjdesiyle ilgili haberleri onaylayan Sibel Can oğlu Engincan ve gelini Merve'nin bebek haberini büyük bir sevinçle vermişti.

Torun müjdesiyle bambaşka bir mutluluk yaşayan ve babaanne olmaya hazırlanan Sibel Can torununa baby shower düzenledi.

Torun müjdesiyle bambaşka bir mutluluk yaşayan ve babaanne olmaya hazırlanan Sibel Can torununa baby shower düzenledi.

Baby shower'da tercih edilen dekor ise bebeğin cinsiyetini ele verdi! Sibel Can kız babaannesi olmaya hazırlanıyor! Çocuklarını kucağına almaya hazırlanan Merve Kaya ve Engincan Ural umuyoruz ki kızlarını sağlıkla kucaklarına alır!

Bebeğin isminin ne olacağına dair tahminler ise şimdiden başladı! Ne dersiniz gelini Sibel Can'a bir kıyak geçip kızına kayın validesinin adını verir mi? Yoksa şimdilerde oldukça popüler olan geleneksel isimleri mi tercih ederler? Yorumlarda buluşalım!

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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