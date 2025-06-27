Cinsiyeti Belli Oldu! Babaanne Olmanın Heyecanını Yaşayan Sibel Can Torununa Baby Shower Düzenledi!

O dönem resmen üç gün üç gece süren düğünün detayları ayrı, kaynana olan Sibel Can'ın duruşu ayrı gündem olmuştu. Gelini ve oğlu için şarkılar söyleyen Sibel Can'ın da ayrı parladığı düğüne sanat camiasından isimler de akın etmişti.

Düğünün ardından, Merve Kaya ve Engincan Ural ikilisi aynı sene ayrılık iddialarıyla sarsılmıştı.

Çiçeği burnunda çiftin evliliklerinde birtakım sorunlar yaşadığı ve boşanacakları iddia edilmiş çift ise sessizliğini bozmamıştı. Sibel Can ise sosyal medya hesabından oğlu ve gelininin düğün fotoğrafını nazar boncuğu emojisiyle paylaşarak bu iddiaları yalanlamıştı.

Emir Sarıgül'le aşk iddialarını yalanladığı sırada babaanne olacağı müjdesiyle ilgili haberleri onaylayan Sibel Can oğlu Engincan ve gelini Merve'nin bebek haberini büyük bir sevinçle vermişti.