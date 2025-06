Cinsiyeti Belli Oldu! Babaanne Olmanın Heyecanını Yaşayan Sibel Can Torununa Baby Shower Düzenledi!

Şarkıları sesi, dansları, bazen de özel hayatındaki gelişmelerle adından bahsettirmeye devam eden Sibel Can son olarak aşk dedikodularına karışmıştı. Emir Sarıgül'le aşk iddialarını soran muhabirlere verdiği gergin cevaplarla gündem olan Sibel Can hakkında başka bir iddia daha ortaya atılmıştı. Bir süre önce oğlu Engincan Ural ve gelini Merve Kaya'nın bebek sahibi olacağı iddia edilmiş, Sibel Can da sevincini paylaşmıştı.

Baby shower düzenleyen Sibel Can'ın torununun cinsiyeti de belli oldu!