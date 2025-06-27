Cinsiyeti Belli Oldu! Babaanne Olmanın Heyecanını Yaşayan Sibel Can Torununa Baby Shower Düzenledi!
Şarkıları sesi, dansları, bazen de özel hayatındaki gelişmelerle adından bahsettirmeye devam eden Sibel Can son olarak aşk dedikodularına karışmıştı. Emir Sarıgül'le aşk iddialarını soran muhabirlere verdiği gergin cevaplarla gündem olan Sibel Can hakkında başka bir iddia daha ortaya atılmıştı. Bir süre önce oğlu Engincan Ural ve gelini Merve Kaya'nın bebek sahibi olacağı iddia edilmiş, Sibel Can da sevincini paylaşmıştı.
Baby shower düzenleyen Sibel Can'ın torununun cinsiyeti de belli oldu!
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Türk müziğinin sevilen isimlerinden Sibel Can, sahnedeki dansları kendine has tavırları ve şarkılarıyla gönüllerde taht kurmuş isimlerden biri.
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Sibel Can'ın aksine magazinden bir hayli uzak olan oğlu Engincan Ural 2022 senesinde Merve Kaya ile dünyaevine girmişti.
Torun müjdesiyle bambaşka bir mutluluk yaşayan ve babaanne olmaya hazırlanan Sibel Can torununa baby shower düzenledi.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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