VIP Detayı: Tatil Dönüşü Görüntülenen Sibel Can "Emir Sarıgül" Sorusu Karşısında Gerim Gerim Gerildi!

Uzun bir dönemdir Sibel Can ve Emir Sarıgül hakkında “evlendiler” iddiası dolaşıyor, bilenler bilir. Hatta bu dedikodular geçtiğimiz aylarda da sosyal medyada fena şekilde hortlamıştı. İddialar art arda gelince, Birsen Altuntaş da Sibel Can’ın basın danışmanından gelen bilgiyle bu söylentileri kesin bir dille yalanlamıştı. Ancak şimdi öyle bir gelişme yaşandı ki, magazin kulisleri yine karıştı!

Fransa tatili dönüşü havalimanında Gazete Magazin muhabirleri tarafından görüntülenen Sibel Can’ın, Emir Sarıgül ile birlikte döndüğü öne sürüldü. Sanatçının evlilik soruları karşısında gerilmesi ise dikkatlerden kaçmadı.

İşte detaylar…