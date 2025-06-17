VIP Detayı: Tatil Dönüşü Görüntülenen Sibel Can "Emir Sarıgül" Sorusu Karşısında Gerim Gerim Gerildi!
Uzun bir dönemdir Sibel Can ve Emir Sarıgül hakkında “evlendiler” iddiası dolaşıyor, bilenler bilir. Hatta bu dedikodular geçtiğimiz aylarda da sosyal medyada fena şekilde hortlamıştı. İddialar art arda gelince, Birsen Altuntaş da Sibel Can’ın basın danışmanından gelen bilgiyle bu söylentileri kesin bir dille yalanlamıştı. Ancak şimdi öyle bir gelişme yaşandı ki, magazin kulisleri yine karıştı!
Fransa tatili dönüşü havalimanında Gazete Magazin muhabirleri tarafından görüntülenen Sibel Can’ın, Emir Sarıgül ile birlikte döndüğü öne sürüldü. Sanatçının evlilik soruları karşısında gerilmesi ise dikkatlerden kaçmadı.
İşte detaylar…
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Sibel Can ve Emir Sarıgül dedikodusunu duymayan kalmamıştır…
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Geçtiğimiz ayda benzer bir söylenti gündeme gelince bu kez devreye Birsen Altuntaş girmişti.
Ama bu kez işin rengi biraz farklı!
Bir diğer dikkat çeken detay ise gazetecilerin sanatçıya yakında babaanne olacağını hatırlatmalarıydı.
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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