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VIP Detayı: Tatil Dönüşü Görüntülenen Sibel Can "Emir Sarıgül" Sorusu Karşısında Gerim Gerim Gerildi!

VIP Detayı: Tatil Dönüşü Görüntülenen Sibel Can "Emir Sarıgül" Sorusu Karşısında Gerim Gerim Gerildi!

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Magazin Editörü
17.06.2025 - 17:40

Uzun bir dönemdir Sibel Can ve Emir Sarıgül hakkında “evlendiler” iddiası dolaşıyor, bilenler bilir. Hatta bu dedikodular geçtiğimiz aylarda da sosyal medyada fena şekilde hortlamıştı. İddialar art arda gelince, Birsen Altuntaş da Sibel Can’ın basın danışmanından gelen bilgiyle bu söylentileri kesin bir dille yalanlamıştı. Ancak şimdi öyle bir gelişme yaşandı ki, magazin kulisleri yine karıştı! 

Fransa tatili dönüşü havalimanında Gazete Magazin muhabirleri tarafından görüntülenen Sibel Can’ın, Emir Sarıgül ile birlikte döndüğü öne sürüldü. Sanatçının evlilik soruları karşısında gerilmesi ise dikkatlerden kaçmadı. 

İşte detaylar…

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Sibel Can ve Emir Sarıgül dedikodusunu duymayan kalmamıştır…

Sibel Can ve Emir Sarıgül dedikodusunu duymayan kalmamıştır…

Uzun bir süredir Sibel Can ile Emir Sarıgül’ün birlikte olduğu iddiası zaman zaman gündeme gelir, sonra unutulur, sonra tekrar hortlar. Bu dedikoduların temelinde ise 2008 yılında Fatoş Altınbaş ile evlenen Emir Sarıgül’ün 2019’da boşanması yatıyor. İddialara göre Sarıgül, evliyken Sibel Can ile aşk yaşamıştı. 

Hatta geçtiğimiz yıl ikilinin Güney Fransa’da gizlice evlendiğini bile yazılıp çizildi. Ama hemen ardından bu iddialar yine yalanlandı.

Geçtiğimiz ayda benzer bir söylenti gündeme gelince bu kez devreye Birsen Altuntaş girmişti.

Geçtiğimiz ayda benzer bir söylenti gündeme gelince bu kez devreye Birsen Altuntaş girmişti.

Ünlü magazinci, X hesabından yaptığı paylaşımda Sibel Can’ın basın danışmanıyla görüştüğünü belirtip, “Sosyal medya Sibel Can ile Emir Sarıgül’ü evlendirmiş ama şu an Cahide’de sahnede” diyerek dedikodulara son noktayı koymuştu.

Bu detaylardan zaten önceki içeriklerimizde bahsetmiştik:

Ama bu kez işin rengi biraz farklı!

Ama bu kez işin rengi biraz farklı!

Fransa’dan dönüşte havalimanında Gazete Magazin muhabirleri tarafından görüntülenen Sibel Can’ın, Emir Sarıgül ile birlikte geldiği öne sürüldü. Hatta iddialara göre Emir Sarıgül görüntü vermemek için VIP çıkışını kullanmış. Sanatçıya yöneltilen evlilik soruları karşısında Sibel Can’ın gerilmesi de dikkat çeken başka bir ayrıntı oldu.

Bir diğer dikkat çeken detay ise gazetecilerin sanatçıya yakında babaanne olacağını hatırlatmalarıydı.

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Magazin Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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