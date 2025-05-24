Sibel Can ve Emir Sarıgül Evlendi İddiası Yalanlandı: "Sibel Can Hala Sahnede!"
Geçtiğimiz yıldan bu yana ara ara patlak veren o bomba magazin haberi yeniden gündeme geldi. Sosyal medyada Sibel Can ile Emir Sarıgül'ün evlendiği iddiası dolaşmaya başladı. O iddialara Birsen Altuntaş, Sibel Can'ın basın danışmanından gelen bilgiyle noktayı koydu.
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Bir döneme damgasını vuran Sibel Can ve Emir Sarıgül dedikodusu yeniden gündem oldu.
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Evlilik iddialarına yanıt ışık hızıyla geldi.
İşte o paylaşım:
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Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Lisans ve Gazetecilik Anabilim Dalı Yüksek Lisans mezunuyum. Medya ve içerik dünyasında çeşitli pozisyonlarda görev aldım. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyorum. Deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri güncel ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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