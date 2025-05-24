Sibel Can ve Emir Sarıgül Evlendi İddiası Yalanlandı: "Sibel Can Hala Sahnede!"

Emir Sarıgül, 2008’de Fatoş Altınbaş ile evlenmiş, ancak 2019’da boşanmıştı. Evlilik döneminde Sibel Can’la ilişki yaşadığı iddia edilmişti. Ancak bunu kanıtlayacak bir olay hiç yaşanmadı. Yine de nedense magazin dünyası bu ikiliyi sevdi. Geçtiğimiz yıl bazı kaynaklar ikilinin yaklaşık bir yıl önce Güney Fransa’da evlendiğini öne sürmüştü. Bu iddia yalanlanmıştı. Bugün yeniden Sibel Can ve Emir Sarıgül arasındaki aşk dedikoduları sosyal medyada gündem oldu.