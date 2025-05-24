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Sibel Can ve Emir Sarıgül Evlendi İddiası Yalanlandı: "Sibel Can Hala Sahnede!"

Sibel Can ve Emir Sarıgül Evlendi İddiası Yalanlandı: "Sibel Can Hala Sahnede!"

Gizem Zalimalioğlu
Gizem Zalimalioğlu - TV Editörü
24.05.2025 - 23:38

Geçtiğimiz yıldan bu yana ara ara patlak veren o bomba magazin haberi yeniden gündeme geldi. Sosyal medyada Sibel Can ile Emir Sarıgül'ün evlendiği iddiası dolaşmaya başladı. O iddialara Birsen Altuntaş, Sibel Can'ın basın danışmanından gelen bilgiyle noktayı koydu.

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Bir döneme damgasını vuran Sibel Can ve Emir Sarıgül dedikodusu yeniden gündem oldu.

Bir döneme damgasını vuran Sibel Can ve Emir Sarıgül dedikodusu yeniden gündem oldu.

Emir Sarıgül, 2008’de Fatoş Altınbaş ile evlenmiş, ancak 2019’da boşanmıştı. Evlilik döneminde Sibel Can’la ilişki yaşadığı iddia edilmişti. Ancak bunu kanıtlayacak bir olay hiç yaşanmadı. Yine de nedense magazin dünyası bu ikiliyi sevdi. Geçtiğimiz yıl bazı kaynaklar ikilinin yaklaşık bir yıl önce Güney Fransa’da evlendiğini öne sürmüştü. Bu iddia yalanlanmıştı. Bugün yeniden Sibel Can ve Emir Sarıgül arasındaki aşk dedikoduları sosyal medyada gündem oldu.

Evlilik iddialarına yanıt ışık hızıyla geldi.

Evlilik iddialarına yanıt ışık hızıyla geldi.

Birsen Altuntaş'ın X hesabından, eski adıyla Twitter, yaptığı açıklama bir kez daha iddiaların yalan olduğunu gösterdi. Altuntaş, Sibel Can'ın basın danışmanının bu iddiaları bizzat yalanladığını aktarırken 'Sosyal medya Sibel Can ile Emir Sarıgül'ü evlendirmiş ama şu an Cahide'de sahnede...' diye yazdı.

İşte o paylaşım:

İşte o paylaşım:
twitter.com

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Gizem Zalimalioğlu
Gizem Zalimalioğlu
TV Editörü
Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Lisans ve Gazetecilik Anabilim Dalı Yüksek Lisans mezunuyum. Medya ve içerik dünyasında çeşitli pozisyonlarda görev aldım. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyorum. Deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri güncel ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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