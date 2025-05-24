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‘Şabaniye’ Benzetmesi Yapılmıştı: Türkiye Güzeli İdil Bilgen Miss World'de Çeyrek Finale Kaldı

‘Şabaniye’ Benzetmesi Yapılmıştı: Türkiye Güzeli İdil Bilgen Miss World'de Çeyrek Finale Kaldı

Gizem Zalimalioğlu
Gizem Zalimalioğlu - TV Editörü
24.05.2025 - 19:46

Sosyal medyada aldığı sert eleştirilerle gündeme gelen Türkiye Güzeli İdil Bilgen, Miss World 2024 sahnesinde dikkat çekici bir başarıya imza attı. Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi mezunu olan Bilgen, Miss World 2024’te çeyrek finale yükseldi. Sosyal medyadan gelen eleştirilere yanıt veren Türkiye güzeli bakın neler söyledi...

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İdil Bilgen, Miss World 2024’te Türkiye’yi temsil ediyor.

İdil Bilgen, Miss World 2024’te Türkiye’yi temsil ediyor.

Bilgen, Hindistan’da düzenlenen organizasyonda çeyrek finale kadar yükselerek büyük bir başarı elde etti.

Sosyal medyadan gelen eleştirilere cevap verdi.

Sosyal medyadan gelen eleştirilere cevap verdi.

Bilgen, “Güzellik; iç donanım, duruş, zarafet ve dil bilgisinin birleşimidir” diyerek toplumun yüzeysel güzellik algısını sorguladı. Ukrayna basınına verdiği röportajda ise genç kadınların estetik baskısı altında ezildiğini belirterek, dijital çağın dayattığı standartlara karşı kendimiz olmanın önemini hatırlattı. Sosyal medyada bazı kişiler, kendisine “Şabaniye” benzetmesi yapmıştı.

Miss World 2024’te çeyrek finale yükseldi.

Miss World 2024’te çeyrek finale yükseldi.

“Gerçek güzellik, kendimizi olduğumuz gibi kabul etmekle başlar” mesajını veren Bilgen, kadınlara bireyselliği ve kendini sevmenin değerini benimsemeleri çağrısında bulundu. 

Miss World 2025 finali, 31 Mayıs’ta Hindistan’ın Hyderabad kentinde düzenlenecek ve organizasyon komitesi İdil Bilgen’i “Şefkat ve cesaretin gerçek güzelliğini temsil eden bir isim” olarak nitelendirdi.

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Gizem Zalimalioğlu
Gizem Zalimalioğlu
TV Editörü
Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Lisans ve Gazetecilik Anabilim Dalı Yüksek Lisans mezunuyum. Medya ve içerik dünyasında çeşitli pozisyonlarda görev aldım. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyorum. Deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri güncel ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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