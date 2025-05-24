‘Şabaniye’ Benzetmesi Yapılmıştı: Türkiye Güzeli İdil Bilgen Miss World'de Çeyrek Finale Kaldı

“Gerçek güzellik, kendimizi olduğumuz gibi kabul etmekle başlar” mesajını veren Bilgen, kadınlara bireyselliği ve kendini sevmenin değerini benimsemeleri çağrısında bulundu.

Miss World 2025 finali, 31 Mayıs’ta Hindistan’ın Hyderabad kentinde düzenlenecek ve organizasyon komitesi İdil Bilgen’i “Şefkat ve cesaretin gerçek güzelliğini temsil eden bir isim” olarak nitelendirdi.