‘Şabaniye’ Benzetmesi Yapılmıştı: Türkiye Güzeli İdil Bilgen Miss World'de Çeyrek Finale Kaldı
Sosyal medyada aldığı sert eleştirilerle gündeme gelen Türkiye Güzeli İdil Bilgen, Miss World 2024 sahnesinde dikkat çekici bir başarıya imza attı. Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi mezunu olan Bilgen, Miss World 2024’te çeyrek finale yükseldi. Sosyal medyadan gelen eleştirilere yanıt veren Türkiye güzeli bakın neler söyledi...
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İdil Bilgen, Miss World 2024’te Türkiye’yi temsil ediyor.
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Sosyal medyadan gelen eleştirilere cevap verdi.
Miss World 2024’te çeyrek finale yükseldi.
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Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Lisans ve Gazetecilik Anabilim Dalı Yüksek Lisans mezunuyum. Medya ve içerik dünyasında çeşitli pozisyonlarda görev aldım. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyorum. Deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri güncel ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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