İstanbulluları Kızdırdı: Aybüke Pusat'ın Ankara'ya Olan Aşkı X Kullanıcıları Arasında Tartışmaya Yol Açtı!
Güzelliğiyle olduğu kadar açıklamalarıyla da sık sık gündem olan Aybüke Pusat, bu kez 'İstanbul'dan hiç hoşlanmıyorum, Ankara’yı seviyorum' sözleriyle sosyal medyaya damga vurdu. Son dönemlerde hem oyunculuğu hem de özel hayatıyla konuşulan Pusat'ın geçmişteki sözleri yeniden gündem olurken, İstanbullu takipçilerini adeta ikiye böldü!
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Özellikle TRT’de yayınlanan “Teşkilat” dizisindeki başarılı performansıyla dikkat çeken Aybüke Pusat, sosyal medyada yaptığı tüketim boykotu çağrısıyla tam bir gündem yaratmıştı.
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Uzun zamandır gözlerden uzak yürüttükleri ilişkilerini artık daha çok gözler önünde yaşamaya karar veren Ayübe Pusat Furkan Andıç'la ilişkisiyle de konuşuluyor.
Pusat bu sefer de geçmiş açıklamalarıyla gündeme geldi.Aybüke Pusat’ın Ankara’ya olan aşkı ve İstanbul’a yönelik nefreti, sosyal medya kullanıcılarını ikiye böldü.
Aybüke Pusat'ın sözlerini destekleyen de vardı:
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Karşı olanlar da...
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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istanbul varken ankaranın nesine aşık olunur
tamamen aynı fikirdeyim. bu yılın sonunda güzel angarama kesin dönüş yapmak için gün sayıyorum. istanbul şahane bi fikirdi 2000'lerin başında, geldim, mastır... Devamını Gör
not: özellikle de 90larda ve 2000lerin başında çocukluğunu, ilk gençliğini, üniversite yıllarını angarada geçirenler dışında kimseyi sarmaz angara, o yüzden ... Devamını Gör
Ankara’nın en çok İstanbul’a dönüşü güzel. 🤗