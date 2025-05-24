İstanbulluları Kızdırdı: Aybüke Pusat'ın Ankara'ya Olan Aşkı X Kullanıcıları Arasında Tartışmaya Yol Açtı!

Bu paylaşımı yüzünden TRT tarafından diziden çıkarılması magazin kulislerini sallamıştı. TRT Genel Müdürü Zahid Sobacı’nın “Kurumsal ilkelere aykırı” diyerek sert açıklama yaptığı bu olay, Pusat’ın kariyerinde adeta yeni bir sayfa açtı.

Sadece Aybüke değil, onun destek verdiği senarist Ali Aydın da aynı nedenle projeden çıkarılmıştı. Pusat’ın duruşu hem sevenlerinden hem de sektördeki isimlerden yoğun ilgi görmüştü. Sosyal medyada Aybüke Pusat'a adeta destek yağmıştı.