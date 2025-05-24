onedio
article/comments
article/share
Haberler
Magazin
İstanbulluları Kızdırdı: Aybüke Pusat'ın Ankara'ya Olan Aşkı X Kullanıcıları Arasında Tartışmaya Yol Açtı!

İstanbulluları Kızdırdı: Aybüke Pusat'ın Ankara'ya Olan Aşkı X Kullanıcıları Arasında Tartışmaya Yol Açtı!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
24.05.2025 - 15:37

Güzelliğiyle olduğu kadar açıklamalarıyla da sık sık gündem olan Aybüke Pusat, bu kez 'İstanbul'dan hiç hoşlanmıyorum, Ankara’yı seviyorum' sözleriyle sosyal medyaya damga vurdu. Son dönemlerde hem oyunculuğu hem de özel hayatıyla konuşulan Pusat'ın geçmişteki sözleri yeniden gündem olurken, İstanbullu takipçilerini adeta ikiye böldü!

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Özellikle TRT’de yayınlanan “Teşkilat” dizisindeki başarılı performansıyla dikkat çeken Aybüke Pusat, sosyal medyada yaptığı tüketim boykotu çağrısıyla tam bir gündem yaratmıştı.

Özellikle TRT’de yayınlanan “Teşkilat” dizisindeki başarılı performansıyla dikkat çeken Aybüke Pusat, sosyal medyada yaptığı tüketim boykotu çağrısıyla tam bir gündem yaratmıştı.

Bu paylaşımı yüzünden TRT tarafından diziden çıkarılması magazin kulislerini sallamıştı. TRT Genel Müdürü Zahid Sobacı’nın “Kurumsal ilkelere aykırı” diyerek sert açıklama yaptığı bu olay, Pusat’ın kariyerinde adeta yeni bir sayfa açtı.

Sadece Aybüke değil, onun destek verdiği senarist Ali Aydın da aynı nedenle projeden çıkarılmıştı. Pusat’ın duruşu hem sevenlerinden hem de sektördeki isimlerden yoğun ilgi görmüştü. Sosyal medyada Aybüke Pusat'a adeta destek yağmıştı.

Uzun zamandır gözlerden uzak yürüttükleri ilişkilerini artık daha çok gözler önünde yaşamaya karar veren Ayübe Pusat Furkan Andıç'la ilişkisiyle de konuşuluyor.

Uzun zamandır gözlerden uzak yürüttükleri ilişkilerini artık daha çok gözler önünde yaşamaya karar veren Ayübe Pusat Furkan Andıç'la ilişkisiyle de konuşuluyor.

Aybüke Pusat'ın paylaşımıyla TRT’deki işinden çıkarılması sonrası, Furkan Andıç da sevgilisine desteğini esirgememişti. Sosyal medyada “Yanındayım gülüm” paylaşımıyla tam destek veren Furkan Andıç,  bu destek yüzünden kendi projesinden de olmuştu. TRT Tabii’deki başrolü iptal edilen Furkan Andıç, bu zor dönemde Aybüke’nin yanında olduğunu hissettirmiş ve ilişkisi hakkındaki sözleriyle dikkat çekmişti.

Çalkantılı ilişkileriyle konuşulan ikili son olarak Demet Akalın'ın sözleriyle gündeme gelmişti:

Pusat bu sefer de geçmiş açıklamalarıyla gündeme geldi.Aybüke Pusat’ın Ankara’ya olan aşkı ve İstanbul’a yönelik nefreti, sosyal medya kullanıcılarını ikiye böldü.

Aybüke Pusat'ın sözlerini destekleyen de vardı:

Aybüke Pusat'ın sözlerini destekleyen de vardı:
twitter.com
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Karşı olanlar da...

Karşı olanlar da...
twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi Çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
5
3
2
2
1
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın
futboltopu20

istanbul varken ankaranın nesine aşık olunur

SsS

tamamen aynı fikirdeyim. bu yılın sonunda güzel angarama kesin dönüş yapmak için gün sayıyorum. istanbul şahane bi fikirdi 2000'lerin başında, geldim, mastır... Devamını Gör

SsS

not: özellikle de 90larda ve 2000lerin başında çocukluğunu, ilk gençliğini, üniversite yıllarını angarada geçirenler dışında kimseyi sarmaz angara, o yüzden ... Devamını Gör

Arwen

Ankara’nın en çok İstanbul’a dönüşü güzel. 🤗