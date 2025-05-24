Cem Yılmaz'la Nafaka Krizi Yaşayan Ahu Yağtu'nun Soğuk Savaş'da Patlattığı Esprili Gönderme Yerlere Yatırdı!
Cem Yılmaz’la olan evliliği ve yıllardır süren nafaka kriziyle gündemden düşmeyen Ahu Yağtu, bu kez “Soğuk Savaş” programındaki esprili çıkışıyla sosyal medyayı salladı. Cem Yılmaz’la yaşadığı uzun soluklu nafaka krizine ince ama taş gibi bir gönderme yapan Yağtu, hem zekası hem de mizah anlayışıyla gündeme damgasını vurdu.
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Podyumların asil duruşlu modeli, ekranların zarif oyuncusu Ahu Yağtu, sadece güzelliğiyle değil, stiliyle de yıllardır adından söz ettiriyor.
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2012 yılında Türkiye’nin en çok konuşulan düğünlerinden birine imza atan Ahu Yağtu ve Cem Yılmaz, o dönem magazin sayfalarının baş köşesinden inmedi.
Ahu Yağtu ve Cem Yılmaz arasında uzun süredir devam eden nafaka davası, 2025 yılında nihayet sonuçlandı.
Soğuk Savaş isimli programa konuk olan Ahu Yağtu, nafaka gündemini tiye alan çıkışıyla bir kez daha sosyal medyaya damga vurdu.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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