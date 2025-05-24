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Cem Yılmaz'la Nafaka Krizi Yaşayan Ahu Yağtu'nun Soğuk Savaş'da Patlattığı Esprili Gönderme Yerlere Yatırdı!

Cem Yılmaz'la Nafaka Krizi Yaşayan Ahu Yağtu'nun Soğuk Savaş'da Patlattığı Esprili Gönderme Yerlere Yatırdı!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
24.05.2025 - 12:09

Cem Yılmaz’la olan evliliği ve yıllardır süren nafaka kriziyle gündemden düşmeyen Ahu Yağtu, bu kez “Soğuk Savaş” programındaki esprili çıkışıyla sosyal medyayı salladı. Cem Yılmaz’la yaşadığı uzun soluklu nafaka krizine ince ama taş gibi bir gönderme yapan Yağtu, hem zekası hem de mizah anlayışıyla gündeme damgasını vurdu.

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Podyumların asil duruşlu modeli, ekranların zarif oyuncusu Ahu Yağtu, sadece güzelliğiyle değil, stiliyle de yıllardır adından söz ettiriyor.

Podyumların asil duruşlu modeli, ekranların zarif oyuncusu Ahu Yağtu, sadece güzelliğiyle değil, stiliyle de yıllardır adından söz ettiriyor.

“90-60-90” klişesini çoktan yıkan, klas duruşunu koruyarak magazin dünyasında sessiz ama derin izler bırakan Ahu Yağtu, özellikle Cem Yılmaz’la yaşadığı evlilikle gündemden hiç düşmedi.

Son olarak podyumdaki yürüyüşüyle gündeme gelen Ahu Yağtu'nun o hallerinden bahsetmiştik:

2012 yılında Türkiye’nin en çok konuşulan düğünlerinden birine imza atan Ahu Yağtu ve Cem Yılmaz, o dönem magazin sayfalarının baş köşesinden inmedi.

2012 yılında Türkiye’nin en çok konuşulan düğünlerinden birine imza atan Ahu Yağtu ve Cem Yılmaz, o dönem magazin sayfalarının baş köşesinden inmedi.

Gözlerden uzak ama bir o kadar da gösterişli bir birliktelik yaşadılar. O yılın en gözdei çiftlerinden biri olarak anıldılar. Aynı yıl oğulları Kemal’i kucaklarına alarak anne-baba olmanın heyecanını yaşadılar.

Ancak bu peri masalı uzun sürmedi… 2013’te, büyük bir olgunlukla yollarını ayıran çift, “anlaşmalı boşanma” süreciyle örnek gösterildi. Tabii işler orada bitmedi; yıllar içinde nafaka ve velayet konuları magazin gündeminde defalarca alevlendi.

Ahu Yağtu ve Cem Yılmaz arasında uzun süredir devam eden nafaka davası, 2025 yılında nihayet sonuçlandı.

Ahu Yağtu ve Cem Yılmaz arasında uzun süredir devam eden nafaka davası, 2025 yılında nihayet sonuçlandı.

Cem Yılmaz, dolar kurundan bıkıp aylık 10 bin dolarlık nafakanın TL'ye çevrilmesini istemişti. “Artık bu yük fazla” diyerek mahkemeye başvurdu ama sonuç pek istediği gibi olmadı. İlk etapta nafaka 70 bin TL’ye düşürüldü derken, üst mahkeme olaya el attı tekrar 10 bin dolara hükmetti.

Ahu Yağtu konuyla ilgili “O defter kapandı” şeklinde konuşsa da Cem Yılmaz bu süreci sahnesine taşıyıp, 'Geçenlerde oğlum Kemal, internette mal varlığımın 20 milyon dolar olduğuna dair bir haber okumuş. Bana, ‘Baba doğru mu?’ diye sordu. ‘Annenin haberi yok değil mi? Sakın ona gösterme’ dedim. Biliyorsunuz, ömür boyu ödemem gereken bir nafaka var.” ifadeleriyle çok konuşulmuştu.

Bol rakamlı, bol gerginlikli nafaka krizi artık sona erdi ama magazin raflarında uzun süre yerini koruyacağı kesin!

Ahu Yağtu'nun oğulları Kemal'i de konuya dahil ettiği o anlardan bahsetmiştik:

Soğuk Savaş isimli programa konuk olan Ahu Yağtu, nafaka gündemini tiye alan çıkışıyla bir kez daha sosyal medyaya damga vurdu.

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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