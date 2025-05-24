Cem Yılmaz'la Nafaka Krizi Yaşayan Ahu Yağtu'nun Soğuk Savaş'da Patlattığı Esprili Gönderme Yerlere Yatırdı!

Gözlerden uzak ama bir o kadar da gösterişli bir birliktelik yaşadılar. O yılın en gözdei çiftlerinden biri olarak anıldılar. Aynı yıl oğulları Kemal’i kucaklarına alarak anne-baba olmanın heyecanını yaşadılar.

Ancak bu peri masalı uzun sürmedi… 2013’te, büyük bir olgunlukla yollarını ayıran çift, “anlaşmalı boşanma” süreciyle örnek gösterildi. Tabii işler orada bitmedi; yıllar içinde nafaka ve velayet konuları magazin gündeminde defalarca alevlendi.