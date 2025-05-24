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Deha'nın İmre'si Makyajsız Haliyle Büyüledi: Melis Sezen'in Filtrelere Meydan Okuyan Doğallığı Göz Kamaştırdı!

Deha'nın İmre'si Makyajsız Haliyle Büyüledi: Melis Sezen'in Filtrelere Meydan Okuyan Doğallığı Göz Kamaştırdı!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
24.05.2025 - 10:59

Güzelliğiyle sık sık gündem olan Melis Sezen, bu kez doğallığıyla hayran bıraktı! “Deha” dizisinin İmre’si olarak izleyicinin kalbini fetheden oyuncu, sosyal medyada makyajsız ve filtresiz paylaşımıyla doğal güzelliğini gözler önüne serdi. Duru cildi ve samimi halleriyle övgü toplayan Sezen, bu paylaşımıyla resmen güzellik filtrelerine meydan okudu!

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Altın Kelebek Ödül Töreni'nde ödülünü alırken yaptığı "Bunu tutuyorum çünkü elimde şu an" açıklamasıyla hafızalara yerleşen Melis Sezen samimi halleriyle manşetlerde gördüğümüz isimlerden biri.

Altın Kelebek Ödül Töreni'nde ödülünü alırken yaptığı "Bunu tutuyorum çünkü elimde şu an" açıklamasıyla hafızalara yerleşen Melis Sezen samimi halleriyle manşetlerde gördüğümüz isimlerden biri.

Bir zamanlar Sadakatsiz’de “Derin” olarak evlerimize giren, son olarak da Show TV’de yayınlanan “Deha” dizisinde İmre karakteriyle ekran başındakileri büyülüyen Melis Sezen ekranların sevilen isimlerinden biri.

 Oyunculuğu kadar özel hayatı, ödül törenlerinde verdiği ikonik tepkiler ve her açıklamasıyla sosyal medyaya damga vuran Melis Sezen'in zaman zaman odak noktası oluyor.

Son olarak sarı saçlarını siyaha boyatarak İmre karakterine keskin bir geçiş yapan Melis Sezen'i Aras Bulut İğnemli'yle olan uyumuyla izlemiştik.

Son olarak sarı saçlarını siyaha boyatarak İmre karakterine keskin bir geçiş yapan Melis Sezen'i Aras Bulut İğnemli'yle olan uyumuyla izlemiştik.

Tarzıyla da sık sık adından söz ettiren güzel oyuncu, alışveriş merkezlerinde görüntülendiğinde bile gündem yaratmayı başarıyor. Her paylaşımı, her röportajı konuşuluyor.

Sahne enerjisi, güleç tavırları ve partnerleriyle olan bağıyla adından bahsettiren isim Deha'nın finaliyle birlikte bu sezonluk ekranalara veda etmişti.

Deha'nın 18 Mayıs günü yayınlanan final bölümünün ardından kendini tatile verem Melis Sezen'den makyajsız paylaşım geldi.

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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