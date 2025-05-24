Deha'nın İmre'si Makyajsız Haliyle Büyüledi: Melis Sezen'in Filtrelere Meydan Okuyan Doğallığı Göz Kamaştırdı!
Güzelliğiyle sık sık gündem olan Melis Sezen, bu kez doğallığıyla hayran bıraktı! “Deha” dizisinin İmre’si olarak izleyicinin kalbini fetheden oyuncu, sosyal medyada makyajsız ve filtresiz paylaşımıyla doğal güzelliğini gözler önüne serdi. Duru cildi ve samimi halleriyle övgü toplayan Sezen, bu paylaşımıyla resmen güzellik filtrelerine meydan okudu!
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Altın Kelebek Ödül Töreni'nde ödülünü alırken yaptığı "Bunu tutuyorum çünkü elimde şu an" açıklamasıyla hafızalara yerleşen Melis Sezen samimi halleriyle manşetlerde gördüğümüz isimlerden biri.
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Son olarak sarı saçlarını siyaha boyatarak İmre karakterine keskin bir geçiş yapan Melis Sezen'i Aras Bulut İğnemli'yle olan uyumuyla izlemiştik.
Deha'nın 18 Mayıs günü yayınlanan final bölümünün ardından kendini tatile verem Melis Sezen'den makyajsız paylaşım geldi.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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