onedio
article/comments
article/share
Haberler
Magazin
Aileden Zengin Influencer Rachel Araz'ın "Pes Etmemek" Üzerine Yaptığı Geçmişteki TEDx Konuşması Tepki Çekti!

Aileden Zengin Influencer Rachel Araz'ın "Pes Etmemek" Üzerine Yaptığı Geçmişteki TEDx Konuşması Tepki Çekti!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
24.05.2025 - 09:59

Rachel Araz Kiresepi, lüks yaşam tarzı ve sosyal medya paylaşımlarıyla sıkça gündeme gelen bir influencer. Geçmişte, TEDx sahnesinde yaptığı 'Pes Etmeyin, Hedefe Odaklanın' başlıklı konuşmasıyla dikkatleri üzerine çekti. Ancak bu konuşma, sosyal medyada çeşitli tepkilere neden oldu

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Rachel Araz, sosyal medya platformlarında sıkça lüks yaşam tarzını sergileyen paylaşımlarıyla tanınıyor. 1 milyon takipçisi olan ismin paylaşımları her zaman farkını ortaya koyuyor.

Rachel Araz, sosyal medya platformlarında sıkça lüks yaşam tarzını sergileyen paylaşımlarıyla tanınıyor. 1 milyon takipçisi olan ismin paylaşımları her zaman farkını ortaya koyuyor.

Sosyal medyada lüks yaşamın kitabını yazan influencerlardan biri olarak tanınan Rachel Araz, yalnızca şatafatlı kombinleriyle değil, göz kamaştıran özel hayatıyla da adından söz ettiriyor. Aileden gelen varlıklı geçmişiyle dikkat çeken Araz, hem eşinin başarılı iş hayatı hem de kendi sosyal medya markaları sayesinde İstanbul’un elit isimlerinden biri haline geldi.

Valeye verdiği yüksek ücrete isyan etmesiyle, şatoyu andıran eviyle, yaptığı seyahat ve kullandığı aksesuarların pahalılığıyla gündeme gelen isim 2016 yılında Santa Farma İlaç Sanayi'nin CEO'su Sami Kiresepi ile evlenmişti.

Zenginliği, ailesinin geçmişi, eşiyle olan evliliği ve kendi kariyerindeki başarılarının birleşimiyle şekillenen Rachel Araz daha önce birçok kez ilginç tarzıyla dillere düşmüştü.

Zenginliği, ailesinin geçmişi, eşiyle olan evliliği ve kendi kariyerindeki başarılarının birleşimiyle şekillenen Rachel Araz daha önce birçok kez ilginç tarzıyla dillere düşmüştü.

Rachel Araz, son dönemde paylaştığı domates şeklindeki çantası ile sosyal medyada gündem yaratmayı başarmıştı. İlginç tasarımı kadar fiyatıyla da dikkat çeken bu çanta, etiketiyle kullanıcıların adeta sinir uçlarına dokunmuştu.

Biz de detaylardan bahsetmiştik:

Rachel Araz'ın geçmişteki bir TEDx konuşması, sosyal medyada tepkilere neden oldu.

Özellikle, konuşmanın içeriği ve Rachel Araz'ın yaşam tarzı arasında bir çelişki olduğunu düşünen kullanıcılar, tepki gösterdi:

Özellikle, konuşmanın içeriği ve Rachel Araz'ın yaşam tarzı arasında bir çelişki olduğunu düşünen kullanıcılar, tepki gösterdi:
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi Çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
13
6
3
1
1
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın