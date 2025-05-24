Aileden Zengin Influencer Rachel Araz'ın "Pes Etmemek" Üzerine Yaptığı Geçmişteki TEDx Konuşması Tepki Çekti!

Sosyal medyada lüks yaşamın kitabını yazan influencerlardan biri olarak tanınan Rachel Araz, yalnızca şatafatlı kombinleriyle değil, göz kamaştıran özel hayatıyla da adından söz ettiriyor. Aileden gelen varlıklı geçmişiyle dikkat çeken Araz, hem eşinin başarılı iş hayatı hem de kendi sosyal medya markaları sayesinde İstanbul’un elit isimlerinden biri haline geldi.

Valeye verdiği yüksek ücrete isyan etmesiyle, şatoyu andıran eviyle, yaptığı seyahat ve kullandığı aksesuarların pahalılığıyla gündeme gelen isim 2016 yılında Santa Farma İlaç Sanayi'nin CEO'su Sami Kiresepi ile evlenmişti.