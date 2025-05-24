Aileden Zengin Influencer Rachel Araz'ın "Pes Etmemek" Üzerine Yaptığı Geçmişteki TEDx Konuşması Tepki Çekti!
Rachel Araz Kiresepi, lüks yaşam tarzı ve sosyal medya paylaşımlarıyla sıkça gündeme gelen bir influencer. Geçmişte, TEDx sahnesinde yaptığı 'Pes Etmeyin, Hedefe Odaklanın' başlıklı konuşmasıyla dikkatleri üzerine çekti. Ancak bu konuşma, sosyal medyada çeşitli tepkilere neden oldu
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Rachel Araz, sosyal medya platformlarında sıkça lüks yaşam tarzını sergileyen paylaşımlarıyla tanınıyor. 1 milyon takipçisi olan ismin paylaşımları her zaman farkını ortaya koyuyor.
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Zenginliği, ailesinin geçmişi, eşiyle olan evliliği ve kendi kariyerindeki başarılarının birleşimiyle şekillenen Rachel Araz daha önce birçok kez ilginç tarzıyla dillere düşmüştü.
Rachel Araz'ın geçmişteki bir TEDx konuşması, sosyal medyada tepkilere neden oldu.
Özellikle, konuşmanın içeriği ve Rachel Araz'ın yaşam tarzı arasında bir çelişki olduğunu düşünen kullanıcılar, tepki gösterdi:
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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