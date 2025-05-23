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Kelimelerini Seçerek Konuşan Sıla Türkoğlu'nun Sevgilisiyle Tanışma Hikayesinin Ardındaki Gerçek Başka Çıktı

Kelimelerini Seçerek Konuşan Sıla Türkoğlu'nun Sevgilisiyle Tanışma Hikayesinin Ardındaki Gerçek Başka Çıktı

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
23.05.2025 - 21:56

Ekranların sevilen yıldızı Sıla Türkoğlu, sonunda aşk hayatına dair merak edilen perdeyi araladı! Geçtiğimiz günlerde katıldığı bir programda, işletmeci sevgilisi Ata Ayyıldız’la nasıl tanıştığını ilk kez anlatan Sıla Türkoğlu hem kelimeleri seçerek konuşmasıyla hem de Ata Ayyıldız'la eski sevgilisi Alp Navruz'la birlikte olduğu dönem tanışmasıyla X kullanıcılarının tepkisini çekti.

Sıla Türkoğlu'nun Ata Ayyıldız’la tanışma anısının, Alp Navruz ile ilişkisi devam ederken gerçekleşmiş olması ve ikilinin eskiden arkadaş olduğu iddiaları: geçmiş defterleri yeniden açtı!

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"Kızılcık Şerbeti" dizisinde canlandırdığı Doğa karakteriyle büyük bir çıkış yakalayan Sıla Türkoğlu, kariyerindeki yükselişi kadar özel hayatıyla da adından sıkça söz ettiriyor.

"Kızılcık Şerbeti" dizisinde canlandırdığı Doğa karakteriyle büyük bir çıkış yakalayan Sıla Türkoğlu, kariyerindeki yükselişi kadar özel hayatıyla da adından sıkça söz ettiriyor.

Bir dönem oyuncu Alp Navruz ve Doğukan Güngör'le yaşadığı aşkla gündem olan Türkoğlu, şimdilerde işletmeci sevgilisi Ata Ayyıldız'la mutlu bir ilişki sürdürüyor.

Bir zamanlar Doğukan Güngör'le yaşadığı fırtınalı ilişki ile gündemden düşmeyen Sıla Türkoğlu, şimdi gözlerini bambaşka bir sayfaya çevirmiş durumda.

Bir zamanlar Doğukan Güngör'le yaşadığı fırtınalı ilişki ile gündemden düşmeyen Sıla Türkoğlu, şimdi gözlerini bambaşka bir sayfaya çevirmiş durumda.

İki yıl önce arkadaş grubuyla Ata Ayyıldız’ın işlettiği kahvaltı mekanına adım atan Türkoğlu, kaderin ipuçlarını o gün yakalamış ama o an farkına varmamış. Kalbinde biri olduğu için Ayyıldız’ın sosyal medya takibine sessiz kalan güzel oyuncu, zamanla eski ilişkisini noktalayınca tekrar mekana uğramaya başlamış. Bu süreçte Ayyıldız’ı sosyal medyada takibe almış ama... hala sessizlik, hala mesafe!

Derken, kaderin asıl cilvesi devreye girmiş: İkili, Bodrum’da düzenlenen bir kampta karşı karşıya gelmiş!

O hikayenin detaylarından sizin için bahsetmiştik:

Sıla Türkoğlu'nun ağzından dinlemek isteyenleri de şöyle alalım:

Sıla Türkoğlu'nun bahsettiği arkadaş grubunun Afra Saraçoğlu ve eski sevgilisi Alp Navruz olduğu iddia edildi.

Sıla Türkoğlu'nun bahsettiği arkadaş grubunun Afra Saraçoğlu ve eski sevgilisi Alp Navruz olduğu iddia edildi.

Sıla Türkoğlu'nun hayatındaki aşklar her zaman merak konusu oldu. Özellikle oyuncu Alp Navruz ile yaşadığı ilişki, magazin gündeminin üst sıralarından uzun süre düşmemişti. İkilinin aşkı 2022 yazında ortaya çıkmış, ilk başlarda ilişkilerini gözlerden uzak yaşamayı tercih etmişlerdi. Ancak zamanla sosyal medya paylaşımları ve birlikte görüntülenmeleriyle aşklarını ilan etmekten çekinmediler.

Bir dönem birlikte tatile çıkan, davetlerde yan yana pozlar veren Türkoğlu ve Navruz çifti, hayranlarından da büyük ilgi görüyordu.

Ancak bu masalsı ilişki çok uzun sürmedi. 2023 yılının ortalarında yollarını ayırdıkları ortaya çıktı. Ayrılık sonrası iki taraf da sessiz kalmayı tercih etti, herhangi bir açıklama yapmadı. Fakat dedikodu kazanı kaynamaya devam etti! Eski aşk sayfaları da Türkoğlu'nun bu açıklamalarının ardından yeniden açıldı...

Sıla Türkoğlu'nun şimdiki sevgilisi Ata Ayyıldız'ın Alp Navruz'un arkadaşı olduğu hatta ikilininSıla Türkoğlu'nun Alp Navruz'la ilişkisi devam ederken tanıştığı  iddia edildi.

X kullanıcılarından gelen tepkilere gelin birlikte bakalım:

X kullanıcılarından gelen tepkilere gelin birlikte bakalım:
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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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