Kelimelerini Seçerek Konuşan Sıla Türkoğlu'nun Sevgilisiyle Tanışma Hikayesinin Ardındaki Gerçek Başka Çıktı
Ekranların sevilen yıldızı Sıla Türkoğlu, sonunda aşk hayatına dair merak edilen perdeyi araladı! Geçtiğimiz günlerde katıldığı bir programda, işletmeci sevgilisi Ata Ayyıldız’la nasıl tanıştığını ilk kez anlatan Sıla Türkoğlu hem kelimeleri seçerek konuşmasıyla hem de Ata Ayyıldız'la eski sevgilisi Alp Navruz'la birlikte olduğu dönem tanışmasıyla X kullanıcılarının tepkisini çekti.
Sıla Türkoğlu'nun Ata Ayyıldız’la tanışma anısının, Alp Navruz ile ilişkisi devam ederken gerçekleşmiş olması ve ikilinin eskiden arkadaş olduğu iddiaları: geçmiş defterleri yeniden açtı!
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"Kızılcık Şerbeti" dizisinde canlandırdığı Doğa karakteriyle büyük bir çıkış yakalayan Sıla Türkoğlu, kariyerindeki yükselişi kadar özel hayatıyla da adından sıkça söz ettiriyor.
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Bir zamanlar Doğukan Güngör'le yaşadığı fırtınalı ilişki ile gündemden düşmeyen Sıla Türkoğlu, şimdi gözlerini bambaşka bir sayfaya çevirmiş durumda.
Sıla Türkoğlu'nun ağzından dinlemek isteyenleri de şöyle alalım:
Sıla Türkoğlu'nun bahsettiği arkadaş grubunun Afra Saraçoğlu ve eski sevgilisi Alp Navruz olduğu iddia edildi.
X kullanıcılarından gelen tepkilere gelin birlikte bakalım:
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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