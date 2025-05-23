Kelimelerini Seçerek Konuşan Sıla Türkoğlu'nun Sevgilisiyle Tanışma Hikayesinin Ardındaki Gerçek Başka Çıktı

Ekranların sevilen yıldızı Sıla Türkoğlu, sonunda aşk hayatına dair merak edilen perdeyi araladı! Geçtiğimiz günlerde katıldığı bir programda, işletmeci sevgilisi Ata Ayyıldız’la nasıl tanıştığını ilk kez anlatan Sıla Türkoğlu hem kelimeleri seçerek konuşmasıyla hem de Ata Ayyıldız'la eski sevgilisi Alp Navruz'la birlikte olduğu dönem tanışmasıyla X kullanıcılarının tepkisini çekti.

Sıla Türkoğlu'nun Ata Ayyıldız’la tanışma anısının, Alp Navruz ile ilişkisi devam ederken gerçekleşmiş olması ve ikilinin eskiden arkadaş olduğu iddiaları: geçmiş defterleri yeniden açtı!