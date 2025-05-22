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Hayatının Aşkını Bulan Sıla Türkoğlu, Kıymetli Sevgilisi Ata Ayyıldız'la Nasıl Tanıştığını İlk Kez Anlattı!

Hayatının Aşkını Bulan Sıla Türkoğlu, Kıymetli Sevgilisi Ata Ayyıldız'la Nasıl Tanıştığını İlk Kez Anlattı!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
22.05.2025 - 19:00

Kızılcık Şerbeti dizisindeki kayınpederi, rol arkadaşı Ahmet Mümtaz Taylan'ın Empati programına konuk olan Sıla Türkoğlu, uzun süredir birlikte olduğu sevgilisi Ata Ayyıldız hakkında ilk kez bu kadar detay vererek konuştu!

Nasıl tanıştıklarını anlatan Sıla Türkoğlu'nun 32 diş halleri gözden kaçmadı! Buyurun, detayları beraber inceleyelim.

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Uzun bir süredir Kızılcık Şerbeti dizisindeki Doğa rolüyle konuşup, benimsediğimiz Sıla Türkoğlu, kısa süre içerisinde en gözde, en popüler kadın oyunculardan biri haline geldi.

Uzun bir süredir Kızılcık Şerbeti dizisindeki Doğa rolüyle konuşup, benimsediğimiz Sıla Türkoğlu, kısa süre içerisinde en gözde, en popüler kadın oyunculardan biri haline geldi.

Hayatımıza yıllar önce girse de asıl büyük çıkışını Kızılcık Şerbeti'yle yakalayan Sıla Türkoğlu, dizi başladıktan sonra düzenli olarak dizi partneri Doğukan Güngör'le yakıştırıldı.

Hatta o kadar ki ikili hiçbir zaman kabul etmese de bir aşk yaşadıkları ve bu aşkın sonunda gelen ayrılığın sette öpüşme krizlerine ve tartışmalara yol açtığı iddiaları dolandı. 

Doğukan Güngör'ün çapkınlık turları ve Kızılcık Şerbeti'ndeki karakterinin izleyiciyi nasıl da ilallah ettirdiği düşünüldüğünde Sıla Türkoğlu'na yakıştırılacak kısmetin o olmadığı nihayet anlaşıldı, Sıla Türkoğlu da yanında 32 diş güldüğü bir aşk buldu zaten!

Dizinin sezon finalinin çekimlerinin tamamlanmasının ardından Sıla Türkoğlu, soluğu dizideki kayınpederi Ahmet Mümtaz Taylan'ın Empati programında aldı.

Dizinin sezon finalinin çekimlerinin tamamlanmasının ardından Sıla Türkoğlu, soluğu dizideki kayınpederi Ahmet Mümtaz Taylan'ın Empati programında aldı.

Ustası, rol arkadaşı Ahmet Mümtaz Taylan'la oldukça keyifli bir sohbet gerçekleştiren Sıla Türkoğlu, açıklamalarıyla önümüzdeki günlerde daha çok konuşulacağa benziyor. 

Fakat bugün için bizim gündemimizde kıymetli sevgilisi, hakkında çok da şey bilmediğimiz Ata Ayyıldız hakkında anlattıkları var!

Yaklaşık 7 ay önce başlayan aşkla ilgili ilk kez bu kadar detay veren Sıla Türkoğlu, Ata Ayyıldız'dan bahsederken içi gülen gözleriyle dikkat çekti.

Yaklaşık 7 ay önce başlayan aşkla ilgili ilk kez bu kadar detay veren Sıla Türkoğlu, Ata Ayyıldız'dan bahsederken içi gülen gözleriyle dikkat çekti.

Nasıl tanıştıklarını da ilk kez anlattı; 

'Ata'yla biz iki sene önce... Tesadüf işte. Ben onun dükkanına sürekli gidiyordum, kahveci, kahvaltı dükkanı var. İki sene önce de bir arkadaş grubumla gittiğinde kendisi geldi masaya. Orada tanıştık biz. 

Başka işler de yapıyor bir yandan, dijital işler, reklamlar vs. 'Network olsun diye' beni takip ediyor Instagram'dan, o zaman da benim hayatımda biri var. O yüzden dönmüyorum takibine. Sonra aylar geçiyor, ilişkim bitiyor falan. Sürekli de gittiğim bir yer olduğu için diyorum ki; Ata vardı, tanışmıştık da geri takip edeyim gitmek istediğim zaman yardımcı olur. Sonra yine konuşmuyoruz 4-5 ay kadar. En son Bodrum'da ben bir kampa gidiyorum ve o kampta da o kadar yalnızım ki... Bir kahve içelim diyerek buluşup, sevgili olduk' açıklamasında bulundu.

İşte o anlar:

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Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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