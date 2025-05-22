Hayatının Aşkını Bulan Sıla Türkoğlu, Kıymetli Sevgilisi Ata Ayyıldız'la Nasıl Tanıştığını İlk Kez Anlattı!
Kızılcık Şerbeti dizisindeki kayınpederi, rol arkadaşı Ahmet Mümtaz Taylan'ın Empati programına konuk olan Sıla Türkoğlu, uzun süredir birlikte olduğu sevgilisi Ata Ayyıldız hakkında ilk kez bu kadar detay vererek konuştu!
Nasıl tanıştıklarını anlatan Sıla Türkoğlu'nun 32 diş halleri gözden kaçmadı! Buyurun, detayları beraber inceleyelim.
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Uzun bir süredir Kızılcık Şerbeti dizisindeki Doğa rolüyle konuşup, benimsediğimiz Sıla Türkoğlu, kısa süre içerisinde en gözde, en popüler kadın oyunculardan biri haline geldi.
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Dizinin sezon finalinin çekimlerinin tamamlanmasının ardından Sıla Türkoğlu, soluğu dizideki kayınpederi Ahmet Mümtaz Taylan'ın Empati programında aldı.
Yaklaşık 7 ay önce başlayan aşkla ilgili ilk kez bu kadar detay veren Sıla Türkoğlu, Ata Ayyıldız'dan bahsederken içi gülen gözleriyle dikkat çekti.
İşte o anlar:
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Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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