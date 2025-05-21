Sen Çal Kapımı Dizisinde Parlayan 10 Yaşındaki Maya Başol'un "Büyümüş de Küçülmüş" Kombini Tepki Çekti!
Sen Çal Kapımı dizisinde Hande Erçel ve Kerem Bürsin'in küçük kızını canlandıran ve öyle de parlayan minik oyuncu Maya Başol, doğum günü kombiniyle sosyal medya kullanıcılarının dikkatini çekti.
Başol'un yaşını çok daha büyük göstermesine sebep olan kıyafeti, X ahalisinin kendi 10 yaş kombinlerini paylaşmasına vesile oldu!
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2020 yılına damga vuran Sen Çal Kapımı dizisini mutlaka hatırlarsınız; başrollerinde Hande Erçel ve Kerem Bürsin yer alıyordu!
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En son 2022 senesinde Masal Zamanı filminde izlediğimiz Maya Başol, seneler içerisinde sosyal medya hesabından paylaşılan fotoğraflarla daima gündemde kalan minik oyunculardan oldu.
Geçtiğimiz saatlerde paylaştığı doğum günü kombiniyle de yeniden tüm gözleri üzerine topladı.
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Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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