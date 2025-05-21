Sen Çal Kapımı Dizisinde Parlayan 10 Yaşındaki Maya Başol'un "Büyümüş de Küçülmüş" Kombini Tepki Çekti!

Döneme damgasını vuran yaz dizisi başarısıyla sezonluk diziye dönmüş, iki sezon boyunca da devam etmişti.

Hande Erçel ve Kerem Bürsin'in aşk yaşadığı dönemde çekilen dizinin her bir sahnesi olay oldu, en dikkat çeken ve sevilen detay ise dizide bir kızlarının olmasıydı.

Hande Erçel ve Kerem Bürsin'in dizideki kızını o zamanlar 5 yaşında olan Maya Başak canlandırmıştı.