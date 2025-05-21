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Sen Çal Kapımı Dizisinde Parlayan 10 Yaşındaki Maya Başol'un "Büyümüş de Küçülmüş" Kombini Tepki Çekti!

Sen Çal Kapımı Dizisinde Parlayan 10 Yaşındaki Maya Başol'un "Büyümüş de Küçülmüş" Kombini Tepki Çekti!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
21.05.2025 - 21:29

Sen Çal Kapımı dizisinde Hande Erçel ve Kerem Bürsin'in küçük kızını canlandıran ve öyle de parlayan minik oyuncu Maya Başol, doğum günü kombiniyle sosyal medya kullanıcılarının dikkatini çekti. 

Başol'un yaşını çok daha büyük göstermesine sebep olan kıyafeti, X ahalisinin kendi 10 yaş kombinlerini paylaşmasına vesile oldu!

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2020 yılına damga vuran Sen Çal Kapımı dizisini mutlaka hatırlarsınız; başrollerinde Hande Erçel ve Kerem Bürsin yer alıyordu!

2020 yılına damga vuran Sen Çal Kapımı dizisini mutlaka hatırlarsınız; başrollerinde Hande Erçel ve Kerem Bürsin yer alıyordu!

Döneme damgasını vuran yaz dizisi başarısıyla sezonluk diziye dönmüş, iki sezon boyunca da devam etmişti. 

Hande Erçel ve Kerem Bürsin'in aşk yaşadığı dönemde çekilen dizinin her bir sahnesi olay oldu, en dikkat çeken ve sevilen detay ise dizide bir kızlarının olmasıydı. 

Hande Erçel ve Kerem Bürsin'in dizideki kızını o zamanlar 5 yaşında olan Maya Başak canlandırmıştı.

En son 2022 senesinde Masal Zamanı filminde izlediğimiz Maya Başol, seneler içerisinde sosyal medya hesabından paylaşılan fotoğraflarla daima gündemde kalan minik oyunculardan oldu.

En son 2022 senesinde Masal Zamanı filminde izlediğimiz Maya Başol, seneler içerisinde sosyal medya hesabından paylaşılan fotoğraflarla daima gündemde kalan minik oyunculardan oldu.

Büyüyüşüne şahitlik ettiğimiz Maya Başol'un güzelliğine her defasında daha çok hayran kaldık. Biblo gibi suratı, muhteşem yüz hatları ve çıtı pıtılığıyla kalbimizi çaldı, orası kesin!

Fakat zaman zaman giydiği kıyafetler yüzünden eleştiri geldi yaşını çok daha büyük gösteren kıyafetler giydiği düşünüldü.

Geçtiğimiz saatlerde paylaştığı doğum günü kombiniyle de yeniden tüm gözleri üzerine topladı.

Geçtiğimiz saatlerde paylaştığı doğum günü kombiniyle de yeniden tüm gözleri üzerine topladı.

10 yaşına giren Maya Başol'un bembeyaz, blazer ceketli, yelekli ve bol paçalı takımı, eski jenerasyonun 10 yaşındaki kombinlerini peş peşe sıralamasına, 'Çocuk çocuk olmalı' serzenişinin yükselmesine sebep oldu. 

Buyurun, kimler nasıl yorumlamış ve eski 10 yaş kombinleri nasılmış beraber görelim...

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Siz ne düşünüyorsunuz? Hadi yorumlarda buluşalım.

Siz ne düşünüyorsunuz? Hadi yorumlarda buluşalım.
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Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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