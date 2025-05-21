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Sessiz Kalmadı: Tarkan'dan Ahmet Mattia Minguzzi Cinayetinde Verilen Takipsizlik Kararına Tepki!

Sessiz Kalmadı: Tarkan'dan Ahmet Mattia Minguzzi Cinayetinde Verilen Takipsizlik Kararına Tepki!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
21.05.2025 - 20:08

Yaklaşık 4 ay önce hayattan koparılan 15 yaşındaki Ahmet Mattia Minguzzi davasında çok konuşulacak bir karar verilmiş, tutuklu zanlılardan birinin kullandığı bıçak suç aleti sayılmazken, hakkında takipsizlik kararı çıkmıştı.

Sosyal medyada tepkiler anbean artarken yaşanılanlara bir tepki de Megastar Tarkan'dan geldi.

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Ocak ayında Kadıköy'de arkadaşlarıyla gittiği pazarda bıçaklanan 15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi ne yazık ki hayatını kaybetti.

Ocak ayında Kadıköy'de arkadaşlarıyla gittiği pazarda bıçaklanan 15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi ne yazık ki hayatını kaybetti.

Türkiye'yi derinden yaralayan cinayete tepki her geçen gün büyürken, ailesi, yakınları, onlarca ünlü isim ve binlerce vatandaş Ahmet Mattia için adalet arayışını kararlı bir şekilde sürdürürken, geçtiğimiz gün çok konuşulacak bir karara imza atıldı. 

Ahmet Mattia Minguzzi'yi hayattan koparan bıçak, suç aleti sayılmazken, güvenlik kameraları kayıtlarının da zaman aşımına uğradığı belirtildi.  

Tutuklanan 18 yaşından küçük iki zanlıdan biri olan B.B. hakkında “Bıçak veya diğer aletleri izinsiz olarak satın alma, taşıma veya bulundurma” suçundan takipsizlik kararı verildi.

Kaçıranlar için detaylardan bu içeriğimizde bahsetmiştik:

Takipsizlik kararına tepki, sosyal medyada hızla büyürken, Başsavcılık'tan karara ilişkin bir açıklama gelmişti.

Takipsizlik kararına tepki, sosyal medyada hızla büyürken, Başsavcılık'tan karara ilişkin bir açıklama gelmişti.

Cinayette kullanılan bıçağın yasaklı nitelikteki bıçaklar arasında yer almadığının belirtildiği açıklamada, 

'Suç aletinin niteliğine ilişkin ayrı dosyadan yürütülen soruşturmada kriminal raporuna istinaden nitelik yönünden değerlendirme yapılarak takipsizlik kararı verilmiştir. Suça sürüklenen çocuk B.B.'nin olayda kullandığı bıçağı suç eşyası olmaktan çıkarmamaktadır.' ifadeleri kullanıldı.

Geçtiğimiz dakikalarda Minguzzi davasındaki gelişmeye bir tepki de Tarkan'dan geldi.

Geçtiğimiz dakikalarda Minguzzi davasındaki gelişmeye bir tepki de Tarkan'dan geldi.

X hesabından paylaştığı tweet'le yaşanılanlara sessiz kalmayan Tarkan, 'Her gün daha çok karanlığa sürüklenmek değil, aydınlığa çıkmak istiyoruz. Suça, suçluya kılıf aramak yerine, toplumca hukukun ışığında adil kararlar ve cezalar istiyoruz. Huzur istiyoruz.' ifadelerini kullandı.

twitter.com

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Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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