Sessiz Kalmadı: Tarkan'dan Ahmet Mattia Minguzzi Cinayetinde Verilen Takipsizlik Kararına Tepki!
Yaklaşık 4 ay önce hayattan koparılan 15 yaşındaki Ahmet Mattia Minguzzi davasında çok konuşulacak bir karar verilmiş, tutuklu zanlılardan birinin kullandığı bıçak suç aleti sayılmazken, hakkında takipsizlik kararı çıkmıştı.
Sosyal medyada tepkiler anbean artarken yaşanılanlara bir tepki de Megastar Tarkan'dan geldi.
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Ocak ayında Kadıköy'de arkadaşlarıyla gittiği pazarda bıçaklanan 15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi ne yazık ki hayatını kaybetti.
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Takipsizlik kararına tepki, sosyal medyada hızla büyürken, Başsavcılık'tan karara ilişkin bir açıklama gelmişti.
Geçtiğimiz dakikalarda Minguzzi davasındaki gelişmeye bir tepki de Tarkan'dan geldi.
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Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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