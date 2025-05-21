Sessiz Kalmadı: Tarkan'dan Ahmet Mattia Minguzzi Cinayetinde Verilen Takipsizlik Kararına Tepki!

Türkiye'yi derinden yaralayan cinayete tepki her geçen gün büyürken, ailesi, yakınları, onlarca ünlü isim ve binlerce vatandaş Ahmet Mattia için adalet arayışını kararlı bir şekilde sürdürürken, geçtiğimiz gün çok konuşulacak bir karara imza atıldı.

Ahmet Mattia Minguzzi'yi hayattan koparan bıçak, suç aleti sayılmazken, güvenlik kameraları kayıtlarının da zaman aşımına uğradığı belirtildi.

Tutuklanan 18 yaşından küçük iki zanlıdan biri olan B.B. hakkında “Bıçak veya diğer aletleri izinsiz olarak satın alma, taşıma veya bulundurma” suçundan takipsizlik kararı verildi.