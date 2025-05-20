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Mattia Ahmet Minguzzi Cinayetinde Çok Konuşulacak Karar: Bıçak Suç Aleti Sayılmadı

Mattia Ahmet Minguzzi Cinayetinde Çok Konuşulacak Karar: Bıçak Suç Aleti Sayılmadı

Kübra Köklü
Kübra Köklü - Gündem Editörü
20.05.2025 - 15:30

Mattia Ahmet Minguzzi cinayetinde çok konuşulacak bir karara imza atıldı. Ekol TV'den Dilek Yaman Demir ve Elyesa Karatepe'nin haberine göre; Cinayete ilişkin güvenlik kaydının zaman aşımına uğradığı belirtildi ve bıçak suç aleti kapsamında sayılmadı.

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Geçtiğimiz Ocak ayında Kadıköy'de arkadaşlarıyla gittiği pazarda bıçaklanan 15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi hayatını kaybetmişti. Türkiye'yi yasa boğan cinayette yeni bir gelişme yaşandı.

Geçtiğimiz Ocak ayında Kadıköy'de arkadaşlarıyla gittiği pazarda bıçaklanan 15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi hayatını kaybetmişti. Türkiye'yi yasa boğan cinayette yeni bir gelişme yaşandı.

Olayla ilgili 18 yaşındaki küçük 2 zanlı tutuklanmıştı.

Hapis cezasına ilişkin yargılama süreci devam ederken, B.B. hakkında ayrıca “Bıçak veya diğer aletleri izinsiz olarak satın alma, taşıma veya bulundurma” suçundan bir soruşturma daha açılmıştı.

Beklenen rapor geldi. Ancak sonucu kimseyi memnun etmedi. 

Ahmet'i hayattan koparan bıçakla ilgili hazırlanan rapor ortaya çıktı. Hazırlanan raporda bıçağın 10.3 santimetre uzunluğunda, tek ağızlı, sivri uçlu, oluksuz, sırtı küt, yeşil plastik kabzalı olduğu kaydedildi.

Bıçakla ilgili çok konuşulacak bir karara imza atıldı.

Bıçakla ilgili çok konuşulacak bir karara imza atıldı.

Ekol TV'den Dilek Yaman Demir ve Elyesa Karatepe'nin haberine göre; yapılan incelemede bıçağın yasak niteliği taşıyan bıçaklardan olmadığı belirtilirken; B.B. hakkında “Bıçak veya diğer aletleri izinsiz olarak satın alma, taşıma veya bulundurma” suçundan takipsizlik kararı verildi.

Güvenlik kaydının ise zaman aşımına uğradığı belirtildi.

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Kübra Köklü
Kübra Köklü
Gündem Editörü
2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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