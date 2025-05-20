Mattia Ahmet Minguzzi Cinayetinde Çok Konuşulacak Karar: Bıçak Suç Aleti Sayılmadı
Mattia Ahmet Minguzzi cinayetinde çok konuşulacak bir karara imza atıldı. Ekol TV'den Dilek Yaman Demir ve Elyesa Karatepe'nin haberine göre; Cinayete ilişkin güvenlik kaydının zaman aşımına uğradığı belirtildi ve bıçak suç aleti kapsamında sayılmadı.
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Geçtiğimiz Ocak ayında Kadıköy'de arkadaşlarıyla gittiği pazarda bıçaklanan 15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi hayatını kaybetmişti. Türkiye'yi yasa boğan cinayette yeni bir gelişme yaşandı.
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Bıçakla ilgili çok konuşulacak bir karara imza atıldı.
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2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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