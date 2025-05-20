Mattia Ahmet Minguzzi Cinayetinde Çok Konuşulacak Karar: Bıçak Suç Aleti Sayılmadı

Ekol TV'den Dilek Yaman Demir ve Elyesa Karatepe'nin haberine göre; yapılan incelemede bıçağın yasak niteliği taşıyan bıçaklardan olmadığı belirtilirken; B.B. hakkında “Bıçak veya diğer aletleri izinsiz olarak satın alma, taşıma veya bulundurma” suçundan takipsizlik kararı verildi.

Güvenlik kaydının ise zaman aşımına uğradığı belirtildi.