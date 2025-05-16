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Cumhurbaşkanı Erdoğan Açıklamıştı! Süleymancılara İlk Operasyon: 4 İsim Gözaltına Alındı

Cumhurbaşkanı Erdoğan Açıklamıştı! Süleymancılara İlk Operasyon: 4 İsim Gözaltına Alındı

Kübra Köklü
Kübra Köklü - Gündem Editörü
16.05.2025 - 12:19

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Süleymancılara operasyon sinyali vermesi sonrası hareketli anlar yaşandı. Ankara’da Süleymancılar cemaati mensubu dört isim gözaltına alındı. Aydınlık’tan Kaan Arslan'ın haberine göre, gözaltına alınan isimler arasında yargı içindeki üst düzey bir bürokratın da olduğunu öğrenildi.

TV100 yazarı Fuat Uğur, 'FETÖ terör örgütü devlet tarafından yok edildi, Süleymancılar için de yolun sonu görünüyor' demişti.

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Süleymancılar cemaatinin sağlık, emniyet ve yargıda örgütlendiği sık sık gündeme gelirken yeni bir gelişme yaşandı.

Süleymancılar cemaatinin sağlık, emniyet ve yargıda örgütlendiği sık sık gündeme gelirken yeni bir gelişme yaşandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ve Ekrem İmamoğlu soruşturmasının cemaatlere ve istihbarat kuruluşlarına dayandığını açıklamıştı. 

Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin 14 Mayıs’taki TBMM grup toplantısında şu ifadeleri kullanmıştı:

“Bu karanlık organizasyon İstanbul'la sınırlı kalmamış ülkedeki pek çok belediyeyi kurumu kişiyi içine alan, kolları çok farklı yerlere uzanan, hatta uluslararası ayağı da olan bir ahtapota dönüşmüştür. Önceleri sadece kimi siyasi partileri ve siyasetçileri kapsadığı düşünülen çarpık ilişkiler ağının bürokrasiden iş dünyasına ve medyaya kimi cemaatlerden istihbarat kuruluşlarına kadar uzandığı ortaya çıkıyor.”

Bu açıklama sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözlerini destekleyen bir açıklamada TV100 yazarı Fuat Uğur'dan geldi.

'FETÖ terör örgütü devlet tarafından yok edildi'' diyen Fuat Uğur, Süleymancıları işaret etmişti. Uğur yazısına şunları söylemişti: 

''FETÖ terör örgütünün yok edilmesinin ardından Adnan Oktar grubunun, Kuytul grubunun da üzerine yüründü. Şimdi Süleymancıların sırada olduğunu bütün devlet yetkililerinden işitiyoruz. BND, CIA ve Mossad tarafından yemlenen, güdülenen, aparat olarak kullanılan, dini kuruluş adı altında ülkenin altına dinamit döşeyenler için yolun sonu görünüyor.''

Bu yazı yayımlandıktan birkaç gün sonra cemaate ilk operasyon gerçekleştirildi. Ankara’da Süleymancılar cemaati mensubu dört isim gözaltına alındı.

Bu yazı yayımlandıktan birkaç gün sonra cemaate ilk operasyon gerçekleştirildi. Ankara’da Süleymancılar cemaati mensubu dört isim gözaltına alındı.

Aydınlık’tan Kaan Arslan'ın haberine göre, gözaltına alınan isimler arasında yargı içindeki üst düzey bir bürokratın da olduğunu öğrenildi. Eski AK Parti Milletvekili Fatih Süleyman Denizolgun ise  Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklamalarının ardından Alihan Kuriş’in kurmaylarıyla acil toplantı yaptığını açıkladı.

“Terörist başı olan kuzenim, Ali Erhan (Alihan) Kurişi; Cumhurbaşkanımızın dünkü açıklamalarından dolayı son derece paniklemiş vaziyette, dün gece üst düzey kurmaylarıyla çok gizli bir toplantı yaptı'' diyen Denizolgun sözlerine şöyle devam etti: 

“14 aydır tüm yazdığım yazıların bir bir tezahür etmesinden sebep, artık operasyonun kesinleştiğini görmesinden sebep ve kuzenimin kulağına fısıldananlardan da sebep; artık operasyona karşı tedbir alma moduna geçti. İçlerinde iş adamları, avukatları ve üst düzey yöneticileri olan, çok üst düzey makamlarda faaliyet gösteren, kuzenimin en çok güvendiği adamlarından olan, sayıca 15 civarı olan bu mahrem kurmaylarından, kuzenimin bir talebi oldu. Bu talep; bu mahrem kurmayların tüm cemaat şirketlerinden, tüm derneklerden ve tüm vakıflardan el çekmesi talebiydi. Kuzenim; en güvendiği tüm çatı kurmaylarından, tüm görevlerini bırakmalarını istedi.

“Hatta; bazı kurmaylar bu talebi yanlış anlayıp, bırakmak istemedi. Aralarında bazı tartışmalar da vuku oldu. Terörist başı olan, kuzenim Ali Erhan Kurişi’nin, bu talepte bulunmasının altında yatan gerçek plan şuydu: Devletimiz terör örgütü sebebiyle, Kurişiilik sistemine ait her yere operasyon yaptığı vakit; bu en güvendiği mahrem kadrosu kâğıt üstünde hiçbir yerde gözükmesin.

“Onlara bir operasyon olmasın ve onlara dokunulmasın. Şimdilik bu kişilerin dışarıya alınarak, muhafaza edileceği düşünülen en mahrem kadroların, günü ve zamanı geldiği vakit, işler düzeldiği vakit; bu güvenilen kadroların tekrardan terörist başı olan kuzenime destek ve yardımcı olmalarını sağlamak amacıyla, terör faaliyetlerine aynı kadrolar üzerinden tekrardan devam edebilmek amacıyla, bir plan yürütülmektedir.”

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Kübra Köklü
Kübra Köklü
Gündem Editörü
2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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