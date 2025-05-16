Cumhurbaşkanı Erdoğan Açıklamıştı! Süleymancılara İlk Operasyon: 4 İsim Gözaltına Alındı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Süleymancılara operasyon sinyali vermesi sonrası hareketli anlar yaşandı. Ankara’da Süleymancılar cemaati mensubu dört isim gözaltına alındı. Aydınlık’tan Kaan Arslan'ın haberine göre, gözaltına alınan isimler arasında yargı içindeki üst düzey bir bürokratın da olduğunu öğrenildi.
TV100 yazarı Fuat Uğur, 'FETÖ terör örgütü devlet tarafından yok edildi, Süleymancılar için de yolun sonu görünüyor' demişti.
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Süleymancılar cemaatinin sağlık, emniyet ve yargıda örgütlendiği sık sık gündeme gelirken yeni bir gelişme yaşandı.
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Bu yazı yayımlandıktan birkaç gün sonra cemaate ilk operasyon gerçekleştirildi. Ankara’da Süleymancılar cemaati mensubu dört isim gözaltına alındı.
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2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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