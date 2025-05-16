Cumhurbaşkanı Erdoğan Açıklamıştı! Süleymancılara İlk Operasyon: 4 İsim Gözaltına Alındı

Aydınlık’tan Kaan Arslan'ın haberine göre, gözaltına alınan isimler arasında yargı içindeki üst düzey bir bürokratın da olduğunu öğrenildi. Eski AK Parti Milletvekili Fatih Süleyman Denizolgun ise Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklamalarının ardından Alihan Kuriş’in kurmaylarıyla acil toplantı yaptığını açıkladı.

“Terörist başı olan kuzenim, Ali Erhan (Alihan) Kurişi; Cumhurbaşkanımızın dünkü açıklamalarından dolayı son derece paniklemiş vaziyette, dün gece üst düzey kurmaylarıyla çok gizli bir toplantı yaptı'' diyen Denizolgun sözlerine şöyle devam etti:

“14 aydır tüm yazdığım yazıların bir bir tezahür etmesinden sebep, artık operasyonun kesinleştiğini görmesinden sebep ve kuzenimin kulağına fısıldananlardan da sebep; artık operasyona karşı tedbir alma moduna geçti. İçlerinde iş adamları, avukatları ve üst düzey yöneticileri olan, çok üst düzey makamlarda faaliyet gösteren, kuzenimin en çok güvendiği adamlarından olan, sayıca 15 civarı olan bu mahrem kurmaylarından, kuzenimin bir talebi oldu. Bu talep; bu mahrem kurmayların tüm cemaat şirketlerinden, tüm derneklerden ve tüm vakıflardan el çekmesi talebiydi. Kuzenim; en güvendiği tüm çatı kurmaylarından, tüm görevlerini bırakmalarını istedi.

“Hatta; bazı kurmaylar bu talebi yanlış anlayıp, bırakmak istemedi. Aralarında bazı tartışmalar da vuku oldu. Terörist başı olan, kuzenim Ali Erhan Kurişi’nin, bu talepte bulunmasının altında yatan gerçek plan şuydu: Devletimiz terör örgütü sebebiyle, Kurişiilik sistemine ait her yere operasyon yaptığı vakit; bu en güvendiği mahrem kadrosu kâğıt üstünde hiçbir yerde gözükmesin.

“Onlara bir operasyon olmasın ve onlara dokunulmasın. Şimdilik bu kişilerin dışarıya alınarak, muhafaza edileceği düşünülen en mahrem kadroların, günü ve zamanı geldiği vakit, işler düzeldiği vakit; bu güvenilen kadroların tekrardan terörist başı olan kuzenime destek ve yardımcı olmalarını sağlamak amacıyla, terör faaliyetlerine aynı kadrolar üzerinden tekrardan devam edebilmek amacıyla, bir plan yürütülmektedir.”